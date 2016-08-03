«Пит и его дракон»: Рецензия Киноафиши

Книга большого и доброго дракона

Самый обычный мальчик Пит оказывается один в самом обычном лесу после аварии, в которой погибают его родители. Там он встречает совсем не обычного дракона, с которым целых 6 лет живёт не самой обычной жизнью. Но, в конце концов, ребёнка находят люди, а вместе с ним они обнаруживают удивительное огнедышащее существо, на которое объявляют не менее масштабную охоту, чем на Кинг Конга. Вся эта история уместилась в самый обычный сценарий, и на экраны вышла самая обычная сказка под названием «Пит и его дракон».

Кадр из фильма «Пит и его дракон»

Почему акцент сделан на том, что всё здесь «самое обычное»? А потому что в этом году Disney за короткий промежуток выпускает в свет уже третью подобную историю после «Книги джунглей» и «Большого и доброго великана», и из всех троих «Пит и его дракон» является наименее примечательным и спорным творением. И дело тут не в отсутствии крутых и навороченных спецэффектов, которыми пестрили две предыдущие ленты, а в том, что заявленный ремейк музыкальной и наполовину анимационной картины 1977 года решил пойти по другому пути, и эти сюжетные изменения совершенно лишили фильм захватывающего повествования.

Кадр из фильма «Пит и его дракон»

Даже по трейлеру было ясно, что ждать чего-то особенного от «Пита и его дракона» не стоит. И это предчувствие не подвело и даже оказалось чересчур завышенным. Фильм не только самый что ни на есть проходной, он трещит по швам от количества погрешностей. Во-первых, персонажи в нём ничем не примечательные и шаблонные, а их развитие едва уловимо. Во-вторых, сюжет вышел очень тягучим, медленным и не динамичным, и во всём фильме нет ни одной волнующей или захватывающей сцены. Повествование, скорее, похоже на затянувшуюся разминку перед настоящим забегом, а ведь студийные работы, претендующие на большие кассовые сборы как минимум должны иметь крепкий сценарий. В-третьих, для детской или семейной сказки картина уж слишком мрачная и серьёзная. Конечно, хорошо, что здесь отсутствует низкопробный юмор, который был в том же «Великане», но в «Пите» совсем нет ничего забавного и весёлого.

Кадр из фильма «Пит и его дракон»

Всё обаяние постарались вложить в лапы дракона. Безусловно, выглядит он волшебно, но вся пыльца с него сдувается из-за ощущения, что вместо легендарного сказочного существа перед вами предстаёт некто, более напоминающий огромную зелёную собаку с крыльями. Пару раз даже вспоминается «Бесконечная история», но только до шарма культового фильма 1984 года «Дракону» лететь и лететь. Также лента Лоури сюжетно уж больно напоминает «Инопланетянина» Спилберга: одинокий мальчик находит друга в существе другой расы, что помогает ему раскрыться и обрести реальных товарищей, ко всему прочему, ему приходится противостоять человеческой корысти и алчности. Но только новый диснеевский фильм не тмрогает историей великой дружбы, потому что даже не до конца понятно, о чём же он в конечном итоге рассказывает. О мальчике, который выжил благодаря волшебному животному? Или, может, о скептически настроенной женщине, которая поверила в чудеса? Или же вообще о старике, которого все считали сумасшедшим, хотя он никогда не врал?

Кадр из фильма «Пит и его дракон»

Среди плюсов можно выделить лишь те, которые больше относятся к внешней стороне фильма. Во-первых, у картины просто замечательный саундтрек, состоящий из кантри песен и просто ласкающих слух мелодий. Во-вторых, пейзажи Новой Зеландии, где проходили съёмки, просто не могут оставить равнодушным. В остальном же сложно поверить, что даже ребёнка заинтересует столь убаюкивающая и, откровенно говоря, скучная история, с самым предсказуемым из всех возможных концом.

Кадр из фильма «Пит и его дракон»

В российском прокате с 11 августа 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Пит и его дракон»

Трошина Олеся