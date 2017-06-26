«Жил был кот»: Рецензия Киноафиши

Мил, пушист и, пожалуй, все

Уровень японской анимационной культуры настолько высок, что появление средних картин кажется досадным разочарованием несмотря на то, что подобное (и даже хуже) прощается всему миру. От мультфильма «Жил был кот» ожидаешь беспощадно трогательную историю вкупе с высочайшего класса графикой, которыми нас так избаловал Миядзаки и другие монстры индустрии. Но мы получаем до неприличия наивную и предсказуемую ленту, деревянно вышагивающую свой отмеренный хронометраж… Коллабо Микинори Сакакибара и Кунихико Юяма – неспешное развлечение для несознательных трехлеток, в котором очаровательная моська кота – единственная валидная художественная ценность.

Кадр из фильма «Жил был кот»

Черный котенок Рудольф убегает из дома и попадает в совершенно другой город. Избалованный специальными кормами и лаской любимой хозяйки, он в панике бегает по улицам, отчаянно мяукая и поджимая хвост. Его находит матерый Мусорный тигр – бродячий кот с десятками имен (Пончик, Пятнышко, Коржик и т.д.), неплохо владеющий уличными боевыми искусствами и умеющий читать по-человечески. Он берет на себя заботу о нерадивом котенке и учит его правилам выживания. Теперь они вместе выпрашивают еду у людей, ходят в школьную библиотеку и пытаются не угодить в зубы соседской собаки.

Кадр из фильма «Жил был кот»

Первое, что выбивает из положительного настроя, – это слишком усердная озвучка японскими актерами каждого вздоха и выдоха котенка, который и шага не может сделать, чтобы не ахнуть. Как будто создателей пугает отсутствие какой-либо реплики… Второе – утрированность анимации движений, так что все действия «самых грациозных» животных, котов, выглядят неестественными и неуклюжими – кукольными. Будто часть связующих движений была не до конца проработана или просто пропущена художниками, что автоматически съело жизненно необходимую плавность и гибкость. При этом статичные объекты прорисованы с присущей японским мультфильмам педантичностью и стилем, создав довольно глубокое и детальное пространство – архитектуру маленького светлого городка и интерьеры домов.Плюс сами коты созданы осязаемо пушистыми и невероятно милыми, особенно котенок Рудольф, которого так и хочется погладить по взъерошенной черной головке.

Кадр из фильма «Жил был кот»

В остальном «Жил был кот» – медленно протекающее и местами странное действо, каждый сюжетный твист которого видно за несколько минут. Интересно, что в центре оказывается не проблема брошенных питомцев, а отношения детей со старшими и необходимость усердно и осознанно учиться. Это здесь преподносится довольно буквально – через букварь и энциклопедию, страницы которых коты заворожено перелистывают. Очевидно, этот поучительный посыл для малышей, которым необходимо проговаривать такие вещи, что оказывается и плюсом и минусом работы. Первое – в благих намерениях авторов, а второе – в одолевающей скуке. Такая идея подошла бы для многосерийного мультфильма по ТВ, но не полуторачасового полного метра…

Кадр из фильма «Жил был кот»

Конечно, нельзя назвать эту анимацию провальной и некачественной, но от одного из создателей вселенной «Покемонов», Кунихико Юямы, ждешь чего-то не менее оригинального. Слишком простой сюжет, невероятная наивность, непроработанная анимация вкупе с чистой душевностью оставляют противоречивые ощущения. С «Котом» можно смело оставлять ребенка, будучи уверенным в правильности культивируемых ценностей, однако взрослым смотреть эту картину будет вряд ли интересно.

Инна Син

В российском прокате с 13 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Жил был кот»