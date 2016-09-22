«Коллектор»: Рецензия Киноафиши

Люди разные нужны, люди разные важны

Профессий на свете много, но не все они одинаково положительно воспринимаются людьми. С бóльшим дружелюбием люди посмотрят на повара, чем на какого-нибудь коллектора. Хотя и тот, и другой просто выполняют свою работу, относятся к ним по-разному. О человеке последней профессии снял свой фильм Алексей Красовский с лаконичным названием «Коллектор».

Кадр из фильма «Коллектор»

Картина расскажет о коллекторе Артуре Александровиче, который любит и умеет делать свою работу так, что им восхищаются все коллеги. Его пытаются переманить в другие фирмы, приглашают на светские мероприятия, он пользуется популярностью и уважением, но до определённого момента. Однажды пятничным вечером в интернет попадает смонтированное видео о бесчинствах Артура. Тогда от него вдруг отворачиваются все: друзья, коллеги, знакомые. Все верят тому, что показывают в интернете, не слушая коллектора. Это событие становится для нашего героя сильным толчком для того, чтобы пересмотреть свою жизнь. Но сначала он хочет доказать, что невиновен, что и делает на протяжении фильма.

Кадр из фильма «Коллектор»

Несмотря на список актёров, сыгравших в фильме, на экране зритель увидит всего одного человека – потрясающего своей игрой Константина Хабенского. Все остальные участника съёмочного процесса остались за кадром. А свои голоса картине подарили Полина Агуреева, Ксения Буравская, Игорь Золотовицкий, Татьяна Лазарева.

Итак, «Коллектор» это монофильм, но это совсем не делает его неинтересным, даже наоборот, благодаря восхитительной игре Хабенского, фильм получается особенно глубоким и психологичным, давая зрителю увидеть историю одного человека от и до.

И всё это создатели картины смогли показать за небольшое время и с участием всего одного актёра в кадре. Сам Хабенский по поводу этой роли сказал, что ему «было интересно проверить себя, посмотреть, получится ли продержаться в этом “марафоне„». Несомненно, у него получилось.

Кадр со съёмок фильма «Коллектор»

Кто-то может отнестись к этому фильму скептически: картина снята всего за 7 дней, её продолжительность даже меньше полутора часов, на экране мелькает всего одно лицо, которое вполне может надоесть. Разве можно ожидать чего-то грандиозного от такого набора? И оказалось, что можно, потому что фильм Алексея Красовского, который выступил ещё и в роли сценариста, получился действительно потрясающим.

«Коллектор» – фильм, которые вмещает в себе столько эмоций и переживаний, что даже не верится, что его продолжительность всего 74 минуты. Не меньше радует и очень качественная картинка, завершающая психологически тяжёлую атмосферу.

Кадр со съёмок фильма «Коллектор»

Хочется также обратить особенное внимание зрителя на финальный аккорд картины, который звучит особенно громко и драматично. Конец «Коллектора» сложно назвать ожидаемым. Предположить, что Артур выйдет из своей ситуации именно так, можно, но только на каком-то подсознательном уровне. В итоге финальная сцена является идеальным окончанием для такого глубокого фильма.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 6 октября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Коллектор»