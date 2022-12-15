Топ 1000 лучших фильмов

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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.1
Оцените
2
Зеленая миля
драма
1999, США
9.0
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3
1+1
комедия, драма, биография
2011, Франция
9.0
Оцените
4
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
9.0
Оцените
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5
Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама
2004, Япония
9.0
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6
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация
2020, Япония
8.9
Оцените
7
Зверопой 2
анимация, мюзикл
2021, США
8.9
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8
Хатико: самый верный друг
семейный, драма
2009, США
8.9
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9
FORD против FERRARI
биография, драма, спорт
2019, США
8.9
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10
Побег из Шоушенка
драма, триллер
1994, США
8.9
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11
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик
2003, США
8.9
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12
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.9
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13
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
8.8
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14
Аватар
боевик, фантастика, триллер
2009, США
8.8
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15
Изгой
приключения, драма
2000, США
8.8
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16
Аватар: Специальная версия
боевик, триллер, фантастика
2010, США
8.8
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17
101 далматинец
семейный, приключения, анимация
1961, США
8.8
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18
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия
2021, США
8.8
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19
Начало
боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
8.8
Оцените
20
Лука
анимация, приключения, фэнтези
2021, США
8.8
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21
Круэлла
комедия
2021, США
8.8
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22
Джентльмены
боевик, криминал
2020, США
8.7
Оцените
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23
Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
8.7
Оцените
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24
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
8.7
Оцените
25
Брат
боевик, драма
1997, Россия
8.7
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26
Матрица
боевик, фантастика, триллер
1999, Австралия / США
8.7
Оцените
27
Терминатор 2: Судный день 3D
боевик, триллер
2017, США
8.7
Оцените
28
Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
8.7
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29
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический
2021, Великобритания
8.7
Оцените
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30
Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл
2018, США / Великобритания
8.7
Оцените
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31
Зеленая книга
драма
2018, США
8.7
Оцените
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32
Леон
драма, триллер, криминал
1994, Франция
8.7
Оцените
33
Титаник
мелодрама, драма, приключения
1997, США
8.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
34
Форрест Гамп
комедия, мелодрама, драма
1994, США
8.6
Оцените
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35
Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения
2011, США
8.6
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36
Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения
2001, Япония
8.6
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37
Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения
2019, США
8.6
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38
Тайна Коко
анимация, приключения
2017, США
8.6
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39
Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения
2022, США
8.6
Оцените
40
Эверест
анимация
2019, США
8.6
Оцените
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41
Области тьмы
триллер
2011, США
8.6
Оцените
42
Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия
2019, США
8.6
Оцените
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43
Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик
1985, США
8.6
Оцените
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44
Криминальное чтиво
драма
1994, США
8.6
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45
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский
2019, США
8.6
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46
Гладиатор
приключения, драма, боевик
2000, Великобритания / США
8.6
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47
Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама
2020, Япония
8.6
Оцените
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48
Джентльмены удачи
криминал, комедия
1971, СССР
8.6
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49
Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик
1990, США
8.6
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50
Законопослушный гражданин
триллер, драма
2009, США
8.6
Оцените
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51
А зори здесь тихие
исторический, драма, военный
1972, СССР
8.6
Оцените
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52
Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме
2016, Япония
8.6
Оцените
53
Небо
военный, драма
2020, Россия
8.6
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54
Я - легенда
драма, фантастика, ужасы
2007, США
8.6
Оцените
55
Титаник 3D
приключения, драма, мелодрама
1997, США
8.6
Оцените
56
Любовь и голуби
комедия, мелодрама
1984, СССР
8.6
Оцените
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57
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
8.6
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58
Бриллиантовая рука
комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.6
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59
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика
2018, США
8.6
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60
Аманат
биография, исторический, драма
2022, Россия
8.6
Оцените
61
Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
Оцените
62
Брат 2
боевик, криминал
2000, США / Россия
8.6
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63
Иван Васильевич меняет профессию
комедия, фантастика
1973, СССР
8.6
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64
В метре друг от друга
мелодрама, драма
2019, США
8.6
Оцените
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65
Игры разума
мистика, драма, биография
2001, США
8.6
Оцените
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66
Храброе сердце
военный, биография, боевик, драма
1995, США
8.6
Оцените
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67
Собачья жизнь 2
семейный
2019, США
8.6
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Смотреть онлайн
68
Ну, погоди!
короткометражный, анимация
1969, СССР
8.5
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69
Сумерки
фэнтези, мелодрама
2008, США
8.5
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70
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
8.5
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71
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения
2021, США
8.5
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72
Холодное сердце
приключения, анимация, семейный
2013, США
8.5
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73
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.5
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74
Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама
2016, США
8.5
Оцените
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75
Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама
1997, Франция
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
76
Райя и последний дракон
анимация
2021, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
77
Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
78
Красавица и дракон
приключения, анимация, драма
2021, Япония
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
79
Отец
драма
2020, Великобритания / Франция
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
80
Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
8.5
Оцените
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81
Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма
1995, США
8.5
Оцените
82
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
8.5
Оцените
Смотреть онлайн
83
Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика
2008, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
84
Зов предков
приключения, анимация, семейный
2020, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
85
Король Лев
фантастика, семейный
2019, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
86
Привидение
драма, фэнтези, триллер, мистика, комедия
1990, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
87
Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика
2009, США / Великобритания
8.5
Оцените
88
Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия
1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
Оцените
89
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка
2010, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
90
Адвокат дьявола
триллер, драма
1997, США / Германия
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
91
Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер
2021, Великобритания
8.5
Оцените
Смотреть онлайн
92
Мстители: Финал
боевик, фантастика
2019, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
93
Чего хотят женщины
мелодрама, комедия
2000, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
94
Троя
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
8.5
Оцените
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95
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.5
Оцените
96
Маленькие женщины
мелодрама, драма
2019, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
97
Хоббит: Нежданное путешествие
фэнтези, приключения
2012, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
98
Веном
фантастика, боевик, триллер
2018, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
99
Джанго освобожденный
вестерн
2012, США
8.5
Оцените
100
Остров проклятых
драма, мистика, триллер
2009, США
8.4
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