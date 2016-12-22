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Почему он? Почему он?
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Why Him?

Почему он?, 2016

2016 / США
7.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Сценарист «Знакомства с родителями» и «Знакомства с Факерами», а также режиссёр ленты «А вот и Полли» Джон Гамбург снимает свой новый полнометражный фильм «Почему он?». Актёрский состав собрался тут далеко не второсортный. Главные роли сыграли Джеймс Франко («127 часов», «Интервью»), который ежегодно снимается в десятке фильмов, звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон, а также юная Зои Дойч («Каждому своё», «Дедушка лёгкого поведения»).

Фильм «Почему он?» расскажет о нелёгком и классическом противостоянии отца и избранника его дочери. Нэд вместе с семейством приезжает на каникулы в Стэнфорд, где учится его любимая дочурка. Однако там ему суждено столкнуться с тем, чего он никак не ожидал. Девушка встречается с обаятельным интернет-миллионером, которого папа считает самой неподходящей пассией для своей девочки. И он всеми силами пытается развести влюблённых, что приведёт к весьма неожиданным последствиям.

- «Почему он?» - первый полнометражный фильм Джона Гамбурга за последние 7 лет. Последняя его картина вышла в 2009 году и называлась «Люблю тебя, чувак»

- Производством ленты «Почему он?» занялись компании: Red Hour Productions Бена Стиллера и 21 Laps Entertainment Шона Леви

- В фильме снялся известный электро-хаус музыкант Стив Аоки. Это его первая роль в полнометражном игровом кино

Когда отец решил во время праздников навестить свою дочь в колледже, он даже не подозревал, что ему предстоит выдержать битву за любовь к ней с ее новым бойфрендом-миллионером.

7.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 января 2017
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 22 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джон Гамбург
Джон Гамбург
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Зои Дойч
Зои Дойч
Гриффин Глюк
Гриффин Глюк
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Все актеры и съемочная группа
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В канун Нового года появляется множество тематических фильмов, чего только стоят «Ёлки», которых показали миру уже пять частей. Но сейчас речь не о них, а о фильме режиссёра Джона Гамбурга «Почему он?» («Why Him?»). Кадр из фильма «Почему он?» Эта комедия рассказывает о скромной милашке Стэфани (Зои Дойч), которая приглашает свою семью в гости к Лэйрду (Джеймс Франко) — богатому парню, влюблённому в нашу героиню по уши. Всё бы…
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Старина 5 февраля 2017, 11:35
Да, доча!

Сходи на этот фильм, но без меня, поржешь ... 😂

папа
Валентин Яшкин 29 января 2017, 11:12
Фильм действительно очень беззаботный и смешной. Рассчитан, прежде всего, на молодого зрителя с попкорном. А вот, если не только посмеяться, а еще и… Читать дальше…
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