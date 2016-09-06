«Нерв»: Рецензия Киноафиши

Игры с человеческими жизнями

Киностудия Lionsgate известна фильмами, которые поражают своей зрелищностью. Например, благодаря этой компании мир увидел все части «Пилы», три фильма франшизы «Голодные игры» (2012, 2014 и 2015 года), новую «Иллюзию обмана 2» и многие другие потрясающие проекты.

В этом году Lionsgate выпускает новый фильм, который придётся по душе любителям таких жанров как триллер, криминал, детектив, приключения. Все эти жанры совмещает в себе картина режиссёров Генри Джуста и Эриеля Шульмана «Нерв» («Nerve»).

Кадр из фильма «Нерв»

Фильм рассказывает о некой игре Нерв, которая должна напоминать другую игру – «Правда или действие». Только в Нерве нет правды, есть только действия, которые должны выполнять игроки. За каждое выполненное задание они получают денежное вознаграждение от зрителей. Власть в Нерве у анонимных пользователей. Задания игрокам придумывают они же.

Кроме простых испытаний, вроде «найти платье и надеть его», бывают и такие, которые угрожают жизни игрока. Но в «Нерве» всё проходит совершенно бескровно, несмотря на то, что герои иногда играют со смертью.

Правил в этой игре предельно мало, и все они говорят только о том, как можно выбыть: отказаться от задания, провалить его или рассказать об игре кому-то, кто не знает о Нерве.

Есть две роли, которые может примерить на себя человек, узнавший про Нерв: игрок или наблюдатель. Правда, потом оказывается, что есть и третья роль, но о ней зрителю лучше узнать самому, ведь эта роль довольно неожиданная.

Кадр из фильма «Нерв»

В игре анонимны все, кроме участников. Сами герои выражают недовольство по этому поводу, упрекая зрителей в том, что они прячутся за кличками в сети. Проблема эта актуальна и в нашей жизни.

В фильме довольно очевидно говорится о культе телефона: вся жизнь и зрителей, и героев сосредоточена на этом девайсе.

Ещё картина делает большой акцент на социальных сетях. Героев изучают, основываясь на том, что они пишут про себя, какие фотографии выкладывают, какие интересы указывают. И по этим данным устраивается их игра. Чаще всего, участников просят сделать что-то совсем несвойственное для них. Иногда это бывает жестоко и рискованно. Но вообще интересно, что же искушённый в извращениях мозг современного человека сможет придумать дальше.

Кадр из фильма «Нерв»

Вообще сюжет картины, несмотря на какие-то новые вкрапления, уже не раз рассматривался, ведь фильмы об играх человеческими жизнями довольно провокационны, за счёт чего их и снимают в больших количествах. В жизни-то их воплотить нельзя.

По атмосфере и задумке «Нерв» напоминает сразу несколько картин: «Игру» (1997, реж. Дэвид Финчер), «13 грехов» (2013, реж. Даниэль Штамм), «Геймера» (2009, реж. Марк Невелдайн и Брайан Тейлор). Последний фильм, кстати, тоже произвела кинокомпания Lionsgate.

В этих фильмах есть какой-то безликий наблюдатель, который следит за ходом игры, даёт задания, подгоняет, контролирует. То есть, зритель никогда не видит, кто отвечает за эти испытания.

Кадр из фильма «Нерв»

В целом фильм достоин высокой оценки, несмотря на то, что его сюжет не нов. Смотрится всё на одном дыхании, развязка довольно неожиданная. Игра актёров Эммы Робертс (сериал «Американская история ужасов») и Дэйва Франко («Иллюзия обмана») неплоха. Особенно финальные сцены. К плюсам стоит отнести и музыку, которая очень гармонично вписывается в действо, которое показывается на экране.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 15 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Нерв»