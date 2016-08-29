«Джейсон Борн»: Рецензия Киноафиши
Под заголовком я, конечно, не самого Борна имею в виду - Мэтт Дэймон отлично сохранился, и дабы не смущать современных посетителей кинотеатров, его персонажа по документам омолодили аж на 8 лет, а соратницу Ники Парсон - на 4. К очередному цэрэушному начальнику в исполнении Томми Ли Джонса оба эпитета, в принципе, подходят, но его возраст особого значения не имеет: облаву на бывшего суперкиллера, безнадёжно страдающего амнезией и гуманизмом, всегда возглавлял харизматичный и безжалостный лицемер и заслуженный ловец Беглецов и Загнанных не хуже предшественников способен злорадство по поводу своей предрешённой участи моментально превратить в сочувствие. А отметить я хотел прежде всего то, что запомнившуюся миллионам поклонников трилогии атмосферу шпионского триллера с сочным привкусом трагедии и накатывающей волнами безысходности Полу Гринграссу удалось воссоздать, хотя результат вряд ли можно назвать безупречным.
Итак, девять лет прошло, но Джейсона всё ещё пытаются пытаются найти бывшие хозяева. И правильно делают, пожалуй: ведь ни одна крепость в мире не устоит, если сходящей с ума от скуки “машине смерти” кто-нибудь подкинет новую порцию воспоминаний. Да ещё в постсноуденовском мире, где информационная безопасность стала болевой точкой не только для спецслужб, но и для стыдливо-свободолюбивых обывателей. Казалось бы, после разоблачений нескольких секретных проектов и самопожертвования молодого вояки-патриота сценаристам сложно будет придумать, чем ещё зацепить зарекшегося от близких отношений одиночку. Но любой знаток мелодрам знает массу вариантов обвинить негодяев, поломавших судьбу героя, в ещё больших злодеяниях. Увы, ниточки, ведущие от участников давнего конфликта, в итоге окажутся завязаны в тугой узел, который пришёлся бы по вкусу любителям “мыльных опер”, но в жанре более критичном к случайности совпадений выглядит абсолютно излишним. Вероятно, сценаристы, лишившиеся творческого гения Тони Гилроя, попытались таким образом замаскировать недостаток своей фантазии: череда событий и набор игровых фигур изрядно напоминает незабвенное “Превосходство Борна”, без стыка переходящее в его же “Ультиматум”. Поэтому те, кто эти признанные шедевры ещё не удосужился посмотреть или хотя бы давно не пересматривал, наверняка получат больше удовольствия, чем ждавшие с нетерпением новой встречи с полюбившимся персонажем.
Впрочем, изобретательностью отдельных сцен создатели всё ж полностью оправдывают второсортность истории. Реалистичность происходящего режиссёр привычно подчёркивает нещадно дрожащей камерой, но обилие зрелищных общих планов даёт передохнуть восприимчивым к укачиванию. Беготня и мотокросс по полыхающим восстанием улицам Афин, полёты вдоль лондонских высоток, штурм тщательно охраняемого мероприятия в Лас Вегасе - всё это снято достаточно зрелищно по нынешним меркам и вызывает те же ощущения, что и аналогичные эпизоды в прежних фильмах. Диалоги по напряжённости едва ли им уступают, соответствуя духу эпохи - авторы, правда, не утруждают себя пояснениями, почему продемонстрированные технологии не позволили империи террора нанести превентивный удар по лицам, давно находящимся в розыске, но даже не пытающимся изменить внешность. А мне вот лично оказалось нелегко узнать Алисию Викандер - суровая, с неожиданно острыми чертами лицами здесь она совсем не похожа на прежние свои образы, не исключая и Габи Теллер из недавних “Агентов А.Н.К.Л.”, а по влиянию на сюжет успешно заменяет героиню Джоан Аллен.
Как можно было заметить по трейлерам, популярная франшиза “Форсаж” изрядно повлияла на кульминацию фильма. Как и преумножение мотивов “неудержимых стритрейсеров”, эта попытка притянуть в кинотеатры публику более широкого профиля (читай - жаждущих развлечений пуще логичности и правдоподобия) скорее заставит серьёзного зрителя лишний раз поморщиться, нежели приведёт в восторг. Что ж, как и большинство аттракционов повышенной интенсивности, она не может похвастаться длительностью, а потому едва ли является противопоказанием к просмотру. По-настоящему открытый финал после столь длительного перерыва студия позволить никак не могла, и всё же мои надежды на то, что Джейсон к нам ещё вернётся, создатели явно разделяют. Как в который раз уже поёт на титрах Моби, “There's always room in life for this”...
Надежда Сусалева
В русском прокате с 1 сентября 2016
Расписание и покупка билета на фильм «Джейсон Борн»