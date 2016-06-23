«Отмель»: Рецензия Киноафиши

Не сердите белую акулу!

«Для техасской малышки здешняя вода жестковата, - смеялись парни, ловившие волну недалеко от нее. – Эй, аккуратнее там!». Правда, они быстро поняли, что Нэнси на их советы плевать – в советах она не нуждалась. Впрочем, она ни в чем не нуждалась: она выбрала дикий пляж на берегу океана, чтоб никого не видеть: удрать из колледжа и не возвращаться туда. И все, что ей нужно – это большая волна. До неба. Но волны подобного калибра здесь водились в избытке. А серфингисткой она была отменной. Так что и париться ей было не о чем.

Блейк Лайвли (Нэнси). Кадр из фильма «Отмель»

Однако кроме волн здесь водилось и кое-что еще. Огромный белый сюрприз пяти метров в длину уже затаился неподалеку. Именно сюрприз – такие зубастые красавицы здесь никогда не водились. Но эта приплыла по особому приглашению: её позвал запах безвременно почившего кита, труп которого медленно дрейфовал к берегу. А потом она почуяла другой запах – запах человеческой крови. Это Нэнси (Блейк Лайвли), не рассчитав свои силы, случайно поранила ногу…

Блейк Лайвли (Нэнси). Кадр из фильма «Отмель»

Есть сюжеты, которые, выстрелив однажды, получают на киноэкранах постоянную прописку. Ибо продюсеры точно знают, что интерес к таким фильмам был, есть и будет. И «Отмель» как раз из их числа – перед нами очередная модификация бессмертных «Челюстей». Причем над усложнением сюжета авторы явно не задумывались. Наоборот – «Отмель» куда проще своих легендарных предшественниц. Судите сами: юная «спортсменка, комсомолка, красавица» оказывается отрезанной от берега на метровом кусочке суши – её караулит зубастая хозяйка океана. Что же дальше, спросите вы? А дальше, собственно, ничего: девушка пытается сбежать, акула пытается не пустить. Всё. Можете считать, что я пересказала фильм целиком.

Блейк Лайвли (Нэнси). Кадр из фильма «Отмель»

С одной стороны такая простота (даже примитивность) фабулы имеет свои плюсы: производство фильма явно удешевляется – локация одна, актриса тоже (акула, понятное дело, не в счет). А с другой… Как удержать внимание зрителя, как сделать так, чтобы он не завыл от скуки? «Отмель» начинается с совершенно чумового серфинга – одного из лучших, каких я видела (диву даешься, как же они это снимали???). Потом на смену сумасшедшим волнам и клубному драйву приходит красота другая – красота засыпающего океана. Но как долго можно любоваться бликами на воде? И вот тут-то режиссер Хауме Кольет-Серра (специалист по фильмам ужасов, кстати) начинает проявлять чудеса изворотливости.

Блейк Лайвли (Нэнси). Кадр из фильма «Отмель»

Из куцего сюжета он выжимает максимум. С каждой минутой тучи над длинноногой красавицей (а барышня действительно красива) неумолимо сгущаются – ситуация становится все тяжелее и тяжелее. И хотя строптивая техасская серфингистка никак не желает сдаваться, она фактически приговорена. Правда, дальше Хауме Кольет-Серра делает серьезную ошибку: развязка, которую он предлагает, оказывается совершенно нелепой. Нежизненной. Смехотворной. И это тем обиднее, что большая часть фильма напоминает пошаговую инструкцию по выживанию – тогда как вычурный бравурный финал напрочь лишает «Отмель» какого-либо правдоподобия.

В русском прокате с 7 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Отмель»

Вера Алёнушкина