«Иностранец»: Рецензия Киноафиши

Серьёзная война Джеки Чана

Немолодой владелец ресторана Цюань (Джеки Чан), уже давно живущий в Лондоне, везёт свою дочь в магазин, выбрать платье на выпускной. Но ровно в это же время очередные ирландские борцы за свободу решают устроить теракт. Во взрыве погибает дочь главного героя — его последний родной человек. Он решает во что бы то ни стало отомстить. Чтобы узнать имена террористов, он обращается к бывшему участнику Ирландской республиканской армии, а ныне известному британскому политику Лиаму Хеннесси (Пирс Броснан). Но тот отказывается помочь, и Цюань сначала пытается действовать уговорами, а потом сам вступает на путь террора. Вспомнив военное прошлое, он угрожает политику, требуя выдать ему имена террористов.

Кадр из фильма «Иностранец»

Типичные фильмы с Джеки Чаном в главной роли знают и любят практически все. В восьмидесятых-девяностых он приложил немало усилий, чтобы разрушить образ типичного серьёзного и пафосного кино о восточных единоборствах. Его герои чаще всего были простыми и весёлыми, а драки помимо экшена и трюков содержали немало комедийных моментов. Но хороший артист должен расти и экспериментировать. Сам Джеки Чан говорил, что хотел бы показать себя не только мастером боевых искусств, но и настоящим актёром. И «Иностранец» — как раз такой эксперимент. Да ещё и от Мартина Кэмпбелла, режиссёра двух неплохих эпизодов «Джеймса Бонда» и двух частей «Зорро» с Антонио Бандерасом в главной роли.

Кадр из фильма «Иностранец»

Джеки Чан действительно вжился в роль. Привычное обаятельное лицо с вечной улыбкой здесь будто подменили. Чан играет постаревшего, усталого и полностью потерявшего себя человека. Бледное лицо, запавшие глаза, тяжёлая походка. Этого персонажа трудно назвать положительным. Герой преследует благую цель, хочет поймать террористов и отомстить за дочь, но использует он для этого самые жестокие методы: шантаж, террор, насилие. Он не благородный мститель, а скорее безжалостный линчеватель, использующий весь свой военный опыт, чтобы запугать окружающих. Экшен тоже не похож на классические фильмы Джеки Чана, он не ставит своей целью развлекать. В некоторых моментах динамика может напомнить скорее драки Джейсона Борна, а ловушки в лесу вообще заставят вспомнить лучшие времена «Рэмбо». Пара обычных для Чана драк с использованием мебели и подручных предметов, падения с лестницы и выпрыгивания из окон здесь тоже есть, но даже в них сохраняется атмосфера напряжённости. Это в какой-то момент может показаться притянутым, слишком уж быстро усталый старик преображается в непобедимого бойца. Но при желании это объясняется последними ресурсами организма, закалённого в военных действиях.

Название

Параллельно разворачивается линия политических интриг. Тут уже центральную роль играет Пирс Броснан. Бывший радикал Лиам Хеннесси всеми силами пытается противостоять терроризму и хаосу. С одной стороны на него давит британское правительство, с другой — ирландцы начинают обвинять в том, что он продался властям. Здесь Кэмпбелл показывает, что отлично умеет снимать криминальные и политические детективы, вспомнить хотя бы его «Золотой глаз» с тем же Броснаном в роли агента 007. Главная идея этой части сюжета — в политике никому верить нельзя. Кто угодно может оказаться на стороне врагов, если не по убеждениям, так из-за личной привязанности. Террористам сливает информацию кто-то из ближнего окружения. В этом фильме положительных героев нет вообще. Жена, племянник, любовница, первый помощник — под подозрением могут оказаться все. Да и сам Хеннесси не похож на благородного рыцаря. В его прошлом много крови, да и в настоящем хватает скелетов в шкафу. К тому же, у него есть тайная интрижка на стороне, которую могут раскрыть в любой момент.

Кадр из фильма «Иностранец»

Поначалу эти две линии немного мешают друг другу, динамика и трагичность сцен с Чаном прерываются очередными дрязгами политиков. Они вроде бы и пересекаются, но нет ощущения целостности сюжета. Но в итоге всё завязывается в единую сложную историю, создавая хоть и предсказуемый, но очень яркий и эмоциональный финал. Но даже если бы сюжет был проще и более прямолинейным, смотреть на отличную актёрскую игру Джеки Чана в совершенно неожиданном образе и Пирса Броснана, ставшего с годами только солиднее, одно удовольствие. А равные пропорции разных жанров создают ощущение просмотра сразу нескольких неплохих историй.

Алексей Хромов

В российском прокате с 30 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Иностранец»