Лунный свет, 2016

- Бюджет фильма «Лунный свет» составил 5 миллионов долларов

- Ещё не добравшись до российского проката, картина «Лунный свет» уже успела получить множество призов и номинаций на всевозможные премии, собрать положительные отзывы критиков и стать одним из главных фаворитов в гонке за «Оскар»

- Когда Хуан в одной из сцен учит Литтла плавать, актёр Махершала Али действительно учит своего коллегу Алекса Р. Хибберта плавать, так как тот не умел этого делать на момент съёмок

- Актёры, сыгравшие Широна в разные периоды его жизни, ни разу не встретились на съёмочной площадке. Такова была задумка режиссёра, который хотел, чтобы какждый из них создал свой собственный образ персонажа

- Фильм снят по пьесе «In the Moonlight Black Boys Look Blue»

- Наоми Харрис сняла все эпизоды со своей героиней за три дня в перерывах между съёмками «007: Спектр»

- Фильм «Лунный свет» был снят за 25 дней в октябре и ноябре 2015 года в Южной Флориде

- Как и у главного героя Широна, мать режиссёра Барри Дженкинса страдала от зависимости

- Наоми Харрис стала единственной актрисой, которая появляется во всех трёх частях фильма

- Песня «One Step Ahead» Ариты Франклин играет в фильме дважды

- В связи с небольшим бюджетом на съёмочной площадке была всего одна гримёрка, костюмерная и комната отдыха для всех актёров