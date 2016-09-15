«Бриджит Джонс 3»: Рецензия Киноафиши

Искренность снова в моде

Бойтесь мечтать – мечты сбываются! В неравном бою с самой собой Бриджит Джонс наконец-таки победила. Лишние килограммы повержены в прах, сигареты тоже, а на работе она давным-давно настоящий ас. Тем не менее, Леди Совершенство снова одна. Безнадежно одна. И никаких шансов выбраться из этого одиночества у неё нет.

Рене Зеллвегер в фильме «Бриджит Джонс 3»

Любовь всей её жизни Марк Дарси (Колин Фёрт) наслаждается счастьем в браке с другой, давно забытый красавчик Дэниэл Кливер разбился на самолете – в общем, на личном фронте у мисс Джонс полный штиль. Правда, женскую дружбу еще никто не отменял, и уж если сама Бриджит не с силах подыскать себе парня, то подруги-то на что?! Одна из них рьяно берется за дело, и вуаля!– через пару дней Бриджит просыпается в объятьях прекрасного незнакомца (Джек - Патрик Демпси). Правда, еще через неделю на горизонте вновь мелькают паруса мистера Дарси… И все бы ничего, но вскоре выясняется, что любовные приключения не прошли для Бриджит бесследно: Леди Совершенство беременна! Беременна и счастлива! Вот только маленький вопрос – от кого? Кто он, счастливый папаша? – Джек или Дарси?....

Колин Фёрт в фильме «Бриджит Джонс 3»

Вообще-то, эта затея казалась мне безнадежной. Совсем. Да и не мне одной. Ибо возвращаться к Бриджит Джонс через 15 лет после первого фильма, который стал (в прямом смысле слова!) классикой жанра… Возвращаться после того, как провалился фильм второй, собравший хорошую кассу, но разочаровавший почти всех, кто его видел. Да и зачем возвращаться-то?! Ведь, как правило, картины из серии «Десять лет спустя» заведомо слабее оригинала… Так стоило ли браться за, казалось бы, изначально провальный проект? Как ни странно, ответ на этот вопрос стал очевиден уже в первые десять минут фильма – да, браться стоило.

Патрик Демпси в фильме «Бриджит Джонс 3»

Конечно, Бриджит Джонс изменилась. Это касается и самой героини, и фильма в целом. Хотя, если честно, героиня эволюционировала сильнее – она превратилась в элегантную дамочку и даже время от времени напоминает Сару Джессику Паркер. Тем не менее, талант говорить глупости остался при ней, впрочем, как и умение притягивать неприятности и оказываться «не там и не с теми».

Кадр из фильма «Бриджит Джонс 3»

Что же касается фильма, то тут авторы проявили просто чудеса эквилибристики. При всей оригинальности сюжета «Bridget Jones's Baby» максимально приближена к «Bridget Jones's Diary» (то есть к самому первому фильму франшизы). Оно и понятно: к работе вернулась Шэрон Магуайр (именно она 15 лет назад снимала «Дневник»). Вместе с продюсерами и с Хелен Филдинг (сценаристка и автор романов о Бриджит) она решила держать курс именно на оригинал. В основу сценария легла все та же сюжетная схема: девушка-чудачка, девушка-недотепа оказывается между двумя идеальными мужчинами, которые готовы ради нее на всё – расквасить сопернику нос, перевернуть мир с ног на голову, усыновить ребенка…

Рене Зеллвегер в фильме «Бриджит Джонс 3»

Также удалось сохранить сочетание смешного и романтичного, чем так подкупал «Дневник Бриджит Джонс». Именно смешного, а не пошлого (что уже достижение на фоне нескончаемых туалетных комедий), и именно романтичного, а не слезливо-сопливого. И «пасхалки»… Пересчитать их невозможно в принципе, на них наталкиваешься на каждом шагу. (Например, Бриджит «поющая» на кровати, «заваливающая» презентацию и т.д.). Конечно, я не берусь утверждать, что «Бриджит Джонс 3» способна заткнуть за пояс фурор первой Бриджит. (Хотя фильм и неплох – гораздо лучше «Граней разумного», например.) Но те, кто 15 лет назад сходил с ума по неуклюжей, но такой милой простушке, кто рыдал неделями под душераздирающее «All by myself» - они остаться равнодушными не смогут, даже если будут очень стараться. О, ностальгия, велика сила твоя! Что ж, с возвращением, Бриджит Джонс, мы тебя ждали…

Рене Зеллвегер в фильме «Бриджит Джонс 3»

В российском прокате с 15 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Бриджит Джонс 3»

Вера Алёнушкина