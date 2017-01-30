«Голос монстра»: Рецензия Киноафиши

Голос ребенка

«Голос монстра» Хуана Антонио Байона основан на одноименном романе Патрика Несса. Это невероятно проницательный и тяжелый фильм, который рассказывает вовсе не о фантастических тварях, забавляющих наше сознание, а о детях. Какая красивая метафора совсем не сказочной реальности, которая и опьяняет, и отрезвляет.

Кадр из фильма «Голос монстра»

Весь фильм, а может даже дни после, перед вами будет стоять детский взгляд, не по возрасту суровый и бесконечно печальный. Он как будто бросает вызов зрителю и одновременно просит о помощи. Так смотрит главный герой картины – 12-летий Коннор, «слишком взрослый, чтобы быть ребенком, и слишком юный, чтобы быть мужчиной». Его мать больна раком и гаснет с каждым днем. Отец, у которого другая семья, может предложить мальчику лишь роль «рождественского папы». Бабушка слишком строгая, да и просто неинтересная. Друзей нет. Одноклассники либо не замечают вовсе, либо ритуально колотят после уроков. От всего этого в маленькой мальчишеской душе начинает бунтовать глобальное одиночество и ярость к этой несправедливой жизни. Может быть, именно это разбудило деревянного монстра, живущего на кладбище. Ломая стены, он приходит каждую ночь, чтобы рассказать историю. Хотя мальчику не до сказок, он уступает настойчивости гостя, оказавшись при этом весьма нетерпеливым и критичным слушателем.

Кадр из фильма «Голос монстра»

Картина получилась хоть и о детях, но вовсе не для них. Уж больно суровы и печальны ее сказки, в которых много не только духовного, но даже политического. Чего стоит история с Королевством, за власть над которым шла кровавая борьба, или рассказ о священнике и аптекаре, в котором сталкиваются два разных убеждения о мироустройстве. А мораль, в итоге, актуальна не только максималистски заточенному подростковому сознанию, но и взрослому: «нет хороших и плохих», «не важно, во что ты веришь, главное – что ты делаешь», «люди не любят того, чего не понимают».

Кадр из фильма «Голос монстра»

«Голос монстра» будто снят с одной полки с «Лабиринтом Фавна» и «Мостом в Терабитию», 2006 г.. И сюжетно, и по атмосфере картины схожи в своей фантастичной реалистичности того, как детям приходится бороться с тотальным одиночеством, сталкиваться с непониманием, непринятием и даже смертью. Как взрослые бывают строги, отбирая последнюю надежду у ребенка, что его мама поправится, только потому, что это неправда. И тогда на помощь приходят монстры, которых взрослые обязательно бы испугались и принялись убивать, как это было в «Кинг Конге». Так что «Голос монстра» - это побег от реальности, но только для того, чтобы в нее вернуться.

Кадр из фильма «Голос монстра»

Конечно, нельзя не оценить подачу. Невероятную, даже гениальную игру Льюиса МакДугалла, исполнившего роль Коннора. Его взгляд исподлобья, крики гнева и отчаяния – все это заставляет буквально почувствовать дрожание его маленького тельца. А хрипловатый и чуть глухой голос Лиама Нисона, озвучившего монстра, просто завораживает, впрочем, как и раньше, когда он озвучивал Короля Аслана в «Хрониках Нарнии». Плюс к компьютерной графике еще несколько минут акварельной анимации, с помощью которой рассказывались истории. Искусно минималистичные, в стиле сказок о трех братьев из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти».

В общем, «Голос монстра» - это по большей части голос ребенка, топающего, кричащего, рыдающего, который пытается рассказать или заявить миру о себе. Так что это еще один повод оторваться от «больших» проблем миро- и киноустройства, с их зацикленностью на проблемах сексуальных меньшинств и цвета кожи, и посмотреть на нечто неновое, но не менее актуальное.

Инна Син

В российском прокате со 2 февраля 2017 года

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