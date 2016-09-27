Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Дуэлянт»: Рецензия Киноафиши

«Дуэлянт»: Рецензия Киноафиши

27 сентября 2016 00:00
«Дуэлянт»: Рецензия Киноафиши
На линии выстрела

Лет пять назад немецкий барон Старое был нищ, как портовая крыса. Сегодня, в 1860-м, барон успешен, толст и богат. Впрочем, секрет успеха он особо не афиширует – род занятий г-на Старое, мягко говоря, незаконен.

Барон зарабатывает на дуэлях. Нет-нет, он никогда не лезет под пули сам – да и зачем?! Он ищет тех, кто готов стреляться за деньги, и тех, кто готов им за это платить. А платить желающих много. Ведь дуэли в Санкт-Петербурге – обычное дело. И если дворянина вызвал другой дворянин – отказаться уже нельзя. Зато можно прислать вместо себя замену…

«Дуэлянт»: Рецензия Киноафиши
Петр Федоров. Кадр из фильма «Дуэлянт»

И отставной капитан Яковлев (Петр Федоров) как раз из тех, кто выходит стреляться за кого-то другого. И всегда остается жив. На нём, кстати, барон Старое сколотил неплохой капиталец: Яковлев меткий стрелок – шансов выжить у его соперников нет. Но последнее время с ним явно творится что-то не то. И все чаще в его разговорах с бароном всплывает имя графа Беклемишева (Владимир Машков) – знатного красавца, по слухам, давно разоренного и живущего исключительно за счет женщин. О нем известно, что он знаком с Великой Княгиней (Франциска Петри) и посматривает на княжну Марфу Тучкову (Юлия Хлынина), но ее брат-опекун (Павел Табаков) был бы против их брака. Впрочем, какое дело бретеру Яковлеву до столь важного господина? Или тому до него? Тем не менее, эти двое каким-то образом связаны….

«Дуэлянт»: Рецензия Киноафиши
Владимир Машков. Кадр из фильма «Дуэлянт»

«Мы не стремились к исторической достоверности», - сказал на пресс-конференции режиссер фильма Алексей Мизгирев, и думаю, что эту фразу можно считать ключевой. Исторического в «Дуэлянте» действительно не так много, как может показаться на первый взгляд. Начать с «Дуэльного кодекса Российской Империи», который так убедительно цитируется в самом начале. Ничего похожего на такой будто бы официальный документ в нашей стране никогда не было и быть не могло. Был «Дуэльный кодекс» В. Дурасова – рекомендательный свод правил, опубликованный частным лицом и никакого отношения к официальной документации не имеющий. Более того – даже этот «Кодекс» появился только в 1912-м году. А в фильме речь о 1860-м.

«Дуэлянт»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Дуэлянт»

Но и по «Дуэльному кодексу» В. Дурасова в фильме Мизгирева всё не слава богу. Важной составляющей сюжета является будто бы имеющаяся у дворянина возможность не выходить на дуэль самому, а послать вместо себя кого-то другого – возможность замены. Без этой «мелочи» «Дуэлянта» попросту нет – иначе капитану Яковлеву было бы нечего делать. На самом деле все не так просто. Во-первых, выходить на замену могли только ближайшие родственники, и то при учете степени родства (например, брат двоюродный не мог заменить дворянина, если у того имелся брат родной). Во-вторых, такие «подмены» возможны только в крайних случаях: если оскорбленный или обидчик является инвалидом, женщиной, несовершеннолетним или стариком. Все, других вариантов нет. По негласному кодексу чести дворянин обязан был драться САМ. В фильме же на такую «ерунду» внимания никто и не обращает.

Петр Федоров и Владимир Машков. Кадр из фильма «Дуэлянт»
Петр Федоров и Владимир Машков. Кадр из фильма «Дуэлянт»

Правда, и на этом «внеисторичность» «Дуэлянта» не заканчивается. Вот граф Беклемишев сел спиной (!) к Великой Княгине: грубейшее нарушение этикета по отношению к любой даме, а уж к особе из царской семьи – тем более. Есть вопросы и по поводу костюмов, впрочем, художники сами признаются, что ориентировались не на конкретный период, а на весь 19-ый век в целом: что-то брали из начала, что-то из конца. Приблизительно по такому же принципу воссоздан на экране и Санкт-Петербург: географическая точность не соблюдалась – например, Исаакиевский собор прорисован компьютерщиками совсем не в том месте, где ему положено быть.

«Дуэлянт»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Дуэлянт»

Тем не менее, подобная «вольность» в обращении с конкретными фактами в данном случае ровно ни о чем не говорит. Перед нами не историческая реконструкция чего бы то ни было, а субъективный взгляд большого художника на Северную столицу и ее обитателей. Режиссер задает свои собственные правила игры – этот прием Алексей Мизгирев принес с собой в мейнстрим из авторского кино, откуда он «родом». В 2009-м вышел его фильм «Бубен, барабан», получивший несколько крупных призов (например, на кинофестивале в Локарно, приз от Гильдии кинокритиков и киноведов «Белый слон» и т.д.). И в нем тоже было мало общего с реальными буднями работницы библиотеки – но будь фильм слепком с действительности, он бы очень многое потерял. Ведь погоня за реальностью интересна далеко не всегда. Авторское восприятие иногда завораживает гораздо сильнее.

Петр Федоров. Кадр из фильма «Дуэлянт»
Петр Федоров. Кадр из фильма «Дуэлянт»

То же происходит и с «Дуэлянтом». Фильм возник на стыке мейнстрима и артхауса (последнего, конечно, гораздо меньше, однако «наследие» «Бубна, барабана», а так же другого фильма Мизгирева – «Конвой» – ощущается очень сильно: оно прослеживается как на сюжетном уровне, так и на уровне визуальном, например, в композиции, в движении камеры, во внутрикадровом движении и т.д.). Кому-то он может показаться чересчур мрачным, перегруженным минорными интонациями, а кому-то и просто неправдоподобным. Но интерес к человеческим эмоциям в их максимальном проявлении, трагичность мироощущения – особенность режиссерской индивидуальности Алексея Мизгирева, часть его творческого почерка. И это гораздо интереснее, чем квасной патриотизм большинства многомиллионных русских «блокбастеров».

Кадр из фильма «Дуэлянт»
Кадр из фильма «Дуэлянт»

И еще. Не заметить этого нельзя, не сказать тоже. Визуально фильм безупречен. Со своей особой эстетикой, стилистикой и очень мощной операторской работой: с выстроенными до миллиметра композициями, с игрой теней и т.д. – возможно, на сегодняшний день это лучшая картина в фильмографии Максима Осадчего. И в фильмографии Алексея Мизгирева тоже. Да и среди российских опытов в категории «многобюджетное кино» «Дуэлянт» - одна из самых удачных попыток. Так что если будет такая возможность – не пропустите.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 29 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Дуэлянт»

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением