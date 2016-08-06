Жил был кот, 2016

«Жил был кот» - это продукт совместного творчества японских постановщиков Микинори Сакакибара и Кунихико Юяма, который является одним из создателей вселенной Покемонов. Главных героев озвучили как известные, так и малоизвестные актёры дубляжа (сейю) в Японии: Сандаю Докумамуси, Арата Фурута («Наши соседи Ямада»), Мао Иноуэ («Цветочки после ягодок»), Нана Мидзуки («Стальной алхимик», «Король шаманов») и другие.

Мультфильм «Жил был кот» расскажет историю чёрного котёнка по имени Рудольф. Неожиданно он теряет своего хозяина и попадает на японские улицы. Проснувшись однажды в грузовике, он понимает, что направляется в Токио. Его единственным проводником в этом незнакомом доселе мире становится большой кот, которого все считают опасным. Теперь вместе с новым другом он начинает совершенно новую жизнь...