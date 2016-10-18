«Поезд в Пусан»: Рецензия Киноафиши
В прокат выходит очередной осенний зомби-муви, в этот раз корейского производства, – «Поезд в Пусан». Примечательным его делают два факта. Первое – после показа в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля он сорвал долгие овации. Второе – фильм является не просто отдельным проектом, а сиквелом мультфильма (именно сиквелом, а не игровым ремейком), что в мировой кинопрактике встретишь нечасто (если вообще встретишь).
Главным героем стал фондовый управляющий, который пропадает на своей жестокой работе, даже в то время, пока у него гостит дочка. Ничто, включая её день рождения, не может заставить отца оторваться от дел, и потому девочка решает самостоятельно отправиться на поезде в Пусан к маме. Но тут совесть всё-таки берет верх, и непутёвый папа садится на поезд вместе с дочкой – мало ли что случится в пути. Казалось бы, перед вами простая история о семейных ценностях и проблемах, но только в эту историю также вмешивается таинственный вирус, который внезапно разошелся по стране. И поэтому в поезд на последних парах успевает заскочить девушка, которая вот-вот превратится в зомби. А дальше все по канону: вирус быстро переходит от одного к другому и ставит уцелевших пассажиров в весьма незавидное положение, превращая мирную поездку в войну за выживание.
Вообще, «Поезд в Пусан» вышел вполне каноничным и классическим зомби-хоррором. Тут есть довольно клишированные герои: главный парень, который точно выстоит до конца; близкий ему человек, которого он защищает любой ценой; семейная парочка, желательно с беременной женщиной; бомж, который кричит «мы все умрем» и негодяй, который своим эгоизмом вечно все портит. По сюжетной схеме он близок к «Рассвету мертвецов» Зака Снайдера и ему подобным: несколько выживших объединяются, среди них есть лидер (или даже двое) и несколько второстепенных персонажей, к которым ты успеваешь привыкнуть, но понимаешь, что по закону жанра им предстоит отойти в мир иной. Кроме того, действие разворачивается в замкнутом пространстве, в данном случае это поезд, хотя мог бы быть супермаркет или, например, бар («Зомби по имени Шон»). Также есть место назначения, которое, по слухам, миновала зараза. Но есть ещё в фильме и место для любви, которая роднит его, например, с «Войной миров Z», где герой также отчаянно защищает свою семью.
Что не типично для стандартного фильма о зомби, так это долгая завязка и настоящая драма без которой корейцы обходятся очень редко. Так что готовьтес носовые платки, ведь тут всё куда серьезней обычного кровавого месива. Здесь даже есть путь героя – от эгоистичного и равнодушного сноба до истинного спасителя, раскаявшегося в своих грехах. Вообще, человеку, который не знаком с корейским, да и, впрочем, с любым другим азиатским кино, может показаться, что всё чересчур наигранно и эмоционально, но просто знайте – так и должно быть, иначе фильм не был бы корейским. Хотя, даже зная это, смешанное удивление порой берёт верх в связи с абсурдом происходящего, и в такие моменты драма отходит на второй план.
Отдельного упоминания достойны сами мертвецы, которые по стилю превосходят многих своих предшественников (особенно покоряют их неестественные извивания). Дождь из мертвяков, волна из мертвяков, лавина из мертвяков – этого здесь в избытке. Есть в «Поезде в Пусан», конечно, свои шероховатости и ляпы, например, уж слишком искусственная кровь на рубашке главного героя или меняющие форму и расположение пятна. Да и для неподготовленной публики зрелище может показаться абсурдным и отчасти комедийным. Но это совсем не так, ведь на самом деле перед вами хоть и метко попадающее в классику, но всё же неординарное зомби-муви, вызывающее целый спектр эмоций: от страха до удивления, от смеха до горечи. Поэтому поклонникам жанра – смотреть в первую очередь. А вообще, на самом деле это кино о любви отца и дочери, а зомби это всего лишь фон для их трогательной истории.
Трошина Олеся
В российском прокате с 24 ноября 2016 года
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