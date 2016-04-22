«Экипаж»: Рецензия Киноафиши

Огонь, риск и благородство

На экраны выходит "Экипаж" — фильм-катастрофа Николая Лебедева. Однако авторы сразу оговариваются, что картина ни в коем случае не ремейк своей знаменитой "тезки", которую Александр Митта снял еще в 1979.

Кадр из фильма "Экипаж"

Сюжет вполне самостоятелен. Молодой летчик Алексей Гущин (Данила Козловский)сочетает в себе талант и неудобную для начальства принципиальность, из-за чего ему приходится несколько раз терять работу. Наконец он устраивается стажером в пассажирскую авиакомпанию и по-прежнему не желает поступаться своими убеждениями. Его непосредственным руководителем становится опытный пилот Леонид Зинченко (Владимир Машков), отношения с которым складываются непросто. Однако именно вдвоем они попадут в рейс, которому уготовано оказаться роковым: на одном из океанских островов происходит извержение вулкана. Катаклизм вызывает большое количество жертв, и борт принимает рискованное решение лететь в это чудовищно опасное место, чтобы спасти уцелевших людей...

Кажется, создатели сделали абсолютно все для того, чтобы обеспечить "Экипажу" успех у зрителя. Фильмы, посвященные бедствиям и крушениям, всегда пользовались популярностью, поэтому тема в полном порядке. Главное — как следует ее подать. И здесь команду ни в чем не упрекнешь: снята история по-голливудски основательно. Бюджет позволил и получить красивые видовые картинки мировых столиц и океана, и сделать внушительные качественные спецэффекты — в конце концов, странно было бы в технически выигрывающем 21 веке на выходе получить что-то другое.

Данила Козловский. Кадр из фильма "Экипаж"

Размах и основательность видны и в выборе актеров: на главные роли Лебедев позвал лучших из лучших. Имя Данилы Козловского, признанного одним из самых перспективных в своем поколении, после "Духlessa" и "Легенды №17" на слуху практически у всех. Поэтому увидеть Данилу в такой ленте, как минимум, закономерно — как и появление в качестве его партнера по фильму прекрасного зрелого Владимира Машкова.

Образы сильных духом людей Даниле Козловскому знакомы отлично. Как здесь не вспомнить хоккеста Харламова из "Легенды "или агента Егора Дорина, сыгранного в "Шпионе". Помимо принципиальности как этакой суперсилы, его персонажам зачастую было свойственно еще и некое самокопание, постоянные сомнения в том, как нужно поступать. Вообще говоря, эта рефлексивность в обычной жизни — черта хороших людей, а играть хорошего человека в кино — задача трудная. Потому что показывая несгибаемую волю и стальную верность идеалам, легко уйти в занудство или, еще хуже, морализатроство. Так что на актере лежала серьезная задача — оживить героя, очеловечить, причем так, чтобы зритель сказал "ах" и поверил.

Кадр из фильма "Экипаж"

С задачей Козловский справился. Безусловно, в этом ему помог сам жанр: он не предполагал никакой пощады, и проверка на прочность шла с самого начала. Взрывы, пепел вулкана, гибель людей вокруг, отказы двигателей, пожары — все неотступно держит в напряжении и обостряет ситуацию. Экипаж и пассажиры существуют на пределе возможностей, за которым начинается кромешный ад.

Вокруг полыхают пожары: горит аэропорт, рушатся в воздухе самолеты, загораются двигатели — и думается, что это буквальное воплощение мотива очищающего огня. Действительно, рейс заставит героев по-новому посмотреть на многое. Отец Алексея (Сергей Шакуров) станет лучше понимать своего сына. С героем Машкова тоже произойдут перемены: его персонаж переживет интересную эволюцию, причем началась она с момента знакомства с Гущиным. Их отношения тоже "выплавятся" в огне полета, и станет ясно, что перед нами не что иное, как настоящая дружба.

Кадр из фильма "Экипаж"

Получается, что крепкий жанровый сценарий и актерское исполнения выступили основными слагаемыми картины, что дает ей все шансы на большой успех. Конечно, сравнения с "Экипажем" Митты неибзежны, однако вторичной это картину не делает.

Александра Подольникова

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