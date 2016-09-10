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Лунный свет Лунный свет
Киноафиша Фильмы Лунный свет
Moonlight

Лунный свет, 2016

2016 / США
7.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.4
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Фильм «Лунный свет» снял режиссёр Барри Дженкинс («Лекарство от меланхолии»). В главных ролях в картине снялись как известные, так и восходящие звёзды. Среди них: Махершала Али («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Место под соснами»), Наоми Харрис («28 дней спустя», «007: Спектр»), певица Жанель Моне («Скрытые фигуры»), Шарифф Эрп, Дун Сэндерсон, Алекс Р. Хибберт и другие.

Структура ленты «Лунный свет» состоит из трёх частей, каждая из которых затрагивает определённый этап жизни афроамериканца Широна. Зрителей ждёт история его становления из мальчика во взрослого мужчину. Широн живёт в Майами в самый расцвет торговли наркотиками. Его жизнь осложняется не только вызванными этим проблемами в семье и проблемами в общении со сверстниками, но также и принятием своей нетрадиционной ориентации.

- Бюджет фильма «Лунный свет» составил 5 миллионов долларов

- Ещё не добравшись до российского проката, картина «Лунный свет» уже успела получить множество призов и номинаций на всевозможные премии, собрать положительные отзывы критиков и стать одним из главных фаворитов в гонке за «Оскар»

- Когда Хуан в одной из сцен учит Литтла плавать, актёр Махершала Али действительно учит своего коллегу Алекса Р. Хибберта плавать, так как тот не умел этого делать на момент съёмок

- Актёры, сыгравшие Широна в разные периоды его жизни, ни разу не встретились на съёмочной площадке. Такова была задумка режиссёра, который хотел, чтобы какждый из них создал свой собственный образ персонажа

- Фильм снят по пьесе «In the Moonlight Black Boys Look Blue»

- Наоми Харрис сняла все эпизоды со своей героиней за три дня в перерывах между съёмками «007: Спектр»

- Фильм «Лунный свет» был снят за 25 дней в октябре и ноябре 2015 года в Южной Флориде

- Как и у главного героя Широна, мать режиссёра Барри Дженкинса страдала от зависимости

- Наоми Харрис стала единственной актрисой, которая появляется во всех трёх частях фильма

- Песня «One Step Ahead» Ариты Франклин играет в фильме дважды

- В связи с небольшим бюджетом на съёмочной площадке была всего одна гримёрка, костюмерная и комната отдыха для всех актёров

Киноповесть в трех частях о жизни афроамериканца Хирона: ребенка, подростка и взрослого мужчины, живущего в Майами в период расцвета наркоторговли. Переживая семейный крах, конфликты со сверстниками и осознание своей нетрадиционной ориентации, взрослеющий Хирон пребывает в мучительном поиске и принятии самого себя.

7.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 февраля 2017
Премьера в мире 10 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Барри Дженкинс
Барри Дженкинс
В ролях
Махершала Али
Махершала Али
Жанель Моне
Жанель Моне
Наоми Харрис
Наоми Харрис
Андре Холланд
Андре Холланд
Джейден Пайнер
Джейден Пайнер
Все актеры и съемочная группа
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Garage
18:00 от 175 ₽
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Лунный свет смотреть онлайн

Лунный свет
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«Гадкий утенок из негритянского гетто» – так могли бы сказать о восьмилетнем Широне, если бы кто-то захотел потратить на него пару слов. Но разве это нужно кому? Широн до такой степени забит и затюкан, что его гораздо проще не замечать. Ну, никто и не замечает. К тому же, пацан обыкновенен до неприличия и никакими талантами похвалиться не может. Кроме, разве, таланта молчать: он не выдает больше трех междометий за раз и способен часами играть в молчанку, хоть жги его на…
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kerastase 18 мая 2022, 07:38
Честно, я плакала
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«Лунный свет» в кинотеатрах

сб 6
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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