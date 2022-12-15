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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов

Топ 1000 лучших фильмов

Человек-паук: Нет пути домой
1 Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
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Зеленая миля
2 Зеленая миля
драма 1999, США
9.0
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1+1
3 1+1
комедия, драма, биография 2011, Франция
9.0
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Король Лев
4 Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация 1994, США
9.0
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Ходячий замок
5 Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама 2004, Япония
9.0
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Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
6 Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация 2020, Япония
8.9
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Зверопой 2
7 Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.9
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Хатико: самый верный друг
8 Хатико: самый верный друг
семейный, драма 2009, США
8.9
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FORD против FERRARI
9 FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.9
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Побег из Шоушенка
10 Побег из Шоушенка
драма, триллер 1994, США
8.9
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Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
11 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик 2003, США
8.9
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Как приручить дракона 3
12 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.9
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Душа
13 Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.8
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Аватар
14 Аватар
боевик, фантастика, триллер 2009, США
8.8
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Изгой
15 Изгой
приключения, драма 2000, США
8.8
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Аватар: Специальная версия
16 Аватар: Специальная версия
боевик, триллер, фантастика 2010, США
8.8
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101 далматинец
17 101 далматинец
семейный, приключения, анимация 1961, США
8.8
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Шан-Чи и легенда десяти колец
18 Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.8
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Начало
19 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Лука
20 Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.8
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Круэлла
21 Круэлла
комедия 2021, США
8.8
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Джентльмены
22 Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.7
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Терминатор 2: судный день
23 Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
8.7
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Соник 2 в кино
24 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
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Брат
25 Брат
боевик, драма 1997, Россия
8.7
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Матрица
26 Матрица
боевик, фантастика, триллер 1999, Австралия / США
8.7
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Терминатор 2: Судный день 3D
27 Терминатор 2: Судный день 3D
боевик, триллер 2017, США
8.7
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Властелин Колец: Братство Кольца
28 Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези 2001, Новая Зеландия / США
8.7
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Кошачьи миры Луиса Уэйна
29 Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.7
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Богемская рапсодия
30 Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.7
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Зеленая книга
31 Зеленая книга
драма 2018, США
8.7
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Леон
32 Леон
драма, триллер, криминал 1994, Франция
8.7
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Титаник
33 Титаник
мелодрама, драма, приключения 1997, США
8.7
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Форрест Гамп
34 Форрест Гамп
комедия, мелодрама, драма 1994, США
8.6
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Пираты Карибского моря: На странных берегах
35 Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.6
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Унесенные призраками
36 Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения 2001, Япония
8.6
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Малефисента: Владычица тьмы
37 Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.6
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Тайна Коко
38 Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.6
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Анчартед: на картах не значится
39 Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.6
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Эверест
40 Эверест
анимация 2019, США
8.6
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Области тьмы
41 Области тьмы
триллер 2011, США
8.6
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Достать ножи
42 Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.6
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Назад в будущее
43 Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик 1985, США
8.6
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Криминальное чтиво
44 Криминальное чтиво
драма 1994, США
8.6
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Холодное сердце 2
45 Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.6
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Гладиатор
46 Гладиатор
приключения, драма, боевик 2000, Великобритания / США
8.6
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Ее заветное желание
47 Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама 2020, Япония
8.6
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Джентльмены удачи
48 Джентльмены удачи
криминал, комедия 1971, СССР
8.6
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Назад в будущее 3
49 Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик 1990, США
8.6
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Законопослушный гражданин
50 Законопослушный гражданин
триллер, драма 2009, США
8.6
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А зори здесь тихие
51 А зори здесь тихие
исторический, драма, военный 1972, СССР
8.6
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Твое имя
52 Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме 2016, Япония
8.6
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Небо
53 Небо
военный, драма 2020, Россия
8.6
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Я - легенда
54 Я - легенда
драма, фантастика, ужасы 2007, США
8.6
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Титаник 3D
55 Титаник 3D
приключения, драма, мелодрама 1997, США
8.6
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Любовь и голуби
56 Любовь и голуби
комедия, мелодрама 1984, СССР
8.6
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Пираты Карибского моря: На краю света
57 Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.6
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Бриллиантовая рука
58 Бриллиантовая рука
комедия, приключения, криминал 1968, СССР
8.6
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Мстители: Война бесконечности
59 Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.6
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Аманат
60 Аманат
биография, исторический, драма 2022, Россия
8.6
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Властелин Колец: Две крепости
61 Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
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Брат 2
62 Брат 2
боевик, криминал 2000, США / Россия
8.6
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Иван Васильевич меняет профессию
63 Иван Васильевич меняет профессию
комедия, фантастика 1973, СССР
8.6
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В метре друг от друга
64 В метре друг от друга
мелодрама, драма 2019, США
8.6
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Игры разума
65 Игры разума
мистика, драма, биография 2001, США
8.6
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Храброе сердце
66 Храброе сердце
военный, биография, боевик, драма 1995, США
8.6
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Собачья жизнь 2
67 Собачья жизнь 2
семейный 2019, США
8.6
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Ну, погоди!
68 Ну, погоди!
короткометражный, анимация 1969, СССР
8.5
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Сумерки
69 Сумерки
фэнтези, мелодрама 2008, США
8.5
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ВАЛЛ-И
70 ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация 2008, США
8.5
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Главный герой
71 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Холодное сердце
72 Холодное сердце
приключения, анимация, семейный 2013, США
8.5
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Зверополис
73 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Пассажиры
74 Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
8.5
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Пятый элемент
75 Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама 1997, Франция
8.5
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Райя и последний дракон
76 Райя и последний дракон
анимация 2021, США
8.5
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Ледниковый период
77 Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный 2002, США
8.5
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Красавица и дракон
78 Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.5
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Отец
79 Отец
драма 2020, Великобритания / Франция
8.5
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Рапунцель: Запутанная История
80 Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.5
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Джуманджи
81 Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма 1995, США
8.5
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Не время умирать
82 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Загадочная история Бенджамина Баттона
83 Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика 2008, США
8.5
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Зов предков
84 Зов предков
приключения, анимация, семейный 2020, США
8.5
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Король Лев
85 Король Лев
фантастика, семейный 2019, США
8.5
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Привидение
86 Привидение
драма, фэнтези, триллер, мистика, комедия 1990, США
8.5
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Шерлок Холмс
87 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Достучаться до небес
88 Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия 1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
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Как приручить дракона
89 Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка 2010, США
8.5
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Адвокат дьявола
90 Адвокат дьявола
триллер, драма 1997, США / Германия
8.5
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Гнев человеческий
91 Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.5
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Мстители: Финал
92 Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.5
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Чего хотят женщины
93 Чего хотят женщины
мелодрама, комедия 2000, США
8.5
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Троя
94 Троя
исторический, приключения 2004, США / Мальта / Великобритания
8.5
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
95 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Маленькие женщины
96 Маленькие женщины
мелодрама, драма 2019, США
8.5
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Хоббит: Нежданное путешествие
97 Хоббит: Нежданное путешествие
фэнтези, приключения 2012, США
8.5
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Смотреть за 1 рубль
Веном
98 Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.5
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Джанго освобожденный
99 Джанго освобожденный
вестерн 2012, США
8.5
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Остров проклятых
100 Остров проклятых
драма, мистика, триллер 2009, США
8.4
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