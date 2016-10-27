«Расплата»: Рецензия Киноафиши

Парень в костюме, а кто ты без него? – Гений, аудитор, убийца, аутист

В прокат выходит фильм «Расплата» от режиссёра «Воина» и вышедшего в этом году вестерна «Джейн берёт ружьё» – Гэвина О’Коннора. Картина пестрит знакомыми лицами, в числе которых Бен Аффлек, Дж.К. Симмонс, Анна Кендрик и Джон Бернтал, и активно собирает кассу, уже успевшую превзойти бюджет в 44 миллиона долларов. При этом оценки посмотревших «Расплату» выглядят весьма противоречиво. Можно даже сказать, что они такие же противоречивые, как и сам фильм.

Кадр из фильма «Расплата»

Кристиан Вульф – самый настоящий математический гений, который при своих эпохальных способностях работает простым аудитором. Но это лишь одна часть медали. Кроме офисной работы, у неё есть ещё одна: Вульф изучает документацию самых опасных в мире преступников и выявляет, кто украл их денежки. Однако и это ещё не всё. Главный герой также является аутистом, да не простым, а натренированным бойцом-аутистом, которого с детства отец (военный, разумеется) вместе с братом обучал самым разным видам боевых искусств. И вот однажды Кристиана нанимает одна крупная компания, занимающаяся робототехникой, но не успевает герой доделать свою работу, как его уже хотят убить за то, что докопался до истины. Заодно под прицелом оказывается миловидная девушка, бухгалтер Дана, которая первой обнаружила пропажу нескольких десятков миллионов.

Кадр из фильма «Расплата»

Идею можно назвать интересной, хотя бы потому, что главный герой не копирует таких известных своих предшественников, которые появлялись в так или иначе всплывающих при просмотре «Играх разума», «Человеке дождя», «Форресте Гампе», «Леоне» и даже «Умнице Уилле Хантинге», за сценарий к которому тот же Бен Аффлек получил «Оскар». Согласитесь, историй про аутистов, гениев и убийц со строгим моральным кодексом мы повидали немало, но редко всё это сочетается в одной картине. И в этом одновременно кроется, как достоинство фильма, так и его недостаток, ведь такое множественное слияние особых характеристик размывает персонажа и уж слишком отдаляет его от реального мира.

Кадр из фильма «Расплата»

Кроме того, фильм явно перенасыщен сюжетными линиями и связями главного героя с прочими персонажами, которых здесь немало. Добрую треть всего материала из картины можно смело убирать, потому что он либо вовсе никак не развивает историю, либо же развивает, но с натяжкой. Например, агенты в исполнении Дж.К. Симмонса и Синтии Аддай-Робинсон необходимы для того, чтобы пролить свет на личность и прошлое Вульфа, хотя без этого детективного соуса всё выглядело бы куда проще. Кроме того, большая часть экранного времени уделена детству героя и его отношениям с семьёй, которые хоть и складываются в дальнейшие мотивы, но далеко не все имеют решающее значение. Есть, конечно же, ещё и антагонист, и наставник (он же бывший сокамерник), и случайные люди, которым герой попутно помогает, и даже некий намёк на любовную линию, которая совсем не к месту приобретает такой характер. Тем не менее лучшие стороны Вульфа проявляются именно благодаря героине Анны Кендрик.

Кадр из фильма «Расплата»

Само повествование действительно порой способно увлечь, но случается ему и доходить до абсурда, который меняет настроение картины и превращает её в балаган, в основе которого лежит далеко не веселье. Ну и перенасыщенность событиями и героями, что отражается на хронометраже, тоже хорошей погоды для благоприятного восприятия фильма не делает. Однако же нельзя умалять отличную актёрскую игру, что с такими-то актёрами вполне очевидно. То, что у Аффлека превосходно получается воплощать на экране мрачных, задумчивых и тучных типов – уже давно не открытие, однако здесь он демонстрирует это в полной мере. Хотя за актёра всё же немного обидно, ведь много лет он неустанно играл в известных фильмах у не менее известных режиссёров, получал награды, но стоило ему надеть костюм Бэтмена, как судачить стали только об этом. Поэтому сравнений с Брюсом Уэйном ему в этот раз не избежать. Кендрик же демонстрирует то лучшее в ней, что открылось в фильме «Мне бы в небо». Такой же не вписывающейся в окружающую действительность, слегка наивной, но сообразительной героиней является и её Дана. И именно её участия в сюжете хотелось бы побольше.

В остальном же, фильм получился не более чем проходным. Смотреть его можно, но найти в нём что-то поистине выдающееся вряд ли удастся.

Кадр из фильма «Расплата»

Трошина Олеся

В российском прокате с 27 октября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Расплата»