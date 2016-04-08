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Киноафиша Рецензии «Эдди «Орел»»: Рецензия Киноафиши

«Эдди «Орел»»: Рецензия Киноафиши

8 апреля 2016 00:00
«Эдди «Орел»»: Рецензия Киноафиши

Рожденный ползать учится летать

Из английской сборной Эдвардса выкинули в 1987-м. «Диагноз» был жестким: «На Олимпиаду ты не попадешь никогда». Штука в том, что Эдди никак не мог избавиться от одной скверной привычки – он любил падать буквально на ровном месте. Да и с внешностью ему не сильно повезло – имидж неуклюжего медведя средней упитанности спортивных спонсоров не вдохновлял. В общем, из скоростного спуска пришлось уйти. Впереди отчетливо замаячила карьера штукатура…

«Эдди «Орел»»: Рецензия Киноафиши Хью Джекман, Тэрон Эджертон. Кадр из фильма «Эдди «Орел»»

Однако шпаклевать стены будущему орлу не хотелось. И в воспаленном его мозгу быстренько созрел новый план. Нужно просто сменить вид спорта. Нужно просто начать делать то, что никто до тебя не делал. Например, прыгнуть с трамплина. Ведь этого вида спорта в Англии пока нет. А значит, нет и соперников. Поэтому, даже с самым плюгавеньким результатом, Эдди автоматически становится лидером. И – едет на Олимпиаду! Дело за малым: надо бы научиться прыгать. Хоть как-нибудь. Не приземляясь при этом на голову. А так как с последним у Эдди (Тэрон Эджертон) как раз большие проблемы, он просит о помощи некого Бронсона Пири (Хью Джекман) – пьяницу-снегоуборщика, который когда-то давно, по слухам, был прыгуном…

«Эдди «Орел»»: Рецензия Киноафиши Хью Джекман, Тэрон Эджертон. Кадр из фильма «Эдди «Орел»»

Не стоит думать, что «Эдди «Орел»» - это байопик. Да, фильм отталкивается от реальной истории (один из его слоганов – «основано на сбывшейся мечте»), но точных фактов в нем – раз-два и обчёлся. Впрочем, сама суть осталась без изменений: спортсмен-неудачник, у которого не было ни навыков, ни опыта, ни физических данных прорвался на Олимпиаду и стал героем. Кстати, в Англии Майкла Эдвардса по кличке «Орел» помнят до сих пор. И любят. И кино про него снимать пытались уже несколько раз, но все как-то не складывалось. А теперь вот получилось. Видимо, авторитет продюсера Мэттью Вона сделал свое дело.

«Эдди «Орел»»: Рецензия Киноафиши Тэрон Эджертон. Кадр из фильма «Эдди «Орел»»

Вообще-то, снимать такие проекты тяжело адски. Во-первых, зрители заранее знают, чем дело кончится – история английского прыгуна-аутсайдера секретом не является. Во-вторых, самая интересная и «вкусная» часть фильма – это прыжки. Их 13. Как сделать так, чтобы ни один из них не был бы похож на другой? Задача невыполнимая. Кроме того, прыжок с трамплина трудно снимать с технической точки зрения. (Про недюжинную подготовку актеров и их нервы-канаты не говорю – и так все ясно). Тем не менее, «Эдди «Орел»» Декстера Флетчера умудрился не только выжить, но даже не упасть. Другими словами, все непреодолимые трудности преодолеть удалось.

«Эдди «Орел»»: Рецензия Киноафиши Хью Джекман, Тэрон Эджертон. Кадр из фильма «Эдди «Орел»»

Как ни странно, трюки в фильме почти не повторяются – знака равенства между прыжками поставить нельзя. Плюс чумовая динамика, максимум эмоций: во время последнего «полета» замирают даже самые цинично настроенные граждане. Но, конечно, «не прыжком единым» может похвастаться «Эдди «Орел». Актеры – вот его настоящее богатство. Циничный тренер Хью Джекмана и наивный теленок Тэрона Эджертона – между ними возникает столь мощная химия, что о предсказуемости сюжета невольно начинаешь забывать. Особенно удивляет Эджертон. Мало того, что он добился внешнего сходства с Эдвардсом, скопировал все его жесты, мимику и т.д. Он сделал этого нелепого чудика таким обаятельным, что даже далекие от спорта люди невольно ему сочувствуют. Правда, «погоду» фильма немного портит финал… Но разве можно было обойтись без голливудского хеппи-энда, без затяжных речей длиной в километр, насквозь пропитанных сантиментами? Конечно же, нет. Иначе всё бы было совсем хорошо…

В русском прокате с 7 апреля 2016 Расписание и покупка билетов на фильм «Эдди «Орел»»

Вера Алёнушкина

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