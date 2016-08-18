«Парни со стволами»: Рецензия Киноафиши

Боже, храни американскую коррупцию!

Хотите больших денег? – Нет ничего проще, поверьте. Весь фокус в том, чтобы выбрать правильный бизнес. Самый доходный бизнес на сегодняшний день. Который приносит не миллионы – сотни миллионов долларов в год. И такой бизнес – не выдумка. Он есть. Имя ему – война. Точнее, торговля оружием. Кстати, дело это, конечно, мудреное, однако совершенно легальное и доступно оно абсолютно всем. Даже наивному массажисту лет двадцати без малейшего намека на образование.

Кадр из фильма «Парни со стволами»

Именно таким наивным массажистом и был Дэвид (Майлз Теллер). Столкнувшись случайно с другом детства Эфраимом Диверолли (Джона Хилл), он даже не сразу понял, сколь судьбоносно сие столкновение. Эфраим же оказался торговцем оружия – профессия довольно редкая, однако весьма денежная. А так как серьезные сделки сложно проворачивать одному, то другу позарез был нужен напарник. И Дэвида «завербовали»: сначала в ученики, потом – в компаньоны. А еще через пару месяцев у него уже имелся в наличии новехонький Порше и скромный двухэтажный пентхаус в самом дорогущем районе города…

Кадр из фильма «Парни со стволами»

Сразу предупрежу – некоторые постеры «Парней со стволами» сбивают с толку. Начинаешь думать, что перед тобой очередная «туалетная комедия», нечто вроде «Мальчишника в Вегасе» или «Несносных боссов». Кстати, к таким мыслям «подталкивает» не только физиономия Джоны Хилла, но и фамилия режиссера в титрах: Тодд Филлипс известен прежде всего как сценарист «Бората» и автор всех «серий» вышеупомянутого «Мальчишника». Тем не менее, общего с «сортирным жанром» у фильма не так уж и много.

Кадр из фильма «Парни со стволами»

Да, в «Парнях со стволами» хватает скабрезных шуток, но в данном случае пошлость держит себя в узде и разговоров о «мужских подштанниках» в разы меньше, чем можно предположить. «Сортир» здесь не является самоцелью; мишень Тодда Филлипса – это война и ее стервятники, то есть те, для кого военные действия – статья дохода. История «Парней» началась с журналистского расследования Гая Лоусона, который опирался на реальные факты: в 2008-м году Пентагон заключил контракт на поставку оружия в Афганистан с двумя двадцатилетними парнями. Сумма сделки превышала 300 миллионов долларов. Так что происходящее на экране отнюдь не воспаленный бред сценариста – в этот раз у Тодда Филлипса всё всерьез.

Кадр из фильма «Парни со стволами»

Издевка, сарказм, изнанка хваленого американского патриотизма – и ни капли романтизации, ни капли героики. Генералы, заключающие сомнительный договор с двумя обкуренными пацанами, солдат, показывающий «фак» во время победоносной атаки – вот настоящее лицо современной армии. Кроме того, «Парней со стволами» можно использовать как букварь для начинающего торговца оружием: так находчиво и наглядно растолковываются в нем схемы и принципы этого доходного бизнеса.

Кадр из фильма «Парни со стволами»

Но не бойтесь – заумно не будет. Чернухи, кстати, тоже можно не ждать. А вот адреналина у этой антивоенной комедии вполне достаточно, хотя не нужно думать, что вы имеете дело с обычным шутером. Что же касается актеров… Пара Хилл – Теллер без преувеличения бесподобна, в роли второго плана засветился некто Брэдли Купер, да очаровательная жена Дэвида (Анна де Армас) радует взгляд. Все это не делает, конечно, «Парней со стволами» бог весть каким шедевром, однако за трезвый взгляд на военщину очень хочется накинуть фильму пару очков. И не только пару. Ибо, как говорит один из героев, «если кто-то называет войну отличным делом, то он либо дурак, либо в доле». Гм, что-то мне подсказывает, что фраза верна не только для Пентагона с его стервятниками... Впрочем, это уже совсем другая история.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 18 августа 2016 г.

Расписание и покупка билетов на фильм «Парни со стволами»