«Отмель»: Рецензия Киноафиши
«Для техасской малышки здешняя вода жестковата, - смеялись парни, ловившие волну недалеко от нее. – Эй, аккуратнее там!». Правда, они быстро поняли, что Нэнси на их советы плевать – в советах она не нуждалась. Впрочем, она ни в чем не нуждалась: она выбрала дикий пляж на берегу океана, чтоб никого не видеть: удрать из колледжа и не возвращаться туда. И все, что ей нужно – это большая волна. До неба. Но волны подобного калибра здесь водились в избытке. А серфингисткой она была отменной. Так что и париться ей было не о чем.
Однако кроме волн здесь водилось и кое-что еще. Огромный белый сюрприз пяти метров в длину уже затаился неподалеку. Именно сюрприз – такие зубастые красавицы здесь никогда не водились. Но эта приплыла по особому приглашению: её позвал запах безвременно почившего кита, труп которого медленно дрейфовал к берегу. А потом она почуяла другой запах – запах человеческой крови. Это Нэнси (Блейк Лайвли), не рассчитав свои силы, случайно поранила ногу…
Есть сюжеты, которые, выстрелив однажды, получают на киноэкранах постоянную прописку. Ибо продюсеры точно знают, что интерес к таким фильмам был, есть и будет. И «Отмель» как раз из их числа – перед нами очередная модификация бессмертных «Челюстей». Причем над усложнением сюжета авторы явно не задумывались. Наоборот – «Отмель» куда проще своих легендарных предшественниц. Судите сами: юная «спортсменка, комсомолка, красавица» оказывается отрезанной от берега на метровом кусочке суши – её караулит зубастая хозяйка океана. Что же дальше, спросите вы? А дальше, собственно, ничего: девушка пытается сбежать, акула пытается не пустить. Всё. Можете считать, что я пересказала фильм целиком.
С одной стороны такая простота (даже примитивность) фабулы имеет свои плюсы: производство фильма явно удешевляется – локация одна, актриса тоже (акула, понятное дело, не в счет). А с другой… Как удержать внимание зрителя, как сделать так, чтобы он не завыл от скуки? «Отмель» начинается с совершенно чумового серфинга – одного из лучших, каких я видела (диву даешься, как же они это снимали???). Потом на смену сумасшедшим волнам и клубному драйву приходит красота другая – красота засыпающего океана. Но как долго можно любоваться бликами на воде? И вот тут-то режиссер Хауме Кольет-Серра (специалист по фильмам ужасов, кстати) начинает проявлять чудеса изворотливости.
Из куцего сюжета он выжимает максимум. С каждой минутой тучи над длинноногой красавицей (а барышня действительно красива) неумолимо сгущаются – ситуация становится все тяжелее и тяжелее. И хотя строптивая техасская серфингистка никак не желает сдаваться, она фактически приговорена. Правда, дальше Хауме Кольет-Серра делает серьезную ошибку: развязка, которую он предлагает, оказывается совершенно нелепой. Нежизненной. Смехотворной. И это тем обиднее, что большая часть фильма напоминает пошаговую инструкцию по выживанию – тогда как вычурный бравурный финал напрочь лишает «Отмель» какого-либо правдоподобия.
В русском прокате с 7 июля 2016
Расписание и покупка билетов на фильм «Отмель»
Вера Алёнушкина