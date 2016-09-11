Джеки, 2016

Бюджет картины составил 9 миллионов долларов

Изначально режиссёром картины должен был стать Даррен Аронофски («Чёрный лебедь», «Фонтан»), а роль Жаклин в таком случае должна была исполнить Рэйчел Вайс. Однако Аронофски выбыл из проекта, оставшись лишь в качестве продюсера

«Джеки» – это первый фильм Пабло Ларраина, снятый в США

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где он взял приз за лучший сценарий

Сценарий к «Джеки» попал в Чёрный список лучший нереализованных сценариев 2010 года

В фильме не говорится, как зовут героя Билли Крудапа, однако между строк читается, что это Теодор Х. Уайт – журналист «LIFE»

По словам режиссёра, около трети фильма было снято с первого дубля

Композитор Мики Ливай второй раз пишет музыку для полнометражного фильма

Фильм «Джеки» был снят за 23 съёмочных дня

Грета Гервиг и Билли Крудап играют вместе во второй раз. Также в 2017 году вышел их совместный фильм «Женщины ХХ века»

Некогда сценарием картина »Джеки» интересовался сам Стивен Спилберг

Даррен Аронофски предложил на пост режиссёра Пабло Ларраина после просмотра его фильма «Клуб»

При заключении контракта у режиссера Пабло Ларраина было только одно условие: он согласился снимать фильм только в том случае, если Натали Портман согласится сыграть Жаклин Кеннеди. Продюсер Даррен Аронофски согласился, что она была единственным возможным кандидатом. «Каким-то образом Натали заставляет тебя забыть, что ты смотришь на Натали. Каким-то образом благодаря своей магии и вуду она может раствориться в любом персонаже», говорил Аронофски.

Снимать в историческом месте на улице Вязов возле Дили-Плаза, где был убит Джон Ф. Кеннеди, оказалось невозможно, поскольку сейчас это оживленная улица, а также туристическая достопримечательность. Поэтому создатели нашли похожую локацию близ Вашингтона, чтобы заменить его.

После того, как Натали Портман согласилась на роль, к глубочайшему удовлетворению Пабло Ларраина, он попросил сценариста Ноа Оппенгейма вырезать из сценария все страницы, на которых не было сцен с Джеки Кеннеди, поскольку он хотел, чтобы этот фильм был полностью посвящен ее личности и пережитому ей опыту. Из ста двадцати страниц в сценарии осталось сто, на каждой из которых появлялась Джеки.

Одной из главных проблем, вставших перед Натали Портман при подготовке к роли, был ярко выраженный американский диалект Жаклин Кеннеди, безупречная дикция и шепчущий голос. «У нее был такой потрясающий голос, действительно из другой эпохи», – вспоминала Портман.

Одна из самых близких к Жаклин Кеннеди людей – Нэнси Такерман, ее секретарь по социальным вопросам в Белом доме, а также ее доверенное лицо и подруга детства. Роль Такерман досталась Грете Гервиг. Актрисы уже снимались вместе в фильме «Больше чем секс», так что им было проще изобразить на экране доверительные отношения.

Под персонажем Билли Крадапа, названным в титрах «журналистом», подразумевается Теодором Х. Уайтом из журнала LIFE Magazine, который проводил реальное интервью с Жаклин Кеннеди.

Реплики Каспара Филипсона озвучены записью голоса настоящего Джона Ф. Кеннеди. Это происходит в единственной сцене, где у актера вообще есть реплики: он присутствует на экране меньше двух минут.

По оценке режиссера Пабло Ларраина, примерно треть сцен в этом фильме были сняты с первого дубля.

Настоящий розовый костюм Джеки Кеннеди, в котором она была во время убийства Джона Ф. Кеннеди, в настоящее время хранится в архивах Мэриленда. По желанию семьи Джеки, он не будет выставлен на всеобщее обозрение до 2103 года.

Актерское мастерство Натали Портман застало Билли Крадапа врасплох. «Играет она необычайно мастерски», – сказал он. «Когда кто-то настолько одержим своим персонажем, его работа настолько изысканна, что она буквально уносит и уносит вас прочь. Как бы глубоко я ни был погружен в роль в совместных с ней сценах, я ничего не мог поделать с тем, что часть меня все еще смотрела на нее и восхищалась».

Все персонажи, появившиеся в этом фильме, основаны на реальных участниках событий после гибели Кеннеди. Единственным вымышленным персонажем стал Священник в исполнении сэра Джона Хёрта. Он стал собирательным образом нескольких священников, с которыми Джеки обсуждала свою пошатнувшуюся веру.