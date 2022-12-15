Самые ожидаемые фильмы

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1
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика
2022, США
15 декабря 2022
771
56
2
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2026, США
17 декабря 2026
206
31
3
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2024, США
19 декабря 2024
173
20
4
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик
2023, США
16 марта 2023
148
17
5
Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения
2022, США
10 ноября 2022
131
3
6
Трансформеры: Восхождение Звероботов
фантастика, боевик
2023, США
8 июня 2024
128
15
7
Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
2023, США
22 июня 2023
122
3
8
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал
2022, США
23 марта 2023
115
3
9
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама
2022, США
25 августа 2022
104
11
10
Кот в сапогах: Последнее желание
анимация, комедия, приключения
2022, США
22 декабря 2022
100
7
11
Джиперс Криперс: Возрожденный
ужасы, мистика, триллер
2021, США / Финляндия
6 октября 2022
100
7
12
Форсаж 10
боевик, криминал
2023, США
18 мая 2023
100
19
13
Черный Адам
боевик, фантастика
2022, США
20 октября 2022
86
4
14
Индиана Джонс 5
боевик, приключения
2023, США
29 июня 2023
78
9
15
Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2028, США
21 декабря 2028
73
11
16
Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер
2022, США
13 октября 2022
59
1
17
Три богатыря
анимация
2022, Россия
29 декабря 2022
57
4
18
Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик
2022, США
15 декабря 2022
49
3
19
Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер
2022, США
13 июля 2023
44
4
20
Сердце пармы
исторический, драма
2022, Россия
6 октября 2022
35
7
21
Вилли Вонка
приключения, комедия, семейный
2023, США
14 декабря 2023
28
2
22
Подземелья и драконы: Воровская честь
фэнтези
2023, США
2 марта 2023
25
11
23
Миссия невыполнима 8
боевик
2023, США
27 июня 2024
22
2
24
МЫ
фантастика
2021, Россия
8 сентября 2022
20
9
25
Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик
2022, США
11 августа 2022
19
2
26
Звёздный путь 4
фантастика, приключения
, США
8 июня 2023
18
1
27
Клаустрофобы. Долина дьявола
триллер
2022, США
28 июля 2022
17
2
28
Флай
драма
2021, Германия
1 сентября 2022
15
5
29
Нахимовцы
семейный, комедия
2021, Россия
28 июля 2022
13
2
30
Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
24 ноября 2022
12
2
31
Преступления будущего
фантастика, драма
2022, США
1 сентября 2022
12
3
32
Челюсти. Столкновение
триллер
2022, Великобритания
18 августа 2022
11
4
33
14+: Продолжение
мелодрама
2023, Россия
3 ноября 2022
11
3
34
Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма
2023, США / Канада
19 октября 2023
9
1
35
Diana
документальный
2022, Великобритания
31 августа 2022
9
2
36
Не говори никому
триллер, ужасы
2022, Дания / Нидерланды
15 сентября 2022
8
2
37
Развод. Фильм второй
комедия
2022, Россия
28 июля 2022
8
1
38
Нитрам
триллер
2021, Австралия
11 августа 2022
8
2
39
Черепашки-ниндзя
боевик, приключения, анимация
2023, США
3 августа 2023
7
0
40
Не звезди!
комедия
2022, Франция
28 июля 2022
7
0
41
Властелин колец: Война рохирримов
боевик, приключения, анимация
2024, Япония / США
11 апреля 2024
7
1
42
Не волнуйся, солнышко
ужасы, триллер
2022, США
22 сентября 2022
7
2
43
Вышка
триллер
2022, Великобритания / США
11 августа 2022
6
1
44
Бойся темноты
ужасы, мистика
2022, Бельгия / Франция
4 августа 2022
6
1
45
Декабрь
драма, биография
2022, Россия
20 октября 2022
6
2
46
Мармадюк
анимация
2021, США
27 октября 2022
6
0
47
Щелкунчик и волшебная флейта
детский
2023, Россия
5 января 2023
6
3
48
Тихое место 3
драма, ужасы, фантастика
2025,
21 сентября 2023
6
0
49
Зловещий свет
ужасы, триллер
2021, США
27 октября 2022
5
2
50
Чебурашка
семейный
2022, Россия
1 января 2023
5
2
51
Непослушник 2
комедия
2022, Россия
29 декабря 2022
5
3
52
Певица на всю голову
комедия, мелодрама
2020, Австралия / США
28 июля 2022
5
2
53
Странный мир
анимация, приключения
2022, США
22 ноября 2022
5
1
54
Вихрь
драма
2021, Франция / Бельгия / Монако
8 сентября 2022
4
2
55
Мужчины на грани нервного срыва
комедия
2022, Франция / Бельгия
29 сентября 2022
4
1
56
Нуучча
драма
2021, Россия
13 октября 2022
4
3
57
Проклятие матери: прятки на выживание
ужасы, триллер
2021, Канада
4 августа 2022
4
1
58
Ёлки 9
комедия
2022, Россия
1 декабря 2022
4
4
59
Дела человеческие
драма
2021, Франция
18 августа 2022
4
2
60
Фьюриоса
боевик
2023, США
23 мая 2024
4
1
61
Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама
2022, Австралия / США
8 сентября 2022
4
0
62
Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы
2022, США
11 августа 2022
4
1
63
Уховёртка
драма
2021, Великобритания / Франция / Бельгия
4 августа 2022
3
1
64
Убойный монтаж
комедия
2022, Франция
4 августа 2022
3
1
65
Земля. Перезагрузка
боевик
2021, Китай
4 августа 2022
3
3
66
Пассажиры ночи
драма
2022, Франция
13 октября 2022
3
1
67
От рассвета до заката
комедия, ужасы
2022, США
28 июля 2022
3
1
68
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный
2022, Россия
22 сентября 2022
3
2
69
Великий «Юнайтед»
документальный, исторический, спорт
2021, Великобритания
11 августа 2022
3
1
70
Календарь ма(й)я
детский, приключения
2022, Россия
1 сентября 2022
3
1
71
Жребий
ужасы
2022, США
8 сентября 2022
3
2
72
Царство против разбойников
анимация
2022, Россия
1 сентября 2022
2
2
73
Белль и Себастьян: Новое поколение
приключения, семейный
2022, Франция
27 октября 2022
2
1
74
Дон Кихот
анимация, приключения, семейный
2022, Аргентина / Бразилия / Бельгия
23 декабря 2022
2
2
75
Исповедь
драма
2021, США
29 сентября 2022
2
3
76
Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик
2022, Россия
27 октября 2022
2
1
77
Untitled Super Mario Project
приключения, анимация, комедия
2023, Япония
16 марта 2023
2
0
78
Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма
2022, Франция / Бельгия
18 августа 2022
2
0
79
Гостья из космоса
анимация, семейный
2022, Дания
25 августа 2022
2
1
80
Мия и Я: Легенда Сентопии
детский
2022, Германия / Австрия
18 августа 2022
2
2
81
Семейка монстров
анимация
2020, Франция
4 августа 2022
2
2
82
Просточеловек
драма
2022, Россия
25 августа 2022
2
2
83
Untitled Animated Transformers Film
боевик, приключения, анимация
2023, США
18 июля 2024
2
1
84
Мег 2
фантастика
, США / Китай
3 августа 2023
2
0
85
Честный развод 2
комедия
2022, Россия
8 декабря 2022
2
1
86
Тень Караваджо
биография, исторический
2021, Италия / Франция
6 октября 2022
2
2
87
Родитель
драма
2021, Россия
18 августа 2022
2
1
88
Оппенгеймер
биография, драма, исторический
2023, США
20 июля 2023
2
1
89
Миссис Харрис едет в Париж
драма
2022, США
20 октября 2022
2
1
90
Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика
2022, Россия
28 декабря 2023
1
1
91
Кэт
драма
2022, Россия
15 сентября 2022
1
1
92
Ударная волна. Битва за Гонконг
боевик, криминал, триллер
2020, Гонконг / Китай
29 сентября 2022
1
1
93
Лена и справедливость
комедия
2022, Россия
25 августа 2022
1
2
94
Сказка для старых
драма, криминал
2021, Россия
13 октября 2022
1
2
95
The Smurfs Musical
мюзикл
2024, США
19 декабря 2024
1
1
96
Асфальтовое солнце
драма
2021, Россия
28 июля 2022
1
2
97
Апачи: Банды Парижа
боевик, приключения, криминал
2021, США / Таиланд
27 октября 2022
1
1
98
Парни не танцуют
комедия
2022,
10 ноября 2022
1
2
99
Дорогая Элизабет
комедия
2022, США
18 августа 2022
1
1
100
Икар
приключения, анимация, семейный
2022, Люксембург / Франция / Бельгия
18 августа 2022
1
1
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
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