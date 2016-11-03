«Девушка в поезде»: Рецензия Киноафиши

Тайны чужой жизни

Слоган нового фильм режиссёра Тейта Тейлора «Девушка в поезде» («The Girl on the Train») гласит «Чужие тайны могут быть опасны». Эта истина совсем не нова, но вот её реализация весьма интересна.

Рэйчел (Эмили Блант) Кадр из фильма «Девушка в поезде»

Главная героиня фильма — Рэйчел (Эмили Блант). У неё скучная и явно не самая счастливая жизнь. Но единственной отрадой для неё становится путь на работу, который она совершает на поезде. Она с интересом смотрит на то, что происходит за окном быстро мчащегося состава, и вся её жизнь крутится в основном вокруг времени в поезде. Одним из предметов её особенно трепетного изучения становится Меган (Хейли Беннетт) и её красавец муж. Со стороны их жизнь кажется идеальной: они проводят вечера вместе, смотрят фильмы, отдыхают. Из окна она видит ту самую жизнь, которой нет у неё, которую она когда-то потеряла. Рэйчел переживает их радости, страдает из-за их ссор, которые видит. Несчастная одинокая девушка невольно переносит их отношения на себя и искренне интересуется всем, что происходит с героями её пассивной слежки. Но знакома ли она с этой семьей, чтобы так ими интересоваться?

Нет, она их не знает. Как и мужчину, который однажды появляется на балконе Меган, и обнимает её. Взволнованная Рэйчел переживает эту, как ей кажется, измену, посерьёзнее, чем сама изменница. Но драма начинается тогда, когда Меган вдруг пропадает. Знающая о ней лишь по свои наблюдениям из поезда Рэйчел решает выяснить, что же с ней случилось. Это в её интересах ещё и потому, что нашу героиню подозревают в том, что она причастна к этому исчезновению. Усугубляет ситуацию и жалобы бывшего мужа на психическое нездоровье Рэйчел.

Все события в фильме крутятся вокруг скромного количества персонажей. Например, кроме указанных героинь, есть и третья красивая барышня — Анна (Ребекка Фергюсон).

Взаимоотношения их всех раскрываются перед зрителем весь фильм, давая подсказки тому, что же случилось с Меган. И за этой загадкой действительно интересно наблюдать, потому что в голову приходит несколько вариантов произошедшего, и каждый из них в разное время кажется логичным и возможным.

Анна (Ребекка Фергюсон) Кадр из фильма «Девушка в поезде»

Фильм на сто процентов оправдывает звание драмы, потому что повествование действительно напряжённое и печальное. Чего только стоит рыдающая почти всё время Эмили Блант, заплаканное лицо которой частенько показывают крупным планом. Создатели фильма совсем не испугались, что это зрелище может как-то испортить впечатление от картины, но всё-таки грустно видеть симпатичную актрису в таком виде. За эту откровенную игру её можно было бы только похвалить, но спустя два часа уже становится грустно не только из-за растраченной красоты Блант, но и из-за того, что кадры кажутся уже одинаковыми и надоевшими.

С первого взгляда может показаться, что «Девушка в поезде» похожа на «Исчезнувшую» (2014, реж. Дэвид Финчер). Но общего у этих двух фильмов совсем нет, разве что загадка, которая решается на протяжении всего фильма и психологическое напряжение и атмосфера, царящие в картинах.

Меган (Хейли Беннетт) Кадр из фильма «Девушка в поезде»

Если Вы случайно узнали о «Девушке в поезде», но ещё не решили, идти ли на этот фильм, идите. Отбросьте сомнения и посетите кинотеатр ради двух напряженных часов загадочных событий, показанных с тонким психологизмом.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 3 ноября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Девушка в поезде»