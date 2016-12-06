«2+1»: Рецензия Киноафиши

Папина дочка

В прокат выходит лента «2+1» (Demain tout commence), которая отсылает названием к другой известной французской картине, но на деле переводится примерно, как «Всё начнётся завтра». Режиссёром выступил Хьюго Желен, для которого «2+1» – вторая полнометражная работа и первая, выпускаемая в российский прокат. О чём расскажет новый громкий проект с Омаром Си, читайте в нашей рецензии.

Кадр из фильма «2+1»

Жизнь Сэмюэля полна беззаботности, пляжных вечеринок и, конечно же, женщин. Вот только однажды к нему приходит девушка с новорождённой девочкой и утверждает, что он её отец. Герой в это поверить отказывается, но в итоге с младенцем на руках смотрит вслед сбегающей матери. В поисках девушки Сэм отправляется в Лондон, однако попытки её найти оборачиваются провалом. Через несколько лет его жизнь кардинально меняется. Теперь он работает каскадёром в Англии и больше всего на свете любит свою дочь Глорию, превращая каждый день её жизни в настоящий праздник. Но девочка отчаянно желает увидеть маму, которая, к несчастью Сэмюэля, возвращается…

Кадр из фильма «2+1»

Несмотря на всю запечатанную в нём драму, «2+1» – это стопроцентно доброе кино. Такие фильмы прочно закрепились в мировом кинематографе и ежегодно производятся в любой стране. Взять хотя бы российский «Завтрак у папы», который отчасти даже сюжетно походит на картину Желена. Реальность в подобном кино всегда преувеличенно разукрашена яркими красками, окружающий мир и интерьеры слегка искусственны в своей кристальной безупречности, истории очень жизненные, но при этом отчасти сказочные, а случайные обстоятельства чаще всего неправдоподобные. Тем не менее в такой мир зритель окунается с большой охотой, потому что ощущение превосходства добра многократно усиливается, заставляя поверить в лучшее и гарантируя поток воодушевления.

Кадр из фильма «2+1»

Однако блюдо под названием «2+1», хоть и будет оценено большинством за его вкусовые и питательные свойства, способно утолить аппетит не любого зрителя. Это, скорее, лёгкий десерт с небольшой горчинкой, который видавший виды гурман вряд ли решит отведать ещё раз, несмотря на то, что он пользуется большой популярностью. Дело в том, что фильм не хуже и не лучше других в своём жанре. Местами он очень трогательный и смешной, но порой повествование проседает, а сама манера подачи материала резко меняется. Сначала это самая обычная жизненная комедия с главным героем неудачником, затем она превращается в комедию семейную, после чего перерастает в драму, уже порционно разбавляемую юмором и больше заточенную на собирание зрительских слёз.

Кадр из фильма «2+1»

Существуя на грани комедии и драмы, «2+1», как это принято, воздаёт почести добру, воспевает жизнь и вдохновляет на свершения. Кольцевая композиция фильма призвана раскрыть внутренние изменения главного героя, напоминая о неминуемом течении времени. Открывающая и закрывающая сцены, которые происходят в одном и том же месте, будто существуют в неком другом измерении и подводят черту под всей картиной, резюмируя два часа хронометража в простую мысль – живи каждый день, как последний.

Кадр из фильма «2+1»

Что касается актёрской игры, то здесь главной жемчужиной является даже не очаровательная дебютантка Глория Колстон и даже не Омар Си, а Антуан Бертран, сыгравший друга главного героя. Именно он вытягивает на себе юмористическую часть фильма и затмевает тем самым своих коллег, представших в довольно стандартных образах. А вот игра Клеманс Поэзи не просто оказалась посредственной, а вовсе неправдоподобной – звезда «Колыбельной для Пи» и «Гарри Поттера» явно переиграла. Что, однако, не рушит целостность всей картины, а играет, скорее, не на пользу самой актрисы.

В целом же, в «2+1» нет бросающихся в глаза шероховатостей и недостатков, но вместе с тем нет и ничего такого, что вызовет желание пересматривать его во второй раз.

Кадр из фильма «2+1»

В российском прокате с 12 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «2+1»

Трошина Олеся