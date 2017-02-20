«Сплит»: Рецензия Киноафиши

Имя мне – толпа, потому что нас много

Почти два года понадобилось Шьямалану для того, чтобы наконец-то создать историю про Кевина, человека с диссоциативным расстройством личности. Режиссер замучил актеров переделкой сцен по четыре раза, тщательно изучил матчасть, после чего выпустил в прокат картину, опередив Джеймса Кэмерона с его «Таинственной историей Билли Миллигана». Выйдя в кинотеатрах, триллер «Сплит» успел стать самым кассовым фильмом ужасов аж с 2013 года.

Кадр из фильма «Сплит»

- После «Визита» я хотел бы снять полностью мрачное кино, без юмора или недоговорок, - сказал как-то сам Шьямалан. По мнению режиссера, «Сплит» должен был стать как раз таким произведением, выстроенным на пересечении психологии, философии и сверхъестественного, тщательно спланированный классический триллер. Однако, с трудом верится в это «без юмора», когда видишь МакЭвоя в женском платье и на каблуках.

- Когда я посмотрел в первый раз, то понял, насколько юмор важен для фильма, - признался сам режиссер после, - такая мрачная тема, но, почему-то, я смеялся не переставая.

Кадр из фильма «Сплит»

В «Сплите» хорошо все: яркая завязка, переплетение трех историй, построение композиции каждой сцены, химия между актерами, сильные, непохожие друг на друга характеры персонажей. Камера, нагнетающая обстановку вырванными предметами, крупными планами, темными тонами; логика повествования, нестандартность, внимание к нюансам; отсылки к уже существующим произведениям, неожиданные сюжетные повороты – все это способно в полной мере захватить зрителя, погрузить в историю Кевина, его проблему, его болезнь, в его «толпу».

- Это очень большая нагрузка на актера, - поделился Шьямалан в интервью, - но у меня был Джеймс, с которым мы очень много и подолгу разговаривали про каждую личность, пытаясь определить их необходимость для Кевина, роль, привычки и особенности в поведении, а также найти что-то, что вызвало бы сочувствие к их судьбе.

Кадр из фильма «Сплит»

В XV веке Кевина бы назвали бесноватым и позвали экзорциста; в Ветхом завете таким, как он, уделен целый сюжет про человека в Гадаре и исцеление его в качестве одного из Чудес Христовых. Сейчас же подобное явление получило в психологии название «явление множественности личности», а в массовой культуре породило такие произведения, как «Билли Миллиган», «Три лица Евы», «Сивилла», «Мишель помнит», «Безумный детектив» и «Расщепленный разум».

- Меня ДРИ давно завораживало, - говорил режиссер, - это же очень мощно и интересно! Мне захотелось создать произведение, которое показало бы, как страдание превращается во что-то необычное, почти сверхъестественное. «Сплит» - это фильм, снятый с любовью к главному персонажу. Мне близки и интересны герои со множественной личностью – не просто как разные стороны одного человека, но полноценные, совершенно разные люди.

Кадр из фильма «Сплит»

Более двадцати личностей пришлось осознать Джеймсу МакЭвою, исполняющему роль Кевина. В фильм уместилось лишь шесть базовых: три желательные и три нежелательные. Актеру пришлось проработать мимику, походку, тон голоса и характер шести разных ролей – вплоть до различия в улыбке и выражения удивления на лице. Барри – дизайнер и лидер-экстраверт, что занимает доминирующую роль в «толпе». Деннис, больной обессивно-компульсивным расстройством, питает склонность к голым танцующим девочкам. Патриция – пожилая домохозяйка со склонностью к тирании. Девятилетний мальчик Хэдвиг может «стащить жизнь» у Барри и поцелуй у Кейси. Оруэллу, Джейле и Сэмюелю досталось по эпизодической роли.

Кадр из фильма «Сплит»

У каждой из личностей свой стиль, увлечения, зубная щетка и набор болезней. Общее у них лишь одно – комната со стульями, а также порядок очереди, в которой они «выходят на свет». Безусловно, что здесь заметен реверанс в сторону «Истории Билли Миллигана», основанный на причинах возникновения множественной личности, на «усыплении» самого Кевина, на объявлении некоторых характеров «нежелательными» вследствие их асоциальных поступков, на роли, которую каждая из них выполняла, а также на сложном вопросе: можно ли винить остальные личности в преступлениях, совершенных, скажем, личностью-зверем?

- Не знаю, как я бы справился без Джеймса: конечно, на роль слушались и другие актеры, наделенные душевной энергией, физическими данными, эмоциональностью, драматичностью. Кевин очень многогранен, - утверждал режиссер, - мне нужен кто-то, кто мог бы быть острым и забавным, ужасающим и располагающим, милым и отвратительным. Мне повезло с Джеймсом, чей театральный опыт, талант и интерес к феномену множественной личности еще до меня (он и сам думал о создании подобного фильма) помогли справиться с этой задачей. Он не боялся продолжительных кадров как те с терапией от шести до восьми минут. Джеймс даже не моргнул.

Кадр из фильма «Сплит»

Продвинувшись от роли безымянной девушки в «Академии вампиров» на одну из ведущих ролей в «Сплите», Аня Тейлор-Джой оказывается перед проблемой играть так, чтобы не уступить МакЭвою. Конечно, характер Кейси не обязывает постоянно менять свою мимику, отображая смену личностей, но он достаточно сильно отличается от главных героинь в других триллерах. В добавок, Тейлор-Джой досталась едва ли не равное количество экранного времени с актером мирового класса, чей опыт, по идее, должен был сказать своё веское слово. Однако, актрисе удалось провести линию развития своего персонажа через весь фильм, постепенно раскрывая характер Кейси все больше и больше, по мере того, как зрителям подкидывается флэшбек за флэшбеком из ее прошлого.

Кадр из фильма «Сплит»

Кейси и Кевин оказываются носителями главного посыла: становится ли человек сильнее или слабее после всех перенесенных страданий? Являются ли покалеченные люди более развитыми, сверходаренными, или же просто больными, чокнутыми?

- Мне повезло с Аней, - поделился Шьямалан, - сейчас ей всего 20, и она уже отличается от остальных. В будущем девушка станет одной из самых больших звезд кино, если захочет. Ну а пока я просто уверен, что и Аня, и Джеймс будут в списке номинантов на кинопремии. Их игра действительно впечатляет!

Кадр из фильма «Сплит»

На плечи третьего персонажа, доктора Флетчера (Бетти Бакли), ложится задача провести медицинский обзор всего феномена возникновения множественной личности и отношения к нему со стороны общества. Но, также, она – словно мать, которую хотел бы себе Кевин. В основном именно благодаря доктору Флетчеру раскрывается положительная сторона Денниса и Патриции, а зритель узнает о медицинской стороне ДРИ. Она исследует и поддерживает своего подопечного. Как и любой современный медик, Флетчер не верит до конца в существование 24 личности, которую «толпа» сама же себе создала то ли для своей защиты, то ли чтобы объявить: «мы придем, и имя нам – легион».

Из сюжетной линии доктора Флетчер мы узнаем про то, что такое множественное диссоциативное расстройство личности у Кевина; из сюжетной линии Кейси – что ему отчаянно хочется любить и быть любимым; из сюжетной линии самого Кевина – что не все так просто во взаимоотношениях всех 24 личностей, которые не прочь бы узнать, что они вообще такое.

- Мы – то, во что мы верим, - утверждает сам Кевин, вместе с Кейси, доктором Флетчер и Шьямалан оставляя мощнейший задел для сиквела «Сплита». Просто потому, что нельзя оставлять аудитории столько вопросов без ответа. Просто потому, что нельзя не довести до конца все три истории персонажей, которых успеваешь полюбить за фильм.

Потапова Галина

Фильм выходит в прокат с 16 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сплит»