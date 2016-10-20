«Это всего лишь конец света»: Рецензия Киноафиши

Один день с Луи

На кухне был хаос. Собственно, хаос был везде – в каждой комнате этого бестолкового дома, в каждой голове, в каждой минуте. Он (хаос) давно перестал быть чем-то особенным: ад превратился в привычку, привычка – в необходимость. Дочь кричала на мать, мать не оставалась в долгу. Старший сын со своей женой тоже разговаривал отнюдь не шепотом. Ну, и так далее. Однако сегодняшний хаос был все-таки особенным. Потому что особенным был и сам день. Сегодня возвращался в семью блудный ребенок – младший сын, сбежавший из дома лет двенадцать назад. И семья готовилась к встрече.

Кадр из фильма Ксавье Долана «Это всего лишь конец света»

А он не торопился домой. Луи дышал городом детства и как мог, оттягивал неприятно-тяжелую встречу. Нет, родных он любил. Хотя и вниманием особо не баловал. Поймав славу за капризный хвост (Луи был писателем), он лишь высылал домашним открытки – и всё. Они же на него буквально молились. И вот теперь блудный сын и брат стоял на пороге – и не мог войти. Потому что придется сказать им правду. Он болен. Он скоро умрет. Он просто приехал прощаться…

Марион Котийяр в фильме Ксавье Долана «Это всего лишь конец света»

Свою первую каннскую награду Ксавье Долан получил в двадцать лет – тогда его считали вундеркиндом. Сегодня ему двадцать семь – для кинорежиссера, согласитесь, цифра не слишком солидная. Однако в случае с Доланом это уже творческая зрелость: за его спиной шесть полнометражных работ – и как режиссер он давно состоялся. Более того – вошел в мировую элиту. Его фильм «Это всего лишь конец света» получил Гран-при жюри Каннского фестиваля-2016 и будет номинирован на «Оскар» от Канады. Впрочем, речь не об этом.

Леа Сейду в фильме Ксавье Долана «Это всего лишь конец света»

Первые фильмы Долана поражали своим юношеским максимализмом, подростковым бунтарством, близким к истерике. Очень сильно это ощущается и в «Мамочке» - предпоследней его работе, получившей, кстати говоря, огромный резонанс. На её фоне «Конец света» смотрится гораздо более взрослым. Это уже не шок, не протест тинейджера-изгоя – подросток давно стал мужчиной. Это, скорее, ностальгия – ностальгия повзрослевшего бунтаря, которому всё ещё снится счастливое безумье его юности.

Кадр из фильма Ксавье Долана «Это всего лишь конец света»

Нет, на первый взгляд, многое остается прежним. Сохраняется главная тема – тема семьи, тема отчуждения между самыми близкими – как самые близкие люди оказываются самыми дальними (вообще, отношения сына и матери являются ключевыми для фильмов режиссера, и «Конец света» не исключение). Сохранилась и яркая, узнаваемая манера Долана - романтические клиповые флешбэки, от которых захватывает дух; постоянный полумрак дня сегодняшнего (в контрасте с днями минувшими, «захлебывающимися» от солнца); контраст света и тени, контраст тишины и крика; откровенная «попсятина» вместо музыки; господство крупных планов (кстати, заметьте – крупность может меняться буквально с каждой фразой, меняться совсем незначительно, но если план становится хотя бы чуть-чуть общее, то это подсказка, что герои психологически отдалились друг от друга. Крупность – вообще одно из самых любимых выразительных средств Долана, он им владеет виртуозно).

Кадр из фильма Ксавье Долана «Это всего лишь конец света»

Во всем этом чувствуется мастерство. Отточенность приемов. Филигранность работы. Зрелость художника. Но… Но, например, «Мамочка» поражает, сжимает тебя кулак, размазывает по стулу, а «Конец света»… просто вызывает уважение. Хотя фильм переполнен эмоциями, хотя завораживают актеры (Натали Бай, Венсан Кассель, Марион Котийяр, Леа Сейду, Гаспар Ульель – все это высший эшелон французского кинематографа). И ты смотришь, не отрываясь… а чуда не происходит. Оно остается где-то в его прежних фильмах. Не столь совершенных. Нагло-непосредственных. Буйных. Но нельзя быть непосредственным вечно, как нельзя быть вечным вундеркиндом. Рано или поздно придется взрослеть. И для Ксавье Долана эта пора пришла… Он вырос. Может, в этом все дело?

Натали Бай в фильме Ксавье Долана «Это всего лишь конец света»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 20 октября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Это всего лишь конец света»