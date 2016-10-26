«Тролли»: Рецензия Киноафиши

Танцуй, пока молодой

Каждый берген с младых когтей знает – путь к счастью лежит через его желудок. Других вариантов нет. Ведь ни петь, ни танцевать, ни влюбляться бергены не умеют. Секрет обнимашек – и тот для них недоступен. Но ежели зеленомордый пупырчатый берген скушает веселого тролля – то будет тому бергену счастье. Да-да, вот так просто. Кто там спрашивал рецепт стопроцентного счастья? Получите и распишитесь.

Кадр из фильма «Тролли»

Однако быть скушанными в планы троллей вовсе не входит. Они, конечно, не воины: тягаться с огромными бергенами им тяжело. Все, что могут тролли – это плясать, обниматься и петь. Но вот хитринка у них отменная. А потому от из бергенского плена им удается сбежать. И с той поры тролли празднуют. Веселятся без перерыва на сон и отдых. Не радуется только Цветан – единственный грустный тролль за всю историю племени. И как ни пытается принцесса Розочка его развеселить, у нее ничего не выходит…

Кадр из фильма «Тролли»

На самом деле, смешные чудаковатые существа появились довольно давно: аж в 1959-м. У датского рыбака по имени Томас Дан не было денег на игрушку для дочери – и он вырезал из дерева симпатичного тролля. Подарок понравился. Игрушку заметили. И уже через несколько лет тролли захватили полмира: начался настоящий бум. Ну, или тролле-мания, если хотите.

Кадр из фильма «Тролли»

Правда, в наш век господства покемонов от былого величия троллей почти ничего не осталось. Современная малышня с игрушками 1960-х знакома плохо. Как бы то ни было, компания DreamWorks Animation не считает ситуацию безнадежной: там уверены, что троллей удастся раскрутить заново. Во всяком случае, в одноименный мультфильм было вложено 120 миллионов.

Кадр из фильма «Тролли»

Результат получился неожиданным. Причем, неожиданным в хорошем смысле слова. Дело в том, что лично я почти никогда не принимаю анимацию с подобной прорисовкой – упрощенной, даже без намеков на полутона. Сердцу моему мил «Зверополис», где любуешься каждой шерстинкой на шкурке второстепенного персонажа. В «Троллях» же всё наоборот: его рисунок напоминает что-то вроде детской раскраски. И привыкаешь к этой особенности не сразу. Однако привыкаешь и….

Кадр из фильма «Тролли»

И начинается веселье. Бесшабашное. Безбашенное. От сцены к сцене мультфильм набирает обороты, и скоро его уже не остановить. Песен-танцев множество (не будем забывать, что «Тролли» - это мюзикл), при этом все музыкальные номера сняты в отличной клиповой манере: с хорошим движением, быстрым монтажом – а от этого энергия и драйв в фильме увеличиваются в разы. Плюс фантазия авторов границ не знает: «хореография» каждый раз меняется, только успевай удивляться – вот ведь чумовые, а!..

Кадр из фильма «Тролли»

Кстати, довольно часто случается, что всё самое интересное и необычное создатели «выдают» в первые полчаса, а потом и сами начинают скучать, и зритель обречен на зевоту. Но сценаристам, за плечами которых «Кунг-фу Панда», и режиссёрам, имеющих отношение к франшизе «Шрэка», этого удалось избежать. «Вкусности» разбросаны по всему мультфильму, а самое «лакомое» и вовсе «притаилось» поближе к финалу, во второй половине. Я говорю про неожиданный сюжетный поворот, про берген-Золушку, про которую «молчат» и трейлер, и кадры. Ну, промолчу и я, зачем нам спойлеры…

Кадр из фильма «Тролли»

Да, о сюжете. Точнее, о сюжетном конфликте. В целом, он, конечно, весьма примитивен: эдакое противостояние оголтелого оптимизма с оголтелым же пессимизмом. Причем и то, и другое совершенно необъяснимо: например, тролль поет-танцует-радуется даже тогда, когда его пытаются съесть (то есть поводов для радости, мягко говоря, не так уж и много). Слёзки осуждаются. Категорически. И если ты не хочешь танцевать, то ты не прав – должен хотеть. И петь тоже. Просто обязан. То есть оптимизм ставится авторами во главе угла и является поголовно-обязательным. С точки зрения взрослого человека такая «мораль» – бред полный. А вот с точки зрения человечка маленького… Для него подобное упрощение только в плюс: ему всё ясно-понятно. И настроение замечательное – заряд позитива огромный. Кстати, будет интересно (и не страшно!) малышам лет с четырех. Так что не обращайте внимания на некоторые «мелочи» – и просто веселитесь.

Кадр из фильма «Тролли»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 27 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Тролли»