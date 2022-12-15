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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2021

Рейтинг фильмов 2021 года

Человек-паук: Нет пути домой
1 Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
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Зверопой 2
2 Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.9
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Шан-Чи и легенда десяти колец
3 Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.8
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Лука
4 Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.8
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Круэлла
5 Круэлла
комедия 2021, США
8.8
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Кошачьи миры Луиса Уэйна
6 Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.7
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Главный герой
7 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Райя и последний дракон
8 Райя и последний дракон
анимация 2021, США
8.5
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Красавица и дракон
9 Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.5
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Не время умирать
10 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Гнев человеческий
11 Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.5
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Веном 2
12 Веном 2
фантастика, боевик 2021, США
8.4
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Энканто
13 Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.4
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Человек божий
14 Человек божий
драма 2021, Греция
8.4
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Дом Gucci
15 Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.3
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Круиз по джунглям
16 Круиз по джунглям
приключения 2021, США
8.3
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Чемпион мира
17 Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.3
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Большой красный пес Клиффорд
18 Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный 2021, США
8.2
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Камон Камон
19 Камон Камон
драма 2021, США
8.2
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Босс-молокосос 2
20 Босс-молокосос 2
анимация 2021, США
8.2
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Последний Богатырь: Посланник Тьмы
21 Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.2
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Непослушник
22 Непослушник
комедия 2021, Россия
8.2
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Шугалей 3
23 Шугалей 3
боевик 2021, Россия
8.1
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The Box
24 The Box
драма, музыка, мюзикл 2021, Корея
8.1
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Клаустрофобы 2: Лига выживших
25 Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер 2021, США
8.1
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Заклятие 3: По воле дьявола
26 Заклятие 3: По воле дьявола
ужасы 2021, США
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
27 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Лакричная пицца
28 Лакричная пицца
комедия, драма 2021, США
8.0
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Майор Гром: Чумной Доктор
29 Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик 2021, Россия
8.0
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Гранит
30 Гранит
боевик 2021, Россия
8.0
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Дюна
31 Дюна
фантастика, боевик, приключения 2021, США
8.0
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Последняя дуэль
32 Последняя дуэль
драма 2021, США
7.9
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Тихое место 2
33 Тихое место 2
ужасы 2021, США
7.9
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Воспоминания
34 Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама 2021, США
7.9
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Неисправимый Рон
35 Неисправимый Рон
анимация 2021, США
7.9
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Свингеры
36 Свингеры
комедия, мелодрама 2021, Россия
7.9
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Белый снег
37 Белый снег
драма, спорт, биография 2021, Россия
7.8
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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
38 Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия 2021, США
7.8
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Мавританец
39 Мавританец
драма, триллер 2021, США
7.8
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Охотники за привидениями: наследники
40 Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия 2021, США
7.8
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Кощей. Начало
41 Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.8
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Мой волк
42 Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.8
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Том и Джерри
43 Том и Джерри
анимация 2021, США
7.8
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Вестсайдская история
44 Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал 2021, США
7.8
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Щенячий патруль в кино
45 Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.7
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Дьявол в деталях
46 Дьявол в деталях
триллер 2021, США
7.7
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Худший человек на свете
47 Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
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Годзилла против Конга
48 Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма 2021, США
7.6
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Кролик Питер 2
49 Кролик Питер 2
семейный, приключения 2021, США
7.6
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Летчик
50 Летчик
военный, биография, драма, исторический 2021, Россия
7.6
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Чёрная Вдова
51 Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.6
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Никто
52 Никто
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.6
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Девятаев
53 Девятаев
военный, биография 2021, Россия
7.6
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Эскортницы
54 Эскортницы
драма 2021, Польша
7.5
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Ледяной драйв
55 Ледяной драйв
боевик 2021, США
7.5
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Телохранитель жены киллера
56 Телохранитель жены киллера
боевик, комедия 2021, США
7.5
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Форсаж 9
57 Форсаж 9
боевик, криминал 2021, США
7.5
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Эйфель
58 Эйфель
биография, драма, исторический 2021, Франция
7.5
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Аллея кошмаров
59 Аллея кошмаров
триллер, драма, детектив 2021, США
7.5
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Прошлой ночью в Сохо
60 Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы 2021, Великобритания
7.5
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Вечные
61 Вечные
фантастика, боевик 2021, США
7.5
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Батя
62 Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.4
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Волк и Лев
63 Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.4
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Пара из будущего
64 Пара из будущего
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Россия
7.4
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Злое
65 Злое
ужасы 2021, США
7.4
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Судная ночь навсегда
66 Судная ночь навсегда
ужасы, триллер, боевик 2021, США
7.4
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My Little Pony: Новое поколение
67 My Little Pony: Новое поколение
приключения, анимация, комедия 2021, Ирландия / Канада
7.4
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Король Ричард
68 Король Ричард
драма, биография, спорт 2021, США
7.3
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Не дыши 2
69 Не дыши 2
криминал, ужасы, триллер 2021, США
7.3
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Мортал комбат
70 Мортал комбат
боевик, фэнтези, фантастика 2021, США
7.2
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Поступь хаоса
71 Поступь хаоса
фантастика 2021, США
7.0
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Петровы в гриппе
72 Петровы в гриппе
драма 2021, Россия / Франция / Швейцария
6.9
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Красотка на взводе
73 Красотка на взводе
боевик 2021, США
6.9
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Заклятье: Спуск к дьяволу
74 Заклятье: Спуск к дьяволу
ужасы 2021, Ирландия
6.8
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Сядь за руль моей машины
75 Сядь за руль моей машины
драма 2021, Япония
6.8
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Хэллоуин убивает
76 Хэллоуин убивает
ужасы, триллер 2021, США
6.7
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Космический джем: Новое поколение
77 Космический джем: Новое поколение
анимация, комедия, фэнтези, фантастика 2021, США
6.7
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Пила: Спираль
78 Пила: Спираль
ужасы 2021, США
6.7
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Параллельные матери
79 Параллельные матери
драма 2021, Испания
6.7
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Будь моими глазами
80 Будь моими глазами
криминал, драма, мистика 2021, Канада
6.7
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G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
81 G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
боевик, фантастика 2021, США
6.6
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Время
82 Время
триллер 2021, США
6.6
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После пробуждения
83 После пробуждения
драма 2021, Италия
6.6
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Вальдо
84 Вальдо
криминал, комедия 2021, США
6.5
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Те, кто желает мне смерти
85 Те, кто желает мне смерти
триллер 2021, Канада / США
6.5
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Кэндимен
86 Кэндимен
ужасы 2021, США
6.5
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Отряд самоубийц: Миссия навылет
87 Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, фантастика 2021, США
6.5
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Три богатыря и Конь на троне
88 Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.5
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Последнее пришествие дьявола
89 Последнее пришествие дьявола
ужасы 2021, Мексика / Венесуэла
6.4
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Медея
90 Медея
драма 2021, Россия
6.4
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Отчаянные аферистки
91 Отчаянные аферистки
комедия 2021, США
6.3
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Маленький воин
92 Маленький воин
комедия 2021, Россия
6.3
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Охотник за разумом. Схватка
93 Охотник за разумом. Схватка
биография, криминал, драма 2021, США
6.3
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Жажда золота
94 Жажда золота
триллер 2021, Австралия
6.3
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Ассасин. Битва миров
95 Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал 2021, Китай
6.2
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После. Глава 3
96 После. Глава 3
драма 2021, США
6.2
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Обитель зла: Раккун-Сити
97 Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика 2021, Германия / США
6.1
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King’s man: Начало
98 King’s man: Начало
боевик, комедия 2021, США / Великобритания
6.0
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Хороший, плохой, коп
99 Хороший, плохой, коп
боевик, триллер 2021, США
6.0
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Титан
100 Титан
драма, триллер 2021, Франция / Бельгия
5.9
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