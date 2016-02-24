«Контрибуция»: Рецензия Киноафиши

Роман с камнем

Кадр из фильма "Контрибуция"

Когда-то давно Верочка нравилась им обоим: и белогвардейскому генерал-майору Анатолию Пепеляеву (Максим Матвеев), и простому «красному» следователю Андрею Мурзину (Илья Носков). Правда, тогда, в военном училище, лет за 10 до революции, никто из них и не знал, что в Перми 1918-го они окажутся по разные стороны баррикад. И что генерал-майор Пепеляев отправит на расстрел не только своего бывшего друга, но и свою бывшую невесту – ту самую Верочку (Надежда Толубеева), к тому времени уже ставшую Верочкой Мурзиной…

Кадр из фильма "Контрибуция"

Однако жизнь – барышня своевольная. И ничьим приказам не подчиняется (даже приказам генерал-майора). И пока следователя Мурзина вели на расстрел, в кабинете у Пепеляева случилось нечто совершенно необъяснимое. Из маленького футляра, который видели одновременно человек десять, исчезает неземной красоты бриллиант – весом в 140 карат. Рядом стояли несколько купцов (они пришли платить «добровольную» дань, которой Пепеляев, видя нищенство своей армии, их обложил), сам генерал-майор и его помощник… Впрочем, была еще «плотоядная голубица» –госпожа Чагина (Елизавета Боярская), но ведь именно она-то камешек и принесла… Не в состоянии разгадать загадку, Пепеляев останавливает расстрел Мурзина: пусть мошенника со стажем (а именно такому под силу украсть бриллиант ценой в половину бюджета армии) ищет настоящий сыщик…

Кадр со съемочной площадки фильма "Контрибуция"

«Контрибуция» Сергея Снежкина – фильм знаковый. Это первая ласточка, первый проект нового, перестроенного «Ленфильма», и одновременно – попытка возродить традиции старейшей киностудии страны. Ибо «Контрибуция» - это, безусловно, реверанс в сторону киноклассики: когда действие не несется, как угорелое, а развивается неторопливо; когда даже эпизодический персонаж тщательно разрабатывается; когда любую мелочь, любую «незначительную» деталь костюма или интерьера, делают вручную и выверяют с точностью до миллиметра… Понятно, что фильм такого плана ориентирован прежде всего на аудиторию взрослую, ну, и на тех, кто уже до изжоги накушался разношерстных блокбастеров и нескончаемых сортирных комедий. Им детектив времен Гражданской войны будет особенно интересен.

Кадр из фильма "Контрибуция"

Кстати, по поводу Гражданской войны. Понятно, что Пепеляев – генерал-майор 1-ого Средне-Сибирского армейского корпуса – персонаж не выдуманный. Но есть ли смысл относиться к фильму как автобиографии? – думаю, что нет. Если судить по фотографиям, то внешнего сходства между реальным человеком и героем Максима Матвеева не так уж и много – да к этому и не стремились. Что же касается истории с камнем, то она тоже вряд ли имела места быть (впрочем, как и любовная история с Верочкой – известно, что Пепеляев к тому времени давно был женат и женат счастливо, имел двух малышей). Однако самое важное – суть Гражданской войны – фильм передает очень точно. Нам не пытаются «объяснить», что «белые были хорошими», а «красные плохими» (или наоборот). Не пытаются внушить, что «плохими были абсолютно все» (кстати, здесь совершенно нет крови, чернуха отсутствует). Нам другое хотят сказать: эпоха перемен, время великого слома дает идеальную почву для мошенников, мерзавцев, которым наплевать и на красных, и на белых, и на зеленых… И вот эту мысль «Контрибуция» транслирует безупречно.

Кадр из фильма "Контрибуция"

В российском прокате с 17 марта 2016 года.

Расписание и билеты http://kontributsiya.kinoafisha.info/

Алёнушкина Вера