«Монах и бес»: Рецензия Киноафиши

Ангел-искуситель

Безымянный монастырь этот затаился в медвежьем углу. Начальство церковное сюда не жаловало: кому охота тащиться в эдакую глушь... Паломники тоже не хаживали. Оно и понятно: ни иконки тебе чудотворной, ни мощей хоть каких – ничего нет. А уж про чудеса настоящие никто и слыхом не слыхивал – не водились здесь чудеса, хоть ты плачь. Вот и прозябал монастырь в нищете да безвестности: монахи, кого не возьми, все голь перекатная – перебивались с хлеба на квас…

Кадр из фильма Николая Досталя «Монах и бес»

Но забрел сюда как-то раз некто Иван, сын Семенов (Тимофей Трибунцев). Странен был сей монах – вываленный в грязи, промокший насквозь, он принес с собой запах гари. Глянули монастырские – и онемели: дымился Иван. Капризная ряса то и дело вспыхивала огнем. Затем другие странности начались: плот самовольно против течения поплыл, рыба величиной со скит пойматься изволила, да и сам сын Семенов оказался умельцем редкостным – белье постельное голой задницей гладил. А уж видения да знамения посыпались на монастырь без числа.. Вот только от Бога ли чудеса сии? Уж больно не похож Семенов сын на святого – на язык боек, всякую тварь (даже бесовскую) любить готов… Вот и мается отец-настоятель (Борис Каморзин): неспроста, мол, всё это, ой, неспроста…

Кадр из фильма Николая Досталя «Монах и бес»

Говорят, что сценарий «Монаха и беса» Юрий Арабов писал по личной просьбе режиссера Николая Досталя. В принципе, они уже работали вместе: в 2007-м Арабов был соавтором сериала «Завещание Ленина», который снимали по «Колымским рассказам» Варлама Шаламова. Сериал тогда получился довольно спорным, и приняли его не все. Как бы то ни было, после него творческие пути Николая Досталя и Юрия Арабова надолго разошлись.

Кадр из фильма Николая Досталя «Монах и бес»

Однако этим летом, в конкурсной программе 38-го Московского Международного кинофестиваля состоялась премьера их второй совместной работы. В пресс-центре по такому поводу случился настоящий аншлаг. Журналисты, одуревшие от нескончаемой череды безликих конкурсных фильмов (а конкурс в этот раз был действительно не ахти), на «Монаха и беса» возлагали надежды особые. Во-первых, Досталь здесь уже побеждал (в 2009-м с картиной «Петя по дороге в царствие небесное»). Во-вторых, Арабов тоже на фестивале, мягко говоря, не новичок (фильмы «Орда и «Орлеан» Андрея Прошкина, «Чудо» Александра Прошкина, снятые по его сценариям, в разные года были на ММКФ в призерах; что же касается других фестивалей, то названия таких его картин как «Фауст» или «Молох» Александра Сокурова говорят сами за себя и в «адвокатуре» не нуждаются).

Кадр из фильма Николая Досталя «Монах и бес»

Таким образом, от творческого тандема ждали как минимум победы. Надежды не оправдались – от слова «совсем». «Монах и бес» не получил даже приза за главную мужскую роль, что, на мой взгляд, очень странно: у Тимофея Трибунцева конкурентов на фестивале не было и быть не могло – уж больно мощная актерская работа у него в этом фильме. Однако отсутствие наград, как мы с вами понимаем, ровно ни о чем не говорит: на безрыбье конкурса «Монах и бес» выглядел почти как та самая безразмерная рыбина, которую удачливый Семенов сын выудил из местного озерца.

Кадр из фильма Николая Досталя «Монах и бес»

«Монах и бес» - сплав устойчивых тем и мотивов, которые свойственны как Арабову, так и Досталю. Однако есть и принципиальные отличия: во-первых, обращение к народному фольклору; во-вторых, к эстетике Гоголя, к «смешному-страшному» (по выражению самого Юрия Арабова). В сущности, «Монах и бес» - фильм-притча, однако с большим количеством гротесковых элементов (редкое сочетание!); в нем соединилось и стремление авторов мыслить максимально общими философскими категориями (такими, например, как добро и зло), и непреодолимое желание балагурить. Иногда, правда, переходы от фарса к философским глубинам и обратно кажутся не совсем оправданными, да и бессмертные шуточки о российских «дураках и дорогах» уже давно набили оскомину, однако сама попытка поговорить о вере без кислой мины на лице, а, наоборот, придав рассказу балаганную форму – такая попытка не может не вызывать уважения и интереса.

Кадр из фильма Николая Досталя «Монах и бес»

Отдельный разговор – актеры. Точнее, актер – Тимофей Трибунцев. По факту, он играет двух разных персонажей: монаха убогого и монаха, внутри которого сидит бес. И играет, без преувеличения, бесподобно: разница и единство двух Иванов просто поражают. И если к самому фильму иногда придраться все-таки можно (например, откровенно слабая компьютерная графика, нарочитая театральность и т.д.), то к Семенову сыну не придерешься: на мой взгляд, это одна из самых удачных ролей этого года…

Вера Алёнушкина

В прокате с 8 сентября 2016-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Монах и бес»