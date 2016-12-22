Почему он?, 2016

Сценарист «Знакомства с родителями» и «Знакомства с Факерами», а также режиссёр ленты «А вот и Полли» Джон Гамбург снимает свой новый полнометражный фильм «Почему он?». Актёрский состав собрался тут далеко не второсортный. Главные роли сыграли Джеймс Франко («127 часов», «Интервью»), который ежегодно снимается в десятке фильмов, звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон, а также юная Зои Дойч («Каждому своё», «Дедушка лёгкого поведения»).

Фильм «Почему он?» расскажет о нелёгком и классическом противостоянии отца и избранника его дочери. Нэд вместе с семейством приезжает на каникулы в Стэнфорд, где учится его любимая дочурка. Однако там ему суждено столкнуться с тем, чего он никак не ожидал. Девушка встречается с обаятельным интернет-миллионером, которого папа считает самой неподходящей пассией для своей девочки. И он всеми силами пытается развести влюблённых, что приведёт к весьма неожиданным последствиям.