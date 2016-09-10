Лунный свет, 2016

Фильм «Лунный свет» снял режиссёр Барри Дженкинс («Лекарство от меланхолии»). В главных ролях в картине снялись как известные, так и восходящие звёзды. Среди них: Махершала Али («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Место под соснами»), Наоми Харрис («28 дней спустя», «007: Спектр»), певица Жанель Моне («Скрытые фигуры»), Шарифф Эрп, Дун Сэндерсон, Алекс Р. Хибберт и другие.
Структура ленты «Лунный свет» состоит из трёх частей, каждая из которых затрагивает определённый этап жизни афроамериканца Широна. Зрителей ждёт история его становления из мальчика во взрослого мужчину. Широн живёт в Майами в самый расцвет торговли наркотиками. Его жизнь осложняется не только вызванными этим проблемами в семье и проблемами в общении со сверстниками, но также и принятием своей нетрадиционной ориентации.
- Бюджет фильма «Лунный свет» составил 5 миллионов долларов
- Ещё не добравшись до российского проката, картина «Лунный свет» уже успела получить множество призов и номинаций на всевозможные премии, собрать положительные отзывы критиков и стать одним из главных фаворитов в гонке за «Оскар»
- Когда Хуан в одной из сцен учит Литтла плавать, актёр Махершала Али действительно учит своего коллегу Алекса Р. Хибберта плавать, так как тот не умел этого делать на момент съёмок
- Актёры, сыгравшие Широна в разные периоды его жизни, ни разу не встретились на съёмочной площадке. Такова была задумка режиссёра, который хотел, чтобы какждый из них создал свой собственный образ персонажа
- Фильм снят по пьесе «In the Moonlight Black Boys Look Blue»
- Наоми Харрис сняла все эпизоды со своей героиней за три дня в перерывах между съёмками «007: Спектр»
- Фильм «Лунный свет» был снят за 25 дней в октябре и ноябре 2015 года в Южной Флориде
- Как и у главного героя Широна, мать режиссёра Барри Дженкинса страдала от зависимости
- Наоми Харрис стала единственной актрисой, которая появляется во всех трёх частях фильма
- Песня «One Step Ahead» Ариты Франклин играет в фильме дважды
- В связи с небольшим бюджетом на съёмочной площадке была всего одна гримёрка, костюмерная и комната отдыха для всех актёров
Киноповесть в трех частях о жизни афроамериканца Хирона: ребенка, подростка и взрослого мужчины, живущего в Майами в период расцвета наркоторговли. Переживая семейный крах, конфликты со сверстниками и осознание своей нетрадиционной ориентации, взрослеющий Хирон пребывает в мучительном поиске и принятии самого себя.