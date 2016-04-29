«Любовь не по размеру»: Рецензия Киноафиши

Любовь метр с кепкой

Фильмов о любви много. Строго говоря, почти в каждом фильме есть что-то про любовь. Но в новой картине Лорана Тирара «Любовь не по размеру» на любви делается особый акцент. Но какой смысл снимать очередной фильм о любви, подумаете вы? О, а смысл определённо был, потому что фильм получился очень даже ничего.

Кадр из фильма «Любовь не по размеру»

Сюжет не претендует на особую оригинальность: красотка-адвокат Диана влюбляется в архитектора Александра, но у их любви есть одна небольшая проблема, которая по ходу фильма превращается в большую. Александр имеет очень маленький рост, а вот Диана и ростом удалась и каблуки надевает на каждое свидание.

Несмотря на то, что герои познакомились весьма необычным образом, их история включает в себя вполне обычные события. Они ходят на свидания, лучше узнают друг друга, влюбляются, ссорятся, совершают смелые поступки и даже расстаются.

Но все эти, казалось бы, простые события происходят под аккомпанемент множества хороших шуток, от которых зал иногда не затихает по несколько минут. Шутки в фильме действительно смешные. И причём очень разнообразные. Кроме обычных шуток, озвучиваемых героями, в кадре очень часто появляются разноразмерные главные герои, что выглядит довольно комично. Создатели фильма хорошо постарались над многочисленными демонстрациями «обычных» пар и необычного дуэта высокой Дианы и низкого Александра. Эти контрасты и ненавязчивые сравнения смешат ничуть не меньше стандартных шуток, а, может, даже и больше.

Кадр из фильма «Любовь не по размеру»

В фильме нет каких-то глобальных проблем. Вселенной ничто не угрожает, никто не пытается захватить мир. Это просто история любви. Но любви с проблемами. Герои сталкиваются с людскими стереотипами и все полтора часа фильма пытаются с ними бороться. И дело не только в посторонних людях, которые при появлении этой парочки не сводят с них глаз, но и в самих героях. Но это история с хорошим концом, и, пройдя все испытания, герои понимают свою ошибку, смиряются со своими проблемами, и всё это ради любви. Возможно, зрителям тоже стоит чему-то у них поучиться.

Кадр из фильма «Любовь не по размеру»

Фильм показывает, что для того, чтобы быть большим человеком, совсем не обязательно иметь большой рост. Как раз наоборот, только имея скромный размер, человек использует весь свой потенциал полностью, стремится быть всесторонним, развитым и интересным и для себя, и для людей. Главного героя все любят за его характер, игнорируя такую мелочь, как рост. И такого отношения он добивается вопреки своей не самой представительной внешности.

Картина не претендует на серьёзные размышления, работу смекалки или вдумчивость. Всё в фильме предельно просто и приятно. Хорошая работа съёмочной команды, спокойная музыка, простые повороты сюжетов, никаких неожиданностей, интересная игра актёров. Герои разыгрывают довольно трогательную любовь, которая периодически вызывает улыбку умиления. Сумма всех этих «хороших» атрибутов оставляет приятное впечатление после просмотра фильма.

В общем, «Любовь не по размеру» — это хорошая комедия для просмотра «без напряга».

Кадр из фильма «Любовь не по размеру»

Оксана Рузаева

В русском прокате с 12 мая 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Любовь не по размеру»