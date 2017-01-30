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Джон Уик 2 Джон Уик 2
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John Wick: Chapter Two

Джон Уик 2, 2016

2016 / США
8.0 Оцените
87 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Боевик с Киану Ривзом в главной роли, «Джон Уик», вышедший в прокат в 2014 году, сумел собрать неплохую кассу, поэтому немногим позже было объявлено о продолжении. Режиссёром фильма «Джон Уик 2» стал Чад Стахелски, который работал и над созданием первой части совместно с Дэвидом Литчем. Однако последний покинул проект, и новую картину Стахелски режиссирует в одиночку. Соответственно, перед зрителями вновь предстанет Киану Ривз («Матрица», «Адвокат дьявола»). В сюжет вернутся герои из первой части: Иэн МакШейн («Дедвуд»), Бриджет Мойнэхэн («Я, робот»), Джон Легуизамо («Мулен Руж», «Повар на колёсах») и Томас Садоски вместе с Лэнсом Реддиком. Каст также пополнился актрисой Руби Роуз («Обитель зла 6») и актёром Питером Стормаре («Танцующая в темноте», «Плохие парни 2», «Фарго»).

Главный герой фильма «Джон Уик 2» снова отправился в отставку, однако прошлое всё равно настигает его. Дело в том, что коллега бывшего наёмного убийцы (Киану Ривза) задумал нечто ужасное, и только Джон может его остановить. Он отправляется в Италию, где развернётся кровавая битва с участием лучших киллеров.

События фильма начинается примерно через четыре дня после окончания сюжета первой части. Джон заканчивает свои разборки с семьей Тарасовых, найдя свою машину в гараже Абрама, брата Вигго Тарасова, перебив его людей и заключив с ним перемирие.

Вскоре после этого к Уику заявляется его старый знакомый, Сантино Д’Антонио, и требует от него исполнить данную когда-то кровную клятву, убив его сестру Джанну, чтобы занять ее место в верхушке криминальных боссов. Поначалу Джон отказывается, но Уинстон напоминает ему, что это будет нарушением одного из двух главных правил преступного мира, после чего Уик соглашается.

После выполнения заказа Джон выясняет, что Сантино решил подставить его и объявил за его голову баснословную сумму, чтобы скрыть свои следы в убийстве сестры. Сантино еще не знает, что Уик готов пойти на все ради мести, но сначала тому придется выжить, отбиваясь от атак наемных убийц со всего мира, соревнующихся за награду за его голову.

Киану Ривз самостоятельно исполнил около 95% трюков в фильме. Единственные трюки, которые он не делал, – это те, в которых Джона Уика сбивает машина, и тот, в котором он падает с лестницы во время битвы с Кассианом.

Чтобы подготовиться к роли, Киану Ривз тренировался три месяца. Его тренировки включали обучение дзюдо, бразильскому джиу-джитсу, стрельбе и экстремальному вождению.

В этом фильме Джон Уик убивает 116 человек, то есть на 40 больше, чем в предыдущей части трилогии.

Чед Стахелски, режиссер всех фильмов серии, был каскадером и дублером Киану Ривза в трилогии фильмов о Матрице. Когда Киану Ривз говорит Лоуренсу Фишборну: «Думаю, у тебя есть выбор», это также является отсылкой к трилогии. Эта фраза в ее различных вариациях была центральной темой разговоров актеров во время их предыдущего сотрудничества.

Австралийский дистрибьютор Entertainment One планировал выпустить фильм сразу на DVD. Когда это стало известно, Facebook, Twitter и веб-сайт EOne были засыпаны электронными письмами и твитами от разгневанных фанатов, требующих, чтобы фильм был должным образом выпущен в кинотеатрах Австралии. В конце концов студии все же пришлось выпустить фильм в прокат, спустя три месяца после мировой премьеры.

Значок, который носит сомелье, и брелок для ключей, подаренный Уику, – это немецкий значок, которым награждались солдаты Вермахта во время Второй мировой войны. Создатели удалили с него свастику и заменили ее черепом для использования в фильме.

В фильме присутствует множество отсылок на греческую и римскую мифологию. Имя персонажа Лэнса Реддика, Харон, является ссылкой на лодочника, который отправляет души умерших в Аид в греческой мифологии. Персонаж Руби Роуз, Арес, – греческий бог войны. Персонаж Коммона, Кассиан, скорее всего, указывает на  Иоанна Кассиана, римского святого, или Кассия Диона, римского государственного деятеля и историка. Персонаж Франко Неро, Юлий, отсылает к Гаю Юлию Цезарю, римскому императору, преданному своим лучшим другом. Имена персонажей Виллема Дефо и Джона Легуизамо из первого фильма, Маркус и  Аурелио, вместе складываются в имя Марка Аврелия, также прославленного римского императора. Даже покойная жена Джона Уика, Элена, возможно, является отсылкой к Елене Троянской, из-за которой началась война между двумя древними государствами.

Также фильме есть несколько отсылок к религиозной, особенно библейской мифологии. Например, когда Джон Уик впервые прибывает в Рим, Юлий спрашивает его, связан ли его визит с Папой. Имя главного злодея – Сантино, что дословно переводится как «Маленький Святой». Уинстон называет то, как Сантино с поступил с Джоном, «ударом дьявола в спину». Голубиный король называет последнее столкновение Джона с Сантино «спуском в ад». Наконец, когда в конце фильма Джона исключают из организации за нарушение правил, Уинстон называет его «отлученным от церкви».

Когда Джон Уик убивает Арес, он наносит ей ножевое ранение в то же место, куда ударил Кассиана; единственная разница в том, что он убирает нож. Это показывает, что он отказался оказать ей ту же «профессиональную любезность», что и Кассиану.

 

Продолжение хита о неприкаянном бывшем киллере, который вновь вынужден взять в руки оружие, чтобы, следуя кровавой клятве, бросить вызов самому опасному убийце в мире.

 

8.0 Оцените
87 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 9 февраля 2017
Премьера онлайн 6 июня 2022
Премьера в мире 30 января 2017
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Чад Стахелски
Чад Стахелски
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Бриджет Мойнэхэн
Бриджет Мойнэхэн
Руби Роуз
Руби Роуз
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Все актеры и съемочная группа
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Джон Уик 2
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Наша рецензия
Есть личности, с которыми лучше не ссориться. А то потом и костей-то не соберешь. Причем не только своих. Так было, например, с одним зарвавшимся умником, который вздумал отжать тачку у Джона Уика. Да ещё и собаку его убил. А мистер Уик, на минуточку, – киллер от Бога. В итоге всё семейство незадачливого автолюбителя отправилось к праотцам. И отправилось отнюдь не по собственной воле. А ведь это были не какие-то смиренные обыватели, а процветающий мафиозный клан. Киану Ривз в фильме…
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dior80-02 8 февраля 2017, 22:42
завтра утром иду на премьеру..ждал три года..и она вышла..ВТОРАЯ ЧАСТЬ...Я прямо в ужасном нетерпении и предвкушении...давно так какого-то фильма не… Читать дальше…
ЕфимШифрин 9 февраля 2017, 19:16
не хуже первого. смотреть стоит
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87 голосов
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