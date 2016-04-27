«Первый Мститель: Противостояние»: Рецензия Киноафиши

Америка вне закона

Столь пустяковой операции у Мстителей не было давно: им, спасшим мир от инопланетного нашествия, на этот раз достался какой-то рядовой злодей средней руки. Найти и обезвредить – всего и делов! А заодно и разобраться с парочкой его нехороших приятелей, но это уж так, между делом. В общем, сущая ерунда.

Крис Эванс (Капитан Америка). Кадр из фильма «Первый мститель: Противостояние»

Но что-то пошло не так. И рядовая миссия в Нигерии превратилась в настоящую катастрофу – погибло много гражданских. Что же делать? Серьезные люди из ООН решают, что раздолбайству Мстителей должен прийти конец. И что отныне каждый их шаг будет под контролем. А любое применение сверхспособностей нужно согласовать с кучей инстанций. Другими словами, о свободе Мстителям придется забыть. А ежели кто-то не согласен…

Роберт Дауни мл. (Железный Человек). Кадр из фильма «Первый мститель: Противостояние»

Таким «несогласным» оказывается Стив Роджерс (Крис Эванс). Он не просто отказался подписывать «конвенцию» - он полез в драку с полицейскими, когда те вломились к его другу, Баки Барнсу (он же «Зимний Солдат» - Себастьян Стэн). И с того дня Капитан Америка вне закона – ведь он помог удрать матерому террористу…

Кадр из фильма «Первый мститель: Противостояние»

Тринадцатый фильм киновселенной Marvel, тринадцатый! Поневоле ждешь чего-нибудь эдакого. Необычного. Ну, или небанального просто. И ведь ждешь, прекрасно понимая, что на самом деле все будет как всегда: или «как всегда хорошо», или «как всегда плохо». В случае же с «Первым мстителем: Противостояние» у авторов получилось «как всегда средне».

Кадр из фильма «Первый мститель: Противостояние»

Я поясню. Первую половину фильма (а это где-то час времени) чувствуешь зудящее разочарование. Средняя по драйву и боевой хореографии начальная сцена сменяется нудными разговорами на тему «супергерои тоже плачут» и «как же тяжело жить на свете со сверхспособностями». Потом к этой неизлечимой рефлексии прибавляется новая напасть: сценаристы начинают настойчиво искать почву для конфликта между героями. Собственно, ссориться персонажам повода нет – ежу понятно, что ничего хорошего от подписания договора с ООН не выйдет. Однако нет ссоры – нет и кино. Поэтому волей-неволей авторам приходится сталкивать героев лбами абсолютно на пустом месте.

Роберт Дауни мл. (Железный Человек). Кадр из фильма «Первый мститель: Противостояние»

Но столкнувшись лбами, персонажи начинают творить нечто невообразимое. Центральный бой в «Первом мстителе: Противостояние» - без преувеличения и сарказма лучший бой за всю историю существования кинокомиксов Marvel. За него можно простить все остальные косяки. Юмора – море, энергии – через край. (Хотя в первой половине «Мстителя» даже самой затасканной шуточки – и той не найти). Здесь же – самый настоящий фейерверк. Не подводят и «новые герои» - Черная пантера (Чедвик Боузман), Человек-паук (Том Холланд) и Человек-муравей (Пол Радд). Именно с ними и связаны все главные «вкусности» этого эпического сражения.

Том Холланд (Человек-паук). Кадр из фильма «Первый мститель: Противостояние»

Но вот драка заканчивается, Паук и Муравей уползают куда-то по своим делам, и действие снова медленно, но верно начинает потихоньку угасать. Не то чтобы оно угасает совсем – просто на фоне только что закончившейся битвы все остальное смотрится довольно серенько. К тому же антагонист в фильме непростительно слабоват: ну, не ему тягаться с супергероями, не ему. Что же касается финального боя, то он, хоть и интересен, особых восторгов не вызывает. Что еще? Ах да, в фильме есть поцелуй. Один. Очень скромный. Снятый чуть ли не со спины (рейтинг 12 +, вы же понимаете). Кого с кем – не скажу. Любовная линия, правда, отсутствует напрочь, но тут уж ничего не попишешь. Настоящий супергерой должен быть одинок и печален…

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 5 мая 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Первый мститель: Противостояние»