Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «По соображениям совести»: Рецензия Киноафиши

«По соображениям совести»: Рецензия Киноафиши

10 ноября 2016 00:00
«По соображениям совести»: Рецензия Киноафиши
Другой герой

Спустя десять лет после «Апокалипто», Мэл Гибсон возвращается к режиссерскому амплуа, сняв не менее эмоциональную и кровавую картину – «По соображениям совести». Военная драма с Эндрю Гарфилдом в главной роли, известному по «Новому Человеку-пауку», показывает героя без стильного синтетического костюма и генетических «примочек» – обычного рядового, спасающего жизни.

Кадр из фильма «По соображениям совести»
Кадр из фильма «По соображениям совести»

Вторая мировая, американцы проводят операцию по захвату японского острова Окинава, новобранец Десмонд Досс отказывается брать оружие и убивать врагов. «Религиозный фанатик и пацифист» – так клеймят его однополчане, попутно раздавая тумаки и обвинения в трусости. Но Десмонд не боится войны, он добровольно идет на фронт, а отдавать долг родине собирается другой монетой – не отнятыми жизнями, а спасенными. Все, что у него есть – это неактуальные принципы и духовная пища, (Десмонд не ест даже мяса) которой он подкрепляется в перерывах между армейской рутиной. Так, вооружившись библией и аптечкой, наивный и отважный Десмонд отправляется в бой. На своих по-мальчишечьи худых плечах он выносит раненных товарищей и врагов, не разбирая под слоями крови, грязи и военной политики «своих» и «чужих». Единственное, чем руководствуется герой: личные принципы, основанные на вере в божьи заповеди, и страх повторить судьбу отца, жизнь которого покалечила Первая мировая война.

Кадр из фильма «По соображениям совести»
Кадр из фильма «По соображениям совести»

Соль фильма, от которой щиплет глаза и наворачиваются слезы, в реальной истории, на которой основан сюжет. Американец Десмонд Досс стал первым отказником по соображениям совести в США, получившим высшую военную награду – Медаль почета. Кадры с интервью поседевшего Досса режиссер включает в последние минуты ленты.

Мэл Гибсон, под стать герою фильма, не изменяет своим режиссерским принципам – показывать неживописную правду, не отводя камеру и зрительский взгляд от ужасающих реалий (будь то страдания Христа, жестокие нравы индейцев или смерть на поле боя). История, начавшись с солнечных и радостных картин мирной жизни, плавно перетекает в кадры цвета хаки с огненными вспышками и всклоченной землей. Реализм, к которому напрашивается приставка гипер-, кажется второй сутью картины – то, что ужасает, также вызывает сильнейший интерес, и даже внутреннее, скрытое наслаждение. Так что зритель, сжимая кулаки и съеживаясь в кресле, с жадностью поглощает все виды военных смертей, с оторванными конечностями, разбросанными внутренностями и хлещущей во все стороны кровью.

Кадр из фильма «По соображениям совести»
Кадр из фильма «По соображениям совести»

«По соображениям совести», как и задумывалось, стал фильмом о герое, правда, немного идеализированном, с ноткой «святости». Его сюжетные линии с отказом и принятием, нелюбовью окружающих, а затем их раскаянием и почитанием – вполне предсказуемы, они переходят из одного геройского фильма в другой, стандартизируя видение киноиндустрии подвигов и их носителей. Особо искусственным кажется последний художественный кадр, где раненный Десмонд висит над обрывом, прижимая к груди окровавленную библию и смотря в небо. Настолько буквально режиссер, руками оператора, возносит теперь уже не простого рядового к лику «американских суперменов», хоть и имеющий под собой реальную, а не вымышленную судьбу. Более человечными вышли персонажи Винса Вона, Люка Брейси и Хьюго Уивинга.

Хоть слегка вычурная в своей правдивости и реалистичности, картина визуально и сюжетно эффектна. Гибсон в этой работе смог передать все, что хотел: жестокую реальность войны, где «пацифист» звучит как оскорбление, и личную историю скромного санитара, сумевшего доказать действенность спасения, а не убийства, и подарившего надежду своим сослуживцам.

Инна Син

В российском прокате с 17 ноября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «По соображениям совести»

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение