«Поезд в Пусан»: Рецензия Киноафиши

Зомби с заправкой по-корейски

В прокат выходит очередной осенний зомби-муви, в этот раз корейского производства, – «Поезд в Пусан». Примечательным его делают два факта. Первое – после показа в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля он сорвал долгие овации. Второе – фильм является не просто отдельным проектом, а сиквелом мультфильма (именно сиквелом, а не игровым ремейком), что в мировой кинопрактике встретишь нечасто (если вообще встретишь).

Кадр из фильма «Поезд в Пусан»

Главным героем стал фондовый управляющий, который пропадает на своей жестокой работе, даже в то время, пока у него гостит дочка. Ничто, включая её день рождения, не может заставить отца оторваться от дел, и потому девочка решает самостоятельно отправиться на поезде в Пусан к маме. Но тут совесть всё-таки берет верх, и непутёвый папа садится на поезд вместе с дочкой – мало ли что случится в пути. Казалось бы, перед вами простая история о семейных ценностях и проблемах, но только в эту историю также вмешивается таинственный вирус, который внезапно разошелся по стране. И поэтому в поезд на последних парах успевает заскочить девушка, которая вот-вот превратится в зомби. А дальше все по канону: вирус быстро переходит от одного к другому и ставит уцелевших пассажиров в весьма незавидное положение, превращая мирную поездку в войну за выживание.

Кадр из фильма «Поезд в Пусан»

Вообще, «Поезд в Пусан» вышел вполне каноничным и классическим зомби-хоррором. Тут есть довольно клишированные герои: главный парень, который точно выстоит до конца; близкий ему человек, которого он защищает любой ценой; семейная парочка, желательно с беременной женщиной; бомж, который кричит «мы все умрем» и негодяй, который своим эгоизмом вечно все портит. По сюжетной схеме он близок к «Рассвету мертвецов» Зака Снайдера и ему подобным: несколько выживших объединяются, среди них есть лидер (или даже двое) и несколько второстепенных персонажей, к которым ты успеваешь привыкнуть, но понимаешь, что по закону жанра им предстоит отойти в мир иной. Кроме того, действие разворачивается в замкнутом пространстве, в данном случае это поезд, хотя мог бы быть супермаркет или, например, бар («Зомби по имени Шон»). Также есть место назначения, которое, по слухам, миновала зараза. Но есть ещё в фильме и место для любви, которая роднит его, например, с «Войной миров Z», где герой также отчаянно защищает свою семью.

Кадр из фильма «Поезд в Пусан»

Что не типично для стандартного фильма о зомби, так это долгая завязка и настоящая драма без которой корейцы обходятся очень редко. Так что готовьтес носовые платки, ведь тут всё куда серьезней обычного кровавого месива. Здесь даже есть путь героя – от эгоистичного и равнодушного сноба до истинного спасителя, раскаявшегося в своих грехах. Вообще, человеку, который не знаком с корейским, да и, впрочем, с любым другим азиатским кино, может показаться, что всё чересчур наигранно и эмоционально, но просто знайте – так и должно быть, иначе фильм не был бы корейским. Хотя, даже зная это, смешанное удивление порой берёт верх в связи с абсурдом происходящего, и в такие моменты драма отходит на второй план.

Кадр из фильма «Поезд в Пусан»

Отдельного упоминания достойны сами мертвецы, которые по стилю превосходят многих своих предшественников (особенно покоряют их неестественные извивания). Дождь из мертвяков, волна из мертвяков, лавина из мертвяков – этого здесь в избытке. Есть в «Поезде в Пусан», конечно, свои шероховатости и ляпы, например, уж слишком искусственная кровь на рубашке главного героя или меняющие форму и расположение пятна. Да и для неподготовленной публики зрелище может показаться абсурдным и отчасти комедийным. Но это совсем не так, ведь на самом деле перед вами хоть и метко попадающее в классику, но всё же неординарное зомби-муви, вызывающее целый спектр эмоций: от страха до удивления, от смеха до горечи. Поэтому поклонникам жанра – смотреть в первую очередь. А вообще, на самом деле это кино о любви отца и дочери, а зомби это всего лишь фон для их трогательной истории.

Кадр из фильма «Поезд в Пусан»

Трошина Олеся

В российском прокате с 24 ноября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Поезд в Пусан»