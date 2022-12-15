Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов

Самые ожидаемые фильмы

Аватар 2: Путь воды
1 Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика 2022, США
15 декабря 2022
Аватар 4
2 Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2026, США
17 декабря 2026
Аватар 3
3 Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2024, США
19 декабря 2024
Аквамен 2
4 Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик 2023, США
16 марта 2023
Черная Пантера: Ваканда навеки
5 Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения 2022, США
10 ноября 2022
Трансформеры: Восхождение Звероботов
6 Трансформеры: Восхождение Звероботов
фантастика, боевик 2023, США
8 июня 2024
Флэш
7 Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези 2023, США
22 июня 2023
Джон Уик 4
8 Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал 2022, США
23 марта 2023
После. Долго и счастливо
9 После. Долго и счастливо
драма, мелодрама 2022, США
25 августа 2022
Кот в сапогах: Последнее желание
10 Кот в сапогах: Последнее желание
анимация, комедия, приключения 2022, США
22 декабря 2022
Джиперс Криперс: Возрожденный
11 Джиперс Криперс: Возрожденный
ужасы, мистика, триллер 2021, США / Финляндия
6 октября 2022
Форсаж 10
12 Форсаж 10
боевик, криминал 2023, США
18 мая 2023
Черный Адам
13 Черный Адам
боевик, фантастика 2022, США
20 октября 2022
Индиана Джонс 5
14 Индиана Джонс 5
боевик, приключения 2023, США
29 июня 2023
Аватар 5
15 Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2028, США
21 декабря 2028
Хэллоуин заканчивается
16 Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер 2022, США
13 октября 2022
17 Три богатыря
анимация 2022, Россия
29 декабря 2022
Шазам!: Ярость богов
18 Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик 2022, США
15 декабря 2022
Миссия невыполнима 7
19 Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер 2022, США
13 июля 2023
Сердце пармы
20 Сердце пармы
исторический, драма 2022, Россия
6 октября 2022
Вилли Вонка
21 Вилли Вонка
приключения, комедия, семейный 2023, США
14 декабря 2023
Подземелья и драконы: Воровская честь
22 Подземелья и драконы: Воровская честь
фэнтези 2023, США
2 марта 2023
Миссия невыполнима 8
23 Миссия невыполнима 8
боевик 2023, США
27 июня 2024
МЫ
24 МЫ
фантастика 2021, Россия
8 сентября 2022
Дочь короля
25 Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик 2022, США
11 августа 2022
26 Звёздный путь 4
фантастика, приключения , США
8 июня 2023
Клаустрофобы. Долина дьявола
27 Клаустрофобы. Долина дьявола
триллер 2022, США
28 июля 2022
Флай
28 Флай
драма 2021, Германия
1 сентября 2022
Нахимовцы
29 Нахимовцы
семейный, комедия 2021, Россия
28 июля 2022
Нюрнберг
30 Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения 2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
24 ноября 2022
Преступления будущего
31 Преступления будущего
фантастика, драма 2022, США
1 сентября 2022
Челюсти. Столкновение
32 Челюсти. Столкновение
триллер 2022, Великобритания
18 августа 2022
33 14+: Продолжение
мелодрама 2023, Россия
3 ноября 2022
Дюна 2
34 Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма 2023, США / Канада
19 октября 2023
Diana
35 Diana
документальный 2022, Великобритания
31 августа 2022
Не говори никому
36 Не говори никому
триллер, ужасы 2022, Дания / Нидерланды
15 сентября 2022
Развод. Фильм второй
37 Развод. Фильм второй
комедия 2022, Россия
28 июля 2022
Нитрам
38 Нитрам
триллер 2021, Австралия
11 августа 2022
39 Черепашки-ниндзя
боевик, приключения, анимация 2023, США
3 августа 2023
Не звезди!
40 Не звезди!
комедия 2022, Франция
28 июля 2022
Властелин колец: Война рохирримов
41 Властелин колец: Война рохирримов
боевик, приключения, анимация 2024, Япония / США
11 апреля 2024
Не волнуйся, солнышко
42 Не волнуйся, солнышко
ужасы, триллер 2022, США
22 сентября 2022
Вышка
43 Вышка
триллер 2022, Великобритания / США
11 августа 2022
Бойся темноты
44 Бойся темноты
ужасы, мистика 2022, Бельгия / Франция
4 августа 2022
Декабрь
45 Декабрь
драма, биография 2022, Россия
20 октября 2022
Мармадюк
46 Мармадюк
анимация 2021, США
27 октября 2022
Щелкунчик и волшебная флейта
47 Щелкунчик и волшебная флейта
детский 2023, Россия
5 января 2023
48 Тихое место 3
драма, ужасы, фантастика 2025,
21 сентября 2023
Зловещий свет
49 Зловещий свет
ужасы, триллер 2021, США
27 октября 2022
50 Чебурашка
семейный 2022, Россия
1 января 2023
51 Непослушник 2
комедия 2022, Россия
29 декабря 2022
Певица на всю голову
52 Певица на всю голову
комедия, мелодрама 2020, Австралия / США
28 июля 2022
Странный мир
53 Странный мир
анимация, приключения 2022, США
22 ноября 2022
Вихрь
54 Вихрь
драма 2021, Франция / Бельгия / Монако
8 сентября 2022
Мужчины на грани нервного срыва
55 Мужчины на грани нервного срыва
комедия 2022, Франция / Бельгия
29 сентября 2022
Нуучча
56 Нуучча
драма 2021, Россия
13 октября 2022
Проклятие матери: прятки на выживание
57 Проклятие матери: прятки на выживание
ужасы, триллер 2021, Канада
4 августа 2022
58 Ёлки 9
комедия 2022, Россия
1 декабря 2022
Дела человеческие
59 Дела человеческие
драма 2021, Франция
18 августа 2022
Фьюриоса
60 Фьюриоса
боевик 2023, США
23 мая 2024
Три тысячи лет желаний
61 Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама 2022, Австралия / США
8 сентября 2022
Дитя тьмы: Первая жертва
62 Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы 2022, США
11 августа 2022
Уховёртка
63 Уховёртка
драма 2021, Великобритания / Франция / Бельгия
4 августа 2022
Убойный монтаж
64 Убойный монтаж
комедия 2022, Франция
4 августа 2022
Земля. Перезагрузка
65 Земля. Перезагрузка
боевик 2021, Китай
4 августа 2022
Пассажиры ночи
66 Пассажиры ночи
драма 2022, Франция
13 октября 2022
От рассвета до заката
67 От рассвета до заката
комедия, ужасы 2022, США
28 июля 2022
Красная Шапочка
68 Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный 2022, Россия
22 сентября 2022
Великий «Юнайтед»
69 Великий «Юнайтед»
документальный, исторический, спорт 2021, Великобритания
11 августа 2022
Календарь ма(й)я
70 Календарь ма(й)я
детский, приключения 2022, Россия
1 сентября 2022
Жребий
71 Жребий
ужасы 2022, США
8 сентября 2022
72 Царство против разбойников
анимация 2022, Россия
1 сентября 2022
73 Белль и Себастьян: Новое поколение
приключения, семейный 2022, Франция
27 октября 2022
74 Дон Кихот
анимация, приключения, семейный 2022, Аргентина / Бразилия / Бельгия
23 декабря 2022
Исповедь
75 Исповедь
драма 2021, США
29 сентября 2022
Либерея: Охотники за сокровищами
76 Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик 2022, Россия
27 октября 2022
Untitled Super Mario Project
77 Untitled Super Mario Project
приключения, анимация, комедия 2023, Япония
16 марта 2023
Развод в стиле кунг-фу
78 Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма 2022, Франция / Бельгия
18 августа 2022
Гостья из космоса
79 Гостья из космоса
анимация, семейный 2022, Дания
25 августа 2022
Мия и Я: Легенда Сентопии
80 Мия и Я: Легенда Сентопии
детский 2022, Германия / Австрия
18 августа 2022
Семейка монстров
81 Семейка монстров
анимация 2020, Франция
4 августа 2022
82 Просточеловек
драма 2022, Россия
25 августа 2022
83 Untitled Animated Transformers Film
боевик, приключения, анимация 2023, США
18 июля 2024
84 Мег 2
фантастика , США / Китай
3 августа 2023
85 Честный развод 2
комедия 2022, Россия
8 декабря 2022
86 Тень Караваджо
биография, исторический 2021, Италия / Франция
6 октября 2022
Родитель
87 Родитель
драма 2021, Россия
18 августа 2022
Оппенгеймер
88 Оппенгеймер
биография, драма, исторический 2023, США
20 июля 2023
Миссис Харрис едет в Париж
89 Миссис Харрис едет в Париж
драма 2022, США
20 октября 2022
90 Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика 2022, Россия
28 декабря 2023
Кэт
91 Кэт
драма 2022, Россия
15 сентября 2022
Ударная волна. Битва за Гонконг
92 Ударная волна. Битва за Гонконг
боевик, криминал, триллер 2020, Гонконг / Китай
29 сентября 2022
93 Лена и справедливость
комедия 2022, Россия
25 августа 2022
Сказка для старых
94 Сказка для старых
драма, криминал 2021, Россия
13 октября 2022
95 The Smurfs Musical
мюзикл 2024, США
19 декабря 2024
Асфальтовое солнце
96 Асфальтовое солнце
драма 2021, Россия
28 июля 2022
Апачи: Банды Парижа
97 Апачи: Банды Парижа
боевик, приключения, криминал 2021, США / Таиланд
27 октября 2022
Парни не танцуют
98 Парни не танцуют
комедия 2022,
10 ноября 2022
99 Дорогая Элизабет
комедия 2022, США
18 августа 2022
Икар
100 Икар
приключения, анимация, семейный 2022, Люксембург / Франция / Бельгия
18 августа 2022
Жанр
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши