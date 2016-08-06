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Жил был кот Жил был кот
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Rudolf the Black Cat / Rudorufu to ippai attena

Жил был кот, 2016

2016 / Япония
7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Мультфильм про бездомного кота и его приключения
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Жил был кот» - это продукт совместного творчества японских постановщиков Микинори Сакакибара и Кунихико Юяма, который является одним из создателей вселенной Покемонов. Главных героев озвучили как известные, так и малоизвестные актёры дубляжа (сейю) в Японии: Сандаю Докумамуси, Арата Фурута  («Наши соседи Ямада»), Мао Иноуэ («Цветочки после ягодок»), Нана Мидзуки («Стальной алхимик», «Король шаманов») и другие.

Мультфильм «Жил был кот» расскажет историю чёрного котёнка по имени Рудольф. Неожиданно он теряет своего хозяина и попадает на японские улицы. Проснувшись однажды в грузовике, он понимает, что направляется в Токио. Его единственным проводником в этом незнакомом доселе мире становится большой кот, которого все считают опасным. Теперь вместе с новым другом он начинает совершенно новую жизнь...

- Режиссёр мультфильма «Жил был кот» Кунихико Юяма - один из авторов всех мультфильмов из серии «Покемон»

- Для второго режиссёра Микинори Сакакибара «Жил был кот» является дебютом

- Мультфильм «Жил был кот» был представлен на Фестивале японского кино в Австралии

История маленького чёрного котёнка с гордым именем Рудольф, жившего счастливо и спокойно ровно до тех пор, пока по роковой случайности он не оказался в неизвестном большом городе. Здесь герою придётся выживать без ласки и заботы хозяев, а ведь раньше он был твёрдо убежден, что всегда будет в полной безопасности.

Блуждая по улицам незнакомого города, Рудо встречает взрослого полосатого кота, нагоняющего ужас на всю округу. Он становится для малыша наставником, учит жизни на улице и помогает обрести новых друзей.

7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 июля 2017
Премьера онлайн 31 декабря 2018
Премьера в мире 6 августа 2016
Возраст 0+
Прокатчик AKM
Режиссер
Микинори Сакакибара
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Жил был кот 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Жил был кот смотреть онлайн

Жил был кот
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за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Уровень японской анимационной культуры настолько высок, что появление средних картин кажется досадным разочарованием несмотря на то, что подобное (и даже хуже) прощается всему миру. От мультфильма «Жил был кот» ожидаешь беспощадно трогательную историю вкупе с высочайшего класса графикой, которыми нас так избаловал Миядзаки и другие монстры индустрии. Но мы получаем до неприличия наивную и предсказуемую ленту, деревянно вышагивающую свой отмеренный хронометраж… Коллабо…
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МарияРоше 14 июля 2017, 14:19
Кто составлял описание мультфильма?? Бездомный кот остался без любимого хозяина...вообще-то у бездомных котов нет хозяев :) "Рудольф начинает… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 14 июля 2017, 14:31
Мария, описания нам присылает прокатчик. Подогревает интерес к просмотру)
А вы посмотрели мультик? С ребенком ходили?
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7 июня 2017 11:23
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