«Глубоководный горизонт»: Рецензия Киноафиши

Ловушка из черного золота

Палуба размером с футбольное поле, нефтяная вышка чуть ниже дома в двадцать шесть этажей – простым обывателям эта нефтяная платформа казалась почти что чудом. Техническим совершенством. Но как обманчивы чудеса! Те, кто работал там, знали: не всё совершенно на этой плавучей станции, не всё идеально. Внутренние телефоны – и те отключаются. Компьютера зависают. А техника безопасности… На такую ерунду господам из British Petroleum всегда жалко денег. Они и проверку скважины лишний раз провести не могут – экономят…

Курт Рассел и Марк Уолберг в фильме "Глубоководный горизонт"

А между тем на этой нефтяной платформе со странным названием «Глубоководный горизонт» находилось 126 человек. Среди них Майк Уильямс (Марк Уолберг) – главный инженер-электротехник, у него на берегу осталась жена и десятилетняя дочь; Джимми Харрелл (Курт Рассел) – начальник и просто матерый волк; и красотка Андреа (Джина Родригез), у которой в день отъезда никак не заводилась машина. Конечно, машина Андреа старше своей хозяйки как минимум раза в два – развалюха редкостная, но знак всё равно плохой…

Кадр из фильма "Глубоководный горизонт"

Казалось бы, картина Питера Берга сюрпризов не обещает – мы точно знаем, что именно в ней произойдет. «Глубоководный горизонт» – фильм-катастрофа, основанный на реальной трагедии, которая случилась не так уж и давно: в 2010-м. Эта авария оказалась одной из самых крупных за всю историю нефтедобычи – с человеческими жертвами и очень серьезными экологическими последствиями: нефть вытекала из скважины 87 дней, причем в огромных объемах (приблизительно 700 тонн в сутки и даже больше). Понятно, что ничего живого в округе попросту не осталось.

Кадр из фильма "Глубоководный горизонт"

Правда, авторы фильма делают акцент не на последствия, а на саму аварию – они максимально точно реконструируют тот ад, который случился 20 апреля 2010-го года. Реконструируют подробно – я бы даже сказала, дотошно и скрупулезно. С огромным количеством специфических терминов и деталей, которые могли бы с легкостью потопить любой другой фильм. Но – удивительное дело! – «Глубоководный горизонт» в этих технологических подробностях умудряется не утонуть.

Курт Рассел в фильме "Глубоководный горизонт"

В чем причина? Наверное, в том внутреннем напряжении, которое удалось простроить Питеру Бергу: через отличные диалоги, через сопоставление крика и тишины (часть команды еще не знает, что Судный день уже начался), через очень интересную и динамичную операторскую работу, параллельный монтаж и т.д. И конечно, сама катастрофа: пожары, взрывы – спецэффекты на высоте, размах действия поражает. Кстати, специально для фильма был построен дубликат подлинного «Глубоководного горизонта» - муляж точно такого же размера, как и «оригинал». Так что «эффект присутствия» очень силен.

Кадр из фильма "Глубоководный горизонт"

И не думайте – вам не придется иметь дело с производственной драмой. Это драма обычных людей, оказавшихся в экстремальной ситуации, людей, которые пытаются просто выжить. И хвалебных од в сторону бравой службы спасения тоже не ждите – их не будет. Да, подобной бравадой в той или иной степени заражены почти все фильмы-катастрофы, но «Глубоководный горизонт» исключение. Он вообще сделан очень добротно: зрелищно и в то же время как-то серьезно, по-мужски. Чем и подкупает.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 29 сентября

Расписание и покупка билетов на фильм «Глубоководный горизонт»