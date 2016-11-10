«По соображениям совести»: Рецензия Киноафиши

Другой герой

Спустя десять лет после «Апокалипто», Мэл Гибсон возвращается к режиссерскому амплуа, сняв не менее эмоциональную и кровавую картину – «По соображениям совести». Военная драма с Эндрю Гарфилдом в главной роли, известному по «Новому Человеку-пауку», показывает героя без стильного синтетического костюма и генетических «примочек» – обычного рядового, спасающего жизни.

Кадр из фильма «По соображениям совести»

Вторая мировая, американцы проводят операцию по захвату японского острова Окинава, новобранец Десмонд Досс отказывается брать оружие и убивать врагов. «Религиозный фанатик и пацифист» – так клеймят его однополчане, попутно раздавая тумаки и обвинения в трусости. Но Десмонд не боится войны, он добровольно идет на фронт, а отдавать долг родине собирается другой монетой – не отнятыми жизнями, а спасенными. Все, что у него есть – это неактуальные принципы и духовная пища, (Десмонд не ест даже мяса) которой он подкрепляется в перерывах между армейской рутиной. Так, вооружившись библией и аптечкой, наивный и отважный Десмонд отправляется в бой. На своих по-мальчишечьи худых плечах он выносит раненных товарищей и врагов, не разбирая под слоями крови, грязи и военной политики «своих» и «чужих». Единственное, чем руководствуется герой: личные принципы, основанные на вере в божьи заповеди, и страх повторить судьбу отца, жизнь которого покалечила Первая мировая война.

Кадр из фильма «По соображениям совести»

Соль фильма, от которой щиплет глаза и наворачиваются слезы, в реальной истории, на которой основан сюжет. Американец Десмонд Досс стал первым отказником по соображениям совести в США, получившим высшую военную награду – Медаль почета. Кадры с интервью поседевшего Досса режиссер включает в последние минуты ленты.

Мэл Гибсон, под стать герою фильма, не изменяет своим режиссерским принципам – показывать неживописную правду, не отводя камеру и зрительский взгляд от ужасающих реалий (будь то страдания Христа, жестокие нравы индейцев или смерть на поле боя). История, начавшись с солнечных и радостных картин мирной жизни, плавно перетекает в кадры цвета хаки с огненными вспышками и всклоченной землей. Реализм, к которому напрашивается приставка гипер-, кажется второй сутью картины – то, что ужасает, также вызывает сильнейший интерес, и даже внутреннее, скрытое наслаждение. Так что зритель, сжимая кулаки и съеживаясь в кресле, с жадностью поглощает все виды военных смертей, с оторванными конечностями, разбросанными внутренностями и хлещущей во все стороны кровью.

Кадр из фильма «По соображениям совести»

«По соображениям совести», как и задумывалось, стал фильмом о герое, правда, немного идеализированном, с ноткой «святости». Его сюжетные линии с отказом и принятием, нелюбовью окружающих, а затем их раскаянием и почитанием – вполне предсказуемы, они переходят из одного геройского фильма в другой, стандартизируя видение киноиндустрии подвигов и их носителей. Особо искусственным кажется последний художественный кадр, где раненный Десмонд висит над обрывом, прижимая к груди окровавленную библию и смотря в небо. Настолько буквально режиссер, руками оператора, возносит теперь уже не простого рядового к лику «американских суперменов», хоть и имеющий под собой реальную, а не вымышленную судьбу. Более человечными вышли персонажи Винса Вона, Люка Брейси и Хьюго Уивинга.

Хоть слегка вычурная в своей правдивости и реалистичности, картина визуально и сюжетно эффектна. Гибсон в этой работе смог передать все, что хотел: жестокую реальность войны, где «пацифист» звучит как оскорбление, и личную историю скромного санитара, сумевшего доказать действенность спасения, а не убийства, и подарившего надежду своим сослуживцам.

Инна Син

В российском прокате с 17 ноября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «По соображениям совести»