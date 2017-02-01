«Лев»: Рецензия Киноафиши

Долгая дорога домой

Каждый год в Индии пропадают без вести около 80 000 детей, а более 11 миллионов детей живут на улицах. Сару Брирли стал частью этой статистики в возрасте 5 лет, случайно уехав на поезде далеко от своей деревни, названия которой не мог правильно выговорить. Несколько месяцев он выживал на улицах большого города, интуитивно избегая плохих людей и доверяя тем, кто в итоге привел его в приют, из которого он направился прямиком в Австралию к приемной семье. Спустя 25 лет он вернулся в Индию и смог отыскать родную мать, сестру и брата. Об этом чуде писали СМИ, затем сам Сару изложил все в книге, а теперь до нас дошла экранизация, уже имеющая 6 номинаций на «Оскар».

Кадр из фильма «Лев»

Поскольку эта история всемирно известна, никаких сюжетных сюрпризов нас не ждет. Экранизация оказалась столь же головокружительной для зрителя, сколь и реальное происходящее для Сару. К тому же это тот редкий случай, когда книгочеи не смогут сокрушаться по поводу различий между книгой и кино. Более того, чтобы повествование не было слишком затянутым, режиссер ловко расставил точки соприкосновения. И вместо словесных пересказов о детстве или объяснений почему Брирли все-таки решил найти семью, появляются флэшбэки, вызванные, например, индийскими сладостями «джалеби» или тропой, по которой он когда-то уже ходил. Не зря он номинирован «Оскар» за «лучший адаптированный сценарий».

Кадр из фильма «Лев»

Если рассматривать историю однобоко, с точки зрения трагедии расставания ребенка с матерью, то тогда этот фильм безусловно мощная слезовыжималка. Многие дети оказались на улице по ужасному стечению обстоятельств. У кого-то родители погибли, кто-то был вынужден бежать из-за насилия. Но Сару жил в любящей семье, где его никто не обижал. И потеря замечательной матери, братьев и сестры могли сломать неокрепшую психику пятилетнего мальчика. Стараниями юного и талантливого Санни Парана (игравшего Сару в детстве), эта часть фильма особенно трогательна. Своими огромными глазами, не по годам мудрым взглядом, одновременно нежным и дерзким голосом, он очаровывает всех без исключения.

Всю масштабность путешествия ребенка искусно передает операторская работа. Захватывающие красоты Индии лишний раз заставляют сердце сжиматься, также как и подробности уличной жизни, незнакомые даже туристам в этой стране. Вместе с грязью города нам открыто иллюстрируют и грязь людскую, поднимая такие серьезные темы как педофилия и сексуальное рабство. Крупные планы почти что переносят нас приют, показывая как худые дети просто существуют и ждут лучшего, держась за руки даже во сне.

Кадр из фильма «Лев»

Однако благодаря совместным усилиям режиссера Гарта Дэвиса и Дева Пателя (в роли взрослого Сару), отчетливо прослеживается еще одна очень важная тема - поиски себя. Как часто люди сталкиваются с тем, что не понимают себя, не могут обратиться к своим корням, не видят свой путь и задаются вопросами, на которые не найти ответ в своей голове. Для Сару было важно понять свое прошлое, чтобы очертить будущее. Казалось бы, если нищего индийского ребенка усыновили обеспеченные и любящие люди, что тут плохого? В детстве он не до конца понимал происходящего, поэтому вновь и вновь воспроизводил все воспоминания в голове. Эта привычка обернулась для него маячащими призраками прошлого, от которых он не мог избавиться.

Дев Патель назвал сценарий к фильму лучшим из всех, что он когда-либо читал. А чтобы как следует подготовиться к роли, он повторил весь путь Сару в Индии. Такая подготовка весьма ощутима при просмотре. Видно, что Дев реально очень проникся этой историей и отрастил поистине львиную гриву (его имя переводится с индийского как «Лев»). Те эмоции, что он смог изображать просто глядя на карту мира Google, вызывали легкий холодок по телу. А вид его искренних слез при встрече с родной матерью моментально расплывается из-за собственных.

Кадр из фильма «Лев»

Кинематографисты знают, что залогом успеха кинокартины часто является умелая игра на эмоциях зрителей. Поэтому некоторые моменты в экранизации были поданы куда драматичнее, чем об этом говорил реальный Сару. Немало внимания было отведено и любовной линии. Руни Мара досталась не просто определенная героиня, а целый собирательный образ всех девушек, с которыми у Сару были романтические отношения. И хотя ее поддержка сильно повлияла на исход событий, этот персонаж все-таки терялся на фоне Николь Кидман, которая сыграла приемную мать Сью. Сама актриса имеет двух приемных детей, поэтому вжиться в образ ей не составило труда. Сью получилась очень живой, женственной, олицетворяющей любовь и тепло матери. Один только ее монолог о том, почему она решила усыновить двух сирот вместо того чтобы родить самой, достоин номинации на «Оскар». А то, что каждый персонаж был раскрыт и читался как открытая книга, опять же доказывает успешную адаптацию сценария.

Большая часть картины была выстроена хронологически. Сначала мы переживаем за потерявшегося малыша, потом с облегчением следим за его усыновлением и становлением как мужчины. Но чем ближе опять к Индии мы становимся, тем чаще монтаж размывает границы прошлого и настоящего. Ведомый воспоминаниями Сару бежит не просто к дому, в котором прожил первые 5 лет жизни, но и к самому себе.

Кадр из фильма «Лев»

Единственный минус, который бросался в глаза - это резкая смена ребенок-взрослый. Из-за необходимости уместиться в определенный хронометраж, многие мысли главного героя были опущены, поэтому его поведение в кругу студентов по обмену из Индии, а затем и отшельничество ради поисков деревни, может показаться искусственной попыткой держать зрителя в сострадательном напряжении.

Сару Брирли не собирался монетизировать свою трагедию, но так распорядилась судьба. Написав мемуары, он не только утолил любопытство многих людей, но также поднял такую важную тему, как беспризорность детей в Индии, и призвал помогать им. По инерции эта история повествует и о сильной связи родителей с детьми, безграничных возможностях интернета, о которых мы забыли из-за повседневной возможности пользования всемирной сетью.

Кадр из фильма «Лев»

За то, что каждому, кто собрался посмотреть «Льва», необходимо прихватить носовой платок, стоит сказать спасибо композиторам. Музыкальное сопровождение Фолькера Бертельмана и Дастина О’Халлорана способно вызывать бурю эмоций, даже когда на экране ничего толком не происходит.

И если за все время фильма вы так и не пустили слезу, то либо ваше сердце в зимней спячке, либо вы не посмотрели дополнительные сцены после финала.

Бариева Лилия

В российском прокате с 16 февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Лев»