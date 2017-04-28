«Обещание»: Рецензия Киноафиши

Отомстить значит выжить

Монументальное кино о преступлении против человечества особняком стоит в сегодняшнем прокате, достойно держа нелёгкую ношу жанра. Возможно, не такой претенциозный, как того требует время и избалованный кручёными сюжетами зритель, «Обещание» оказывается настолько актуальным, что невольно начинаешь вновь поглядывать на неспокойный Ближний Восток.

Кадр из фильма «Обещание»

В 1914 году, когда Первая мировая война лишь призраком маячила у берегов Османской империи в виде немецких кораблей, армянские христиане жили в гармонии с турецкими мусульманами. Улицы Константинополя кишели разноцветными людьми, шумными речами и приятной будничной суетой. Гранд базар соблазнял всех приезжих пестрыми коврами, запахом свежих овощей и специй. Но уже спустя несколько месяцев город окрасился в хаки и пропитался запахом дыма. Армяне начали исчезать с карт крупных городов, а затем и деревень, убиваемые на войне, в лагерях или в результате массовых зачисток.

Кадр из фильма «Обещание»

Всё это мы видим глазами обезумевшего от горя главного героя – армянина Микаэля, который когда-то приехал в Константинополь учиться медицине, а теперь вынужден бежать с клеймом не имеющего право на существование. И если когда-то Микаэль учился вырезать опухоль на мёртвом теле, то теперь он сам, по мнению турецких властей, оказался злокачественным наростом. Судьба главного героя тесно переплетается с армянской художницей Аной и американским корреспондентом «Associated Press» Крисом.

Кадр из фильма «Обещание»

Фильм Терри Джорджа обвиняют в отсутствии фактурной личной истории, эксплуатации болезненной темы и общем несоответствие драматическим «холокостовскими» стандартам. Их можно было бы считать справедливыми, если бы картина претендовала на соответствие каким-то из этих пунктов. Главные герои здесь лишь проводники в конфликт, гораздо более масштабный, чем проблема любовного треугольника и профессиональной самореализации. Микаэль это не знаменитый медик, переживший гонения, а любой армянин, также как и все, потерявший свои корни и переживший духовное унижение. Так что странно было бы ждать невероятных перипетий и сказочных сюжетов, геройских подвигов и прочего жанрового глянца. «Обещание» не первый в своём роде – дорогу уже проложили «Шрам», «1915», «Арарат» и множество других картин. Но, наверное, об этом необходимо говорить всегда, даже если кажется, что все истории уже рассказаны. Как и о холокосте. И это не эмоциональный шантаж, монетизирующий страдания и слёзы, а некая социальная, общечеловеческая ответственность – памяти без времени.

Кадр из фильма «Обещание»

Тем более, что клеймо «прошлого» иллюзионно. Сейчас на Ближнем Востоке всё тот же конфессиональный конфликт, сталкивающий суннитов и шиитов, притесняющих друг друга в зависимости от численного превосходства и представительства во власти. И порожденный этими противоречиями – терроризм в лице «Исламского государства» в Ираке и Сирии, массово истребляющий езидов, также загоняя в горы и оставляя умирать среди камней. Это какая-то вечная проблема, раскручивающаяся на каруселях мировой истории, и никогда не уходящая в прошлое. Поэтому, «Обещание» это необходимая терапия, отрезвляющая от псевдоконфликтов «Стражей галактики» и «Звёздных войн».

Кадр из фильма «Обещание»

Фильм достойный с сюжетной и технической стороны, не прыгающий выше головы, но и не роняющий её в бездумном подражательстве. Оскар Айзек идеально передаёт сначала угловатого и застенчивого студента, а затем опустошённого полумёртвого «выжившего». А Кристиан Бэйл, сыгравший журналиста (не без проамериканской патетики), также красиво перекачивал из «Цветов войны» вместе с теми же гуманистскими ценностями. Да и для режиссёра Терри Джорджа это кажется неплохим было переосмыслением темы, поднятой ещё в «Отеле «Руанда»», где рассказывается о массовом убийстве народом хуту представителей тутси в Руанде 90-х.

Так что «Обещание» непременно стоит смотреть, особенно, если вы недостаточно посвящены в тему. Без морализаторства и злоупотребления историзмом, фильм повествует о личной трагедии и личной победе. Тем более, что турецкое правительство до сих пор отказывается признавать это преступление...

Инна Син

В российском прокате с 27 апреля 2017 года

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