«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»: Рецензия Киноафиши

Трудно быть Бэтменом

Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости»

И все-таки люди – создания странные. Столько веков (пардон, даже тысячелетий) ждать появления высшего существа, а когда кандидат на роль Мессии вдруг появляется, все дружно пытаются найти в нем хоть какие-нибудь недостатки. И ведь находят! А дальше варианта два: или человек в срочном порядке начинает воспитывать того, кому уже сам присвоил звание Бога, или ищет способы, чтобы его убить. В особо тяжелых случаях Мессию пытаются приспособить под свои собственные нужды: например, вундеркинд и миллиардер Лекс Лютор (Джесси Айзенберг) не прочь сам стать господином вселенной, а потому от наличия Супермена в списке прислужников он бы не отказался. Но как сделать слугу из того, кто неуязвим?

Бен Аффлек (Бэтмен). Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости»

Для начала Лютору нужен криптонит. При контакте с этим веществом клеточная структура криптонца начинает разрушаться – он становится уязвим. Шаг второй: нужно подпортить Супермену (Генри Кавилл) его имидж – пусть люди жгут чучела сверхчеловека на улицах города, который он спас. (Удобный случай для этого подвернется, когда двуногие вызовут Мессию в Сенат, дабы объяснить ему, «что есть демократия»). И шаг третий: натравить на него другого супергероя – Бэтмена (Бен Аффлек). Благо тот, лишившись монополии на спасение мира, всё время путается под ногами…

Галь Гадот (Чудо-Женщина). Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости»

Вообще-то, идея «пригласить» в фильм Бэтмена появилась не сразу. Изначально блокбастер задумывался всего лишь как продолжение истории Супермена. Но, видимо, студия DC Comics посчитала, что два супергероя – это лучше, чем один, ибо фанатская база в таком случае здорово увеличивается. Поэтому Брюса Уэйна в срочном порядке вписали в сценарий. И нужно сказать, что внезапность и спонтанность его появления иногда ощущается очень сильно. Впрочем, как и другие недоработки сценария.

Генри Кавилл (Супермен). Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости»

Что нужно Бэтмену от Супермена? – Ничего. А Супермену от Мистера Летучая Мышь? – А тоже не многим больше. Между ними не возникает даже подобия конфликта: ни идеологического, ни какого либо другого. Их просто один нехороший мальчик решил столкнуть лбами. Все. И два супергероя, как два послушных барана, наточили мечи, опустили забрала и покорно поплелись убивать друг друга. И даже не подумали о том, что их попросту разводят. Собственно, вот вам весь сюжет фильма, хронометраж которого два с половиной часа.

Джесси Айзенберг (Лекс Лютор). Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости»

Но получив заслуженный «трояк» за сценарий, «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» выигрывает в другом. За исключением одной драки, снятой почему-то долгим планом, (который безжалостно «засвечивает» чересчур ученическую работу каскадеров), экшен фильма очень даже не плох. (Хотя у картины такого уровня и с таким бюджетом по-другому и быть не может). Визуальная составляющая тоже не подкачала: о некоторых, особенно самых первых кадрах нового детища Зака Снайдера, говорили и будут говорить много и долго. И это при том, что с затемнением студия DC на этот раз явно переборщила. (Понятно, что мы имеем дело не с комиксами Marvel, но все равно получилось как-то уж чересчур мрачно.)

Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости»

Теперь по поводу актеров… А вот тут вопрос крайне спорный. На мой взгляд, свой хлеб отрабатывают только двое: Джесси Айзенберг и Галь Гадот (Чудо-Женщина), а Бен Аффлек и Генри Кавилл вполне достойны друг друга –противостоянием двух статуй, не отягощенных излишним интеллектом, зритель насладится сполна. И, кстати, будьте готовы к тому, что в особо патетические моменты зал будет хохотать в голос. Но повторюсь: красота и экшен вовремя приходят на помощь – они помогут перетерпеть подобные «мелочи»…

Вера Алёнушкина

В прокате с 24 марта 2016

Расписание и покупка билетов на фильм "Бэтмен против Супемена: на заре справедливости"