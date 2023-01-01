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Скоро в прокате "Проклятие: Посвящение"
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Семья шпиона — Код: Белый
Spy x Family: The Movie
Семья шпиона — Код: Белый, 2023
2023 / Япония
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Жанр:
боевик
анимация
комедия
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Год выпуска
2023
Режиссер
Фурухаси, Кадзухиро
В ролях
Такуя Эгути
Ацуми Танэдзаки
Саори Хаями
Хироюки Ёсино
Юко Каида
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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