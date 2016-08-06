Жил был кот, 2016

«Жил был кот» - это продукт совместного творчества японских постановщиков Микинори Сакакибара и Кунихико Юяма, который является одним из создателей вселенной Покемонов. Главных героев озвучили как известные, так и малоизвестные актёры дубляжа (сейю) в Японии: Сандаю Докумамуси, Арата Фурута («Наши соседи Ямада»), Мао Иноуэ («Цветочки после ягодок»), Нана Мидзуки («Стальной алхимик», «Король шаманов») и другие.
Мультфильм «Жил был кот» расскажет историю чёрного котёнка по имени Рудольф. Неожиданно он теряет своего хозяина и попадает на японские улицы. Проснувшись однажды в грузовике, он понимает, что направляется в Токио. Его единственным проводником в этом незнакомом доселе мире становится большой кот, которого все считают опасным. Теперь вместе с новым другом он начинает совершенно новую жизнь...
- Режиссёр мультфильма «Жил был кот» Кунихико Юяма - один из авторов всех мультфильмов из серии «Покемон»
- Для второго режиссёра Микинори Сакакибара «Жил был кот» является дебютом
- Мультфильм «Жил был кот» был представлен на Фестивале японского кино в Австралии
История маленького чёрного котёнка с гордым именем Рудольф, жившего счастливо и спокойно ровно до тех пор, пока по роковой случайности он не оказался в неизвестном большом городе. Здесь герою придётся выживать без ласки и заботы хозяев, а ведь раньше он был твёрдо убежден, что всегда будет в полной безопасности.
Блуждая по улицам незнакомого города, Рудо встречает взрослого полосатого кота, нагоняющего ужас на всю округу. Он становится для малыша наставником, учит жизни на улице и помогает обрести новых друзей.
А вы посмотрели мультик? С ребенком ходили?