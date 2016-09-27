«Дуэлянт»: Рецензия Киноафиши

На линии выстрела

Лет пять назад немецкий барон Старое был нищ, как портовая крыса. Сегодня, в 1860-м, барон успешен, толст и богат. Впрочем, секрет успеха он особо не афиширует – род занятий г-на Старое, мягко говоря, незаконен.

Барон зарабатывает на дуэлях. Нет-нет, он никогда не лезет под пули сам – да и зачем?! Он ищет тех, кто готов стреляться за деньги, и тех, кто готов им за это платить. А платить желающих много. Ведь дуэли в Санкт-Петербурге – обычное дело. И если дворянина вызвал другой дворянин – отказаться уже нельзя. Зато можно прислать вместо себя замену…

Петр Федоров. Кадр из фильма «Дуэлянт»

И отставной капитан Яковлев (Петр Федоров) как раз из тех, кто выходит стреляться за кого-то другого. И всегда остается жив. На нём, кстати, барон Старое сколотил неплохой капиталец: Яковлев меткий стрелок – шансов выжить у его соперников нет. Но последнее время с ним явно творится что-то не то. И все чаще в его разговорах с бароном всплывает имя графа Беклемишева (Владимир Машков) – знатного красавца, по слухам, давно разоренного и живущего исключительно за счет женщин. О нем известно, что он знаком с Великой Княгиней (Франциска Петри) и посматривает на княжну Марфу Тучкову (Юлия Хлынина), но ее брат-опекун (Павел Табаков) был бы против их брака. Впрочем, какое дело бретеру Яковлеву до столь важного господина? Или тому до него? Тем не менее, эти двое каким-то образом связаны….

Владимир Машков. Кадр из фильма «Дуэлянт»

«Мы не стремились к исторической достоверности», - сказал на пресс-конференции режиссер фильма Алексей Мизгирев, и думаю, что эту фразу можно считать ключевой. Исторического в «Дуэлянте» действительно не так много, как может показаться на первый взгляд. Начать с «Дуэльного кодекса Российской Империи», который так убедительно цитируется в самом начале. Ничего похожего на такой будто бы официальный документ в нашей стране никогда не было и быть не могло. Был «Дуэльный кодекс» В. Дурасова – рекомендательный свод правил, опубликованный частным лицом и никакого отношения к официальной документации не имеющий. Более того – даже этот «Кодекс» появился только в 1912-м году. А в фильме речь о 1860-м.

Кадр из фильма «Дуэлянт»

Но и по «Дуэльному кодексу» В. Дурасова в фильме Мизгирева всё не слава богу. Важной составляющей сюжета является будто бы имеющаяся у дворянина возможность не выходить на дуэль самому, а послать вместо себя кого-то другого – возможность замены. Без этой «мелочи» «Дуэлянта» попросту нет – иначе капитану Яковлеву было бы нечего делать. На самом деле все не так просто. Во-первых, выходить на замену могли только ближайшие родственники, и то при учете степени родства (например, брат двоюродный не мог заменить дворянина, если у того имелся брат родной). Во-вторых, такие «подмены» возможны только в крайних случаях: если оскорбленный или обидчик является инвалидом, женщиной, несовершеннолетним или стариком. Все, других вариантов нет. По негласному кодексу чести дворянин обязан был драться САМ. В фильме же на такую «ерунду» внимания никто и не обращает.

Петр Федоров и Владимир Машков. Кадр из фильма «Дуэлянт»

Правда, и на этом «внеисторичность» «Дуэлянта» не заканчивается. Вот граф Беклемишев сел спиной (!) к Великой Княгине: грубейшее нарушение этикета по отношению к любой даме, а уж к особе из царской семьи – тем более. Есть вопросы и по поводу костюмов, впрочем, художники сами признаются, что ориентировались не на конкретный период, а на весь 19-ый век в целом: что-то брали из начала, что-то из конца. Приблизительно по такому же принципу воссоздан на экране и Санкт-Петербург: географическая точность не соблюдалась – например, Исаакиевский собор прорисован компьютерщиками совсем не в том месте, где ему положено быть.

Кадр из фильма «Дуэлянт»

Тем не менее, подобная «вольность» в обращении с конкретными фактами в данном случае ровно ни о чем не говорит. Перед нами не историческая реконструкция чего бы то ни было, а субъективный взгляд большого художника на Северную столицу и ее обитателей. Режиссер задает свои собственные правила игры – этот прием Алексей Мизгирев принес с собой в мейнстрим из авторского кино, откуда он «родом». В 2009-м вышел его фильм «Бубен, барабан», получивший несколько крупных призов (например, на кинофестивале в Локарно, приз от Гильдии кинокритиков и киноведов «Белый слон» и т.д.). И в нем тоже было мало общего с реальными буднями работницы библиотеки – но будь фильм слепком с действительности, он бы очень многое потерял. Ведь погоня за реальностью интересна далеко не всегда. Авторское восприятие иногда завораживает гораздо сильнее.

Петр Федоров. Кадр из фильма «Дуэлянт»

То же происходит и с «Дуэлянтом». Фильм возник на стыке мейнстрима и артхауса (последнего, конечно, гораздо меньше, однако «наследие» «Бубна, барабана», а так же другого фильма Мизгирева – «Конвой» – ощущается очень сильно: оно прослеживается как на сюжетном уровне, так и на уровне визуальном, например, в композиции, в движении камеры, во внутрикадровом движении и т.д.). Кому-то он может показаться чересчур мрачным, перегруженным минорными интонациями, а кому-то и просто неправдоподобным. Но интерес к человеческим эмоциям в их максимальном проявлении, трагичность мироощущения – особенность режиссерской индивидуальности Алексея Мизгирева, часть его творческого почерка. И это гораздо интереснее, чем квасной патриотизм большинства многомиллионных русских «блокбастеров».

Кадр из фильма «Дуэлянт»

И еще. Не заметить этого нельзя, не сказать тоже. Визуально фильм безупречен. Со своей особой эстетикой, стилистикой и очень мощной операторской работой: с выстроенными до миллиметра композициями, с игрой теней и т.д. – возможно, на сегодняшний день это лучшая картина в фильмографии Максима Осадчего. И в фильмографии Алексея Мизгирева тоже. Да и среди российских опытов в категории «многобюджетное кино» «Дуэлянт» - одна из самых удачных попыток. Так что если будет такая возможность – не пропустите.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 29 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Дуэлянт»