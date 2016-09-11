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Джеки Джеки
Киноафиша Фильмы Джеки
Jackie

Джеки, 2016

2016 / США / Франция
7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Обладатель премии Берлинского кинофестиваля Пабло Ларраин ("Клуб", "Неруда") выпускает в прокат свою новую картину "Джеки". Главная роль досталась обладательнице "Оскара" Натали Портман ("Чёрный лебедь", "Леон", "V - значит Вендетта"). Также в съёмках картины приняли участие такие актёры, как Питер Сарсгаард ("Страна садов", "Воспитание чувств"), Билли Крудап ("Крупная рыба", "Хранители"), Джон Хёрт ("Человек-слон", "Чужой"), Грета Гервиг ("Милая Фрэнсис", "План Мэгги") и другие. Сценарий к ленте написал Ной Оппенхайм ("Бегущий в лабиринте", "Дивергент, глава 3: За стеной").

Фильм "Джеки" поведает известную на весь мир трагичную историю от лица бывшей Первой Леди США Жаклин Кеннеди. Действие картины перенесёт зрителей в 1963 год, когда был застрелен Президент Америки. События развернутся в течение четырёх дней после покушения и позволят с другой стороны взглянуть на трагедию.

В какой-то момент после убийства Джона Ф. Кеннеди его жена Джеки принимает в своем доме в Хианнис-Порт журналиста, чтобы обсудить наследие, оставленное ее мужем. После небольшого личного разговора и вводных вопросов журналист переходит к вопросам об убийстве и его последствиях для Джеки и ее семьи.

Джеки описывает свою эмоциональную реакцию на события убийства и ее взаимодействие с членами Белого дома, близкими к президенту. Близкие друзья и члены администрации Кеннеди помогают ей перенести утрату, а беседы с неназванным священником – восстановить утраченную веру в Бога.

Многие вещи, рассказанные Джеки, имеют чрезвычайно откровенный и личный характер, но в конце интервью она дает понять журналисту, что сохраняет за собой право контролировать, какие части ее рассказа могут быть опубликованы, а какие – останутся скрытыми навсегда.

Бюджет картины составил 9 миллионов долларов

Изначально режиссёром картины должен был стать Даррен Аронофски («Чёрный лебедь», «Фонтан»), а роль Жаклин в таком случае должна была исполнить Рэйчел Вайс. Однако Аронофски выбыл из проекта, оставшись лишь в качестве продюсера

«Джеки» – это первый фильм Пабло Ларраина, снятый в США

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где он взял приз за лучший сценарий

Сценарий к «Джеки» попал в Чёрный список лучший нереализованных сценариев 2010 года

В фильме не говорится, как зовут героя Билли Крудапа, однако между строк читается, что это Теодор Х. Уайт – журналист «LIFE»

По словам режиссёра, около трети фильма было снято с первого дубля

Композитор Мики Ливай второй раз пишет музыку для полнометражного фильма

Фильм «Джеки» был снят за 23 съёмочных дня

Грета Гервиг и Билли Крудап играют вместе во второй раз. Также в 2017 году вышел их совместный фильм «Женщины ХХ века»

Некогда сценарием картина »Джеки» интересовался сам Стивен Спилберг

Даррен Аронофски предложил на пост режиссёра Пабло Ларраина после просмотра его фильма «Клуб»

При заключении контракта у режиссера Пабло Ларраина было только одно условие: он согласился снимать фильм только в том случае, если Натали Портман согласится сыграть Жаклин Кеннеди. Продюсер Даррен Аронофски согласился, что она была единственным возможным кандидатом. «Каким-то образом Натали заставляет тебя забыть, что ты смотришь на Натали. Каким-то образом благодаря своей магии и вуду она может раствориться в любом персонаже», говорил Аронофски.

Снимать в историческом месте на улице Вязов возле Дили-Плаза, где был убит Джон Ф. Кеннеди, оказалось невозможно, поскольку сейчас это оживленная улица, а также туристическая достопримечательность. Поэтому создатели нашли похожую локацию близ Вашингтона, чтобы заменить его.

После того, как Натали Портман согласилась на роль, к глубочайшему удовлетворению Пабло Ларраина, он попросил сценариста Ноа Оппенгейма вырезать из сценария все страницы, на которых не было сцен с Джеки Кеннеди, поскольку он хотел, чтобы этот фильм был полностью посвящен ее личности и пережитому ей опыту. Из ста двадцати страниц в сценарии осталось сто, на каждой из которых появлялась Джеки.

Одной из главных проблем, вставших перед Натали Портман при подготовке к роли, был ярко выраженный американский диалект Жаклин Кеннеди, безупречная дикция и шепчущий голос. «У нее был такой потрясающий голос, действительно из другой эпохи», – вспоминала Портман.

Одна из самых близких к Жаклин Кеннеди людей – Нэнси Такерман, ее секретарь по социальным вопросам в Белом доме, а также ее доверенное лицо и подруга детства. Роль Такерман досталась Грете Гервиг. Актрисы уже снимались вместе в фильме «Больше чем секс», так что им было проще изобразить на экране доверительные отношения.

Под персонажем Билли Крадапа, названным в титрах «журналистом», подразумевается Теодором Х. Уайтом из журнала LIFE Magazine, который проводил реальное интервью с Жаклин Кеннеди.

Реплики Каспара Филипсона озвучены записью голоса настоящего Джона Ф. Кеннеди. Это происходит в единственной сцене, где у актера вообще есть реплики: он присутствует на экране меньше двух минут.

По оценке режиссера Пабло Ларраина, примерно треть сцен в этом фильме были сняты с первого дубля.

Настоящий розовый костюм Джеки Кеннеди, в котором она была во время убийства Джона Ф. Кеннеди, в настоящее время хранится в архивах Мэриленда. По желанию семьи Джеки, он не будет выставлен на всеобщее обозрение до 2103 года.

Актерское мастерство Натали Портман застало Билли Крадапа врасплох. «Играет она необычайно мастерски», – сказал он. «Когда кто-то настолько одержим своим персонажем, его работа настолько изысканна, что она буквально уносит и уносит вас прочь. Как бы глубоко я ни был погружен в роль в совместных с ней сценах, я ничего не мог поделать с тем, что часть меня все еще смотрела на нее и восхищалась».

Все персонажи, появившиеся в этом фильме, основаны на реальных участниках событий после гибели Кеннеди. Единственным вымышленным персонажем стал Священник в исполнении сэра Джона Хёрта. Он стал собирательным образом нескольких священников, с которыми Джеки обсуждала свою пошатнувшуюся веру.

О Жаклин Кеннеди – первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х, самой популярной женщине своего времени, иконе стиля – написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории – убийство президента Кеннеди в Далласе – и последовавшие за ним несколько дней, показав этих события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?

7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 23 февраля 2017
Премьера в мире 11 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Пабло Ларраин
Пабло Ларраин
В ролях
Натали Портман
Натали Портман
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Билли Крудап
Билли Крудап
Джон Херт
Джон Херт
Грета Гервиг
Грета Гервиг
Все актеры и съемочная группа
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Джеки смотреть онлайн

Джеки
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Что чувствует женщина, держа на коленях умирающего мужа с размозженной головой? Одна такая история – история Жаклин Кеннеди – увековечена режиссером Пабло Ларраин и сценаристом Ноем Оппенхаймом в фильме «Джеки». Едва появившись, продюссерский проект Даррена Аронофски («Реквием по мечте», «Черный лебедь») уже стал одной из главных картин наградного сезона, собрав на январь 2017 года 42 премии и 88 номинаций. Сильный эмоционально фильм охватывает…
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Регина Валиуллина 15 февраля 2017, 22:31
Очень неоднозначный фильм. Меня тронул, даже всплакнула в одном моменте (кажется, в зале я была одна такая сентиментальная).

С одной стороны -… Читать дальше…
Зу Ля 23 февраля 2017, 08:39
Это не просто история о Жаклин Кеннеди (широко известная как Джеки), жене Джона Кеннеди, убитого во время его предвыборной кампании в Далласе – это… Читать дальше…
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1 ноября 2021 14:57
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