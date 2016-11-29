«Под покровом ночи»: Рецензия Киноафиши

«Никто не любит то, что делает»

Бальзак говорил, что жизнь — лучшая идея для произведения. Что ж, в мире много разных вещей: и хороших, и плохих. Правда, если выбрать в качестве сюжета вторые, есть риск, что познакомиться с ним сможет только аудитория, достигшая определённого возраста.

Но вообще, мир, который сотворил человек, очень жесток, и никакие возрастные ограничения от этой жестокости, к сожалению, не уберегут. Но вот у новой картины сценариста и продюсера Тома Форда «Под покровом ночи» («Nocturnal Animals») рейтинг 18+, потому что повествует она как раз о плохом, а именно о жестокости. Но, если вы этот возрастной рубеж перешагнули, обязательно посмотрите это кино, потому что оно получилось действительно глубоким и сильным. Только приготовьтесь к тому, что ничего приятного за два часа вы не увидите.

Кстати, альтернативное название фильма — «Ночные животные», что является дословным переводом оригинального названия.

Кадр из фильма «Под покровом ночи»

Начинается фильм с кадров, глядя на которые хочется немедленно пойти и похудеть. Что за кадры и для чего они — узнайте сами, не будем раскрывать вам все секреты. Но начать картину с такого, пожалуй, весьма смелое решение.

Сам же фильм рассказывает о Сьюзен (Эми Адамс) — вполне успешной, но нечастной барышне. Она понимает, что имеет, в общем-то, всё, что нужно человеку для счастья, но от этого понимания легче ей не становится. Однажды, спустя 20 лет после расставания, бывший муж Эдвард (Джейк Джилленхол) присылает ей рукопись книги, которую он посвящает Сьюзен. Она начинает читать эту книгу, параллельно вспоминая, как жила с Эдвардом. А фильм с этого момента делится на две части: жизнь Сьюзен, которая теперь почти превращается в безотрывное чтение, и сюжет книги Эдварда. Второй линии, кстати, уделяется даже больше внимания, чем первой; она прерывается довольно редко, позволяя зрителю проникнуть в атмосферу этого произведения.

История в книге рассказывает о Тони, его жене и дочке. Поехав в другой штат, они натыкаются на агрессивных ребят, которые в итоге не дают им спокойно продолжить путь. Кстати, это происходит ночью. Вообще, как только наступает ночь, в жизни героев происходит что-то такое, что изменяет их жизни.

Кадр из фильма «Под покровом ночи»

Что ж, теперь поговорим о впечатлениях. Например, можно начать с актёров, которых в фильме не так много. Главные роли сыграли Эми Адамс, Джейк Джилленхол, Майкл Шеннон (Бобби Андэс) и Аарон Тейлор-Джонсон (Рэй Маркус).

Все эти актёры сыграли просто потрясающе. Тяжело выделить кого-то одного, потому что каждый вжился в роль настолько здорово, что все характеры получились очень запоминающиеся. Их игра простая, но в то же время настоящая и искренняя.

Высокой оценки заслуживает и сюжет. Он, как минимум, не наполнен шаблонами, от которых страдают 95% современных фильмов. Конечно, ничего сверхъестественного в картине не происходит, даже нет какой-то очевидной загадки, разгадку которой хочется узнать. Но всё равно интересно наблюдать за тем, что делают персонажи, как они это делают и зачем.

Отдельную похвалу получают и диалоги, которых в фильме очень много. Они часто довольно длинные, но затянутость не делает их скучными, а, наоборот, только добавляет драматичности.

Кадр из фильма «Под покровом ночи»

Впечатления от фильма остаются самые положительные, несмотря на то, что психологически фильм довольно тяжёлый. Сама героиня замечает, что в книге, которой уделено приличное количество экранного времени, очень много насилия и грусти.

Итоговые вердикт лишь один: «Под покровом ночи» заслуживает твёрдую десятку по десятибалльной шкале.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 8 декабря 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Под покровом ночи»