«Алиса в Зазеркалье»: Рецензия Киноафиши

Капитан Алиса Кингсли!

Для тех, кто считает «Варкрафт» слишком уж мужским и фанатским кино, на этой неделе припасено ещё одно масштабное творение – «Алиса в Зазеркалье». Так сложилось, что Тим Бёртон в этот раз отошёл от непосредственных дел и остался лишь продюсером картины. А когда-то в далёком 2010 году своей «Алисой в Стране чудес» он совершенно неожиданно задал тенденцию к воскрешению всеми любимых сказок, до этого успешнее всего реализованных «Диснеем», на большом экране. Причём целью новых экранизаций, в большинстве своём, стало привнесение некоего свежего взгляда на уже известные истории засчёт переосмысления сюжета. Сразу же градом посыпались такие ленты, как «Оз: Великий и Ужасный», «Малефисента», «Белоснежка и охотник», «Золушка» и другие сказки на новый лад (скоро нас ждёт ещё и «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон). Причём практически все они обзавелись или в скором времени обзаведутся сиквелами. Та же участь постигла и персонажа Алису Кингсли, которая в этот раз под присмотром Джеймса Бобина, снявшего 2 части «Маппетов», отправится в Зазеркалье.

Кадр из фильма «Алиса в Зазеркалье»

Следования оригиналу, как это было и с первой частью, ждать не стоит, поэтому поклонникам книжной «Алисы» придётся довольствоваться лишь блеклыми параллелями и прежними персонажами. Но есть и крайне удачные пополнения в команде. К этому пёстрому карнавалу безумия присоединился Барон Время, а точнее говоря, андроид с лицом Саши Коэна. Рыжеволосый парик на себя примерил британец Рис Иванс, сыгравший вполне адекватного отца Безумного Шляпника (Джонни Деппу везёт на экранных отцов). И буквально в одной сцене появится Шалтай-Болтай, который тут же разобьётся на мелкие кусочки. В остальном же картина остаётся преданной своему предшественнику. Правда, голова Хелены Бонэм Картер, кажется, выросла ещё на пару сантиметров. А Миа Васиковска, которая уже в первой части была далеко не книжной девочкой, здесь и вовсе оформилась в зрелую женщину, руководящую собственным кораблём. Джонни Депп в этот раз активно меняет оперение, окрашиваясь то в беспощадные для глаза оттенки, то превращаясь в альбиноса. И только Энн Хэтэуэй всё так же утончённо играет пальчиками на воображаемом пианино и плавает по любым поверхностям, словно зефирка в какао.

Кадр из фильма «Алиса в Зазеркалье»

Радует «Алиса в Зазеркалье» отсутствием любовной линии, и со Шляпником, вопреки сильной химии, героиню всё так же связывает только дружба. Хотя намёки на романтику тут проскальзывают в лице Эдварда Спелирса, которого могут знать поклонники сериала «Аббатства Даунтон». Кстати, на нём британское телевидение в фильме не заканчивается и неожиданно в кадре появляется Эндрю Скотт (Мориарти из «Шерлока»), причём там, где большинству его персонажей самое место.

Кадр из фильма «Алиса в Зазеркалье»

Итак, что же собой представляет «Алиса в Зазеркалье»? Ответить на этот вопрос можно с точки зрения двух подходов: циничного взрослого и чистого детского. Взрослый сразу же начнёт искать подводные камни, пытаться проанализировать поведение персонажей и найти различные шероховатости. Безусловно, они тут присутствуют, и сложно отрицать, что чем глубже начнёшь копать, тем больше их отыщешь. Взять хотя бы ставший повсеместным в современных сказках поклон «Холодному сердцу», количество сцен, от которых можно было запросто избавиться без потери смысла или слишком уж навязчивые попытки вложить мораль в уста героев.

Кадр из фильма «Алиса в Зазеркалье»

Однако все эти недочёты легко устраняемы, если осознать, что все мы когда-то были детьми и желали отправиться в путешествие по волшебному миру. Такие сказки, как «Алиса в Стране чудес», «Питер Пэн» или «Волшебник страны ОЗ» учат верить в собственные мечты. Современное кино, которое поработила компьютерная графика, очень отдалённо напоминает те сказки, по которым училось жить нынешнее поколение (хорошо, что тут хотя бы процент живых людей получился больше, чем в недавней «Книге джунглей»). Однако само их существование, интерес к ним, а также столь завораживающее воплощение заслуживают уважения. Да, они далеки от идеалов, но они по-прежнему превозносят главные ценности, что особенно важно в эпоху, когда компьютеры постепенно заменяют подрастающему поколению общение. И если не завышать планку, заткнуть своего внутреннего ворчуна и постараться вернуться в детство, то из «Алисы в Зазеркалье» выйдет вполне достойный фильм. А для фанатов творчества Джонни Деппа и Хантера Томпсона тут припасена весьма забавная отсылка.

Кадр из фильма «Алиса в Зазеркалье»

В российском прокате с 26 мая 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Алиса в Зазеркалье»

Трошина Олеся