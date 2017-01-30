Джон Уик 2, 2016

Боевик с Киану Ривзом в главной роли, «Джон Уик», вышедший в прокат в 2014 году, сумел собрать неплохую кассу, поэтому немногим позже было объявлено о продолжении. Режиссёром фильма «Джон Уик 2» стал Чад Стахелски, который работал и над созданием первой части совместно с Дэвидом Литчем. Однако последний покинул проект, и новую картину Стахелски режиссирует в одиночку. Соответственно, перед зрителями вновь предстанет Киану Ривз («Матрица», «Адвокат дьявола»). В сюжет вернутся герои из первой части: Иэн МакШейн («Дедвуд»), Бриджет Мойнэхэн («Я, робот»), Джон Легуизамо («Мулен Руж», «Повар на колёсах») и Томас Садоски вместе с Лэнсом Реддиком. Каст также пополнился актрисой Руби Роуз («Обитель зла 6») и актёром Питером Стормаре («Танцующая в темноте», «Плохие парни 2», «Фарго»).

Главный герой фильма «Джон Уик 2» снова отправился в отставку, однако прошлое всё равно настигает его. Дело в том, что коллега бывшего наёмного убийцы (Киану Ривза) задумал нечто ужасное, и только Джон может его остановить. Он отправляется в Италию, где развернётся кровавая битва с участием лучших киллеров.

События фильма начинается примерно через четыре дня после окончания сюжета первой части. Джон заканчивает свои разборки с семьей Тарасовых, найдя свою машину в гараже Абрама, брата Вигго Тарасова, перебив его людей и заключив с ним перемирие.

Вскоре после этого к Уику заявляется его старый знакомый, Сантино Д’Антонио, и требует от него исполнить данную когда-то кровную клятву, убив его сестру Джанну, чтобы занять ее место в верхушке криминальных боссов. Поначалу Джон отказывается, но Уинстон напоминает ему, что это будет нарушением одного из двух главных правил преступного мира, после чего Уик соглашается.

После выполнения заказа Джон выясняет, что Сантино решил подставить его и объявил за его голову баснословную сумму, чтобы скрыть свои следы в убийстве сестры. Сантино еще не знает, что Уик готов пойти на все ради мести, но сначала тому придется выжить, отбиваясь от атак наемных убийц со всего мира, соревнующихся за награду за его голову.