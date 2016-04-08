«Эдди «Орел»»: Рецензия Киноафиши

Рожденный ползать учится летать

Из английской сборной Эдвардса выкинули в 1987-м. «Диагноз» был жестким: «На Олимпиаду ты не попадешь никогда». Штука в том, что Эдди никак не мог избавиться от одной скверной привычки – он любил падать буквально на ровном месте. Да и с внешностью ему не сильно повезло – имидж неуклюжего медведя средней упитанности спортивных спонсоров не вдохновлял. В общем, из скоростного спуска пришлось уйти. Впереди отчетливо замаячила карьера штукатура…

Хью Джекман, Тэрон Эджертон. Кадр из фильма «Эдди «Орел»»

Однако шпаклевать стены будущему орлу не хотелось. И в воспаленном его мозгу быстренько созрел новый план. Нужно просто сменить вид спорта. Нужно просто начать делать то, что никто до тебя не делал. Например, прыгнуть с трамплина. Ведь этого вида спорта в Англии пока нет. А значит, нет и соперников. Поэтому, даже с самым плюгавеньким результатом, Эдди автоматически становится лидером. И – едет на Олимпиаду! Дело за малым: надо бы научиться прыгать. Хоть как-нибудь. Не приземляясь при этом на голову. А так как с последним у Эдди (Тэрон Эджертон) как раз большие проблемы, он просит о помощи некого Бронсона Пири (Хью Джекман) – пьяницу-снегоуборщика, который когда-то давно, по слухам, был прыгуном…

Хью Джекман, Тэрон Эджертон. Кадр из фильма «Эдди «Орел»»

Не стоит думать, что «Эдди «Орел»» - это байопик. Да, фильм отталкивается от реальной истории (один из его слоганов – «основано на сбывшейся мечте»), но точных фактов в нем – раз-два и обчёлся. Впрочем, сама суть осталась без изменений: спортсмен-неудачник, у которого не было ни навыков, ни опыта, ни физических данных прорвался на Олимпиаду и стал героем. Кстати, в Англии Майкла Эдвардса по кличке «Орел» помнят до сих пор. И любят. И кино про него снимать пытались уже несколько раз, но все как-то не складывалось. А теперь вот получилось. Видимо, авторитет продюсера Мэттью Вона сделал свое дело.

Тэрон Эджертон. Кадр из фильма «Эдди «Орел»»

Вообще-то, снимать такие проекты тяжело адски. Во-первых, зрители заранее знают, чем дело кончится – история английского прыгуна-аутсайдера секретом не является. Во-вторых, самая интересная и «вкусная» часть фильма – это прыжки. Их 13. Как сделать так, чтобы ни один из них не был бы похож на другой? Задача невыполнимая. Кроме того, прыжок с трамплина трудно снимать с технической точки зрения. (Про недюжинную подготовку актеров и их нервы-канаты не говорю – и так все ясно). Тем не менее, «Эдди «Орел»» Декстера Флетчера умудрился не только выжить, но даже не упасть. Другими словами, все непреодолимые трудности преодолеть удалось.

Хью Джекман, Тэрон Эджертон. Кадр из фильма «Эдди «Орел»»

Как ни странно, трюки в фильме почти не повторяются – знака равенства между прыжками поставить нельзя. Плюс чумовая динамика, максимум эмоций: во время последнего «полета» замирают даже самые цинично настроенные граждане. Но, конечно, «не прыжком единым» может похвастаться «Эдди «Орел». Актеры – вот его настоящее богатство. Циничный тренер Хью Джекмана и наивный теленок Тэрона Эджертона – между ними возникает столь мощная химия, что о предсказуемости сюжета невольно начинаешь забывать. Особенно удивляет Эджертон. Мало того, что он добился внешнего сходства с Эдвардсом, скопировал все его жесты, мимику и т.д. Он сделал этого нелепого чудика таким обаятельным, что даже далекие от спорта люди невольно ему сочувствуют. Правда, «погоду» фильма немного портит финал… Но разве можно было обойтись без голливудского хеппи-энда, без затяжных речей длиной в километр, насквозь пропитанных сантиментами? Конечно же, нет. Иначе всё бы было совсем хорошо…

В русском прокате с 7 апреля 2016 Расписание и покупка билетов на фильм «Эдди «Орел»»

Вера Алёнушкина