«Призрачная красота»: Рецензия Киноафиши

О Времени на скейтборде и о Смерти в синем берете

Еще три года назад фирма Говарда считалась одной из лучших. Бизнес бодрым шагом шествовал в гору, прибыль росла. Ничего странного в этом не было: рекламный рынок (а контора занималась рекламой) – дело выгодное, эдакая золотая жила, правда, при условии, что «золотодобытчик» знает, где и как нужно «копать». Но Говард знал. У него даже концепция своя имелась. Мол, жизнью человека управляют три понятия: Любовь, Время и Смерть. И создавая рекламу, нужно помнить об этих трех китах, на которых держится вообще всё.

Уилл Смит в фильме «Призрачная красота»

Но оказалось, что Смерть не только управляет людьми, но и с легкостью разрушает даже самый успешный бизнес. В семье Говарда случилась беда: умерла пятилетняя дочка. После чего жизнь рекламного гуру просто остановилась. Он всё еще приезжал в офис, но только за тем, чтобы выстраивать на столах бесконечные цепочки из домино. И единственное, что он написал за все время – это три письма. Три письма трем адресатам: Времени, Любви и Смерти. Конечно, он не ждал, что ему ответят. Однако, ответ пришел. Точнее, они пришли к нему сами: Смерть в синем берете, Время на скейтборде и Любовь в платье с глубоким декольте…

Кира Найтли в фильме «Призрачная красота»

Когда смотришь «Призрачную красоту» ощущения без преувеличения странные. Да, фильм снят мастерски, к нему приложили руку не самые последние люди из мира кино. Например, режиссера Дэвида Фрэнкела – обладателя премии Оскар за короткометражку 1996-го года – вы знаете как автора «Марли и я», «Дьявол носит Prada» и т.д. Оператор Мариза Альберти тоже большой профессионал: работала со Скорсезе, с Аронофски. Оба они (оператор и режиссер) знают, как средствами кино визуализировать внутреннее состояние человека – и в «Красоте» это есть, это задевает зрителя, хватает его за живое.

Уилл Смит в фильме «Призрачная красота»

Повезло фильму и с актерами: команда собралась без преувеличения звездная. Уилл Смит, Кейт Уинслет, Кира Найтли (Любовь), невероятная Хелен Мирен (Смерть), Майкл Пенья… Работают они на совесть, себя не щадят. Но чувство, что с картиной явно что-то не так, всё равно не проходит. Думаю, что проблема в сценарии. Или даже в самой идее. Философская концепция фильма вовсе не кажется убедительной. (А уж на фоне смерти ребенка – тем более). К тому же, есть несколько сценарных дыр, и довольно грубых, что тоже картине не в плюс.

Уилл Смит и Кира Найтли в фильме «Призрачная красота»

«В основе любой рекламы должны быть три понятия, – говорит герой: Любовь, Время и Смерть». Ок, с первым трудно спорить, второе можно с натяжкой оправдать, но, простите, какое отношение имеет к рекламе Смерть? «Выпей наш кефир, продли себе жизнь», так, что ли? Вы серьезно? И, кстати, а что такое «призрачная красота»? (В оригинале красота «сопутствующая», но от этого, в общем, не легче). Красота мира, которую мы упускаем из-за своих проблем? Единение, взаимосвязь всего живого? Все это, конечно, здорово, но какое отношение это имеет к матери, у которой здесь и сейчас умирает её дитя? Чтобы было понятно, вот вам диалог из больничного коридора:

- Кто у Вас умирает?

- Дочь.

- Постарайтесь не упустить призрачную красоту… (с)

Авторы, вы о чем???

Уилл Смит и Хелен Мирен в фильме «Призрачная красота»

И, на мой взгляд, словом «смерть» фильм вообще очень сильно злоупотребляет. Да, «Красота» создавалась, чтобы поддержать людей, попавших в беду, вернуть им веру в себя, веру в жизнь, но, по факту, разговоров о Смерти в картине гораздо больше, чем о Времени и о Любви. (Последняя вообще выглядит бедной родственницей, поселившейся на задворках – сцены с ней скомканы и по хронометражу минимальны). Боюсь, что в данном случае подобная терапия может иметь непредсказуемый эффект: если вы (не дай Бог!) недавно потеряли какого-то близкого вам человека, я не уверена, что фильм сможет вам помочь. Скорее, наоборот.

Кадр из фильма «Призрачная красота»

Но повторю еще раз: да, «Призрачная красота» отлично снята, да, отлично сыграна. Тем не менее, фильм напоминает скорпиона, который волей-неволей жалит сам себя: вся «философия» оказывается беспомощной перед фразой «моя дочь умерла» (еще и повторенной с маниакальной настойчивостью раз десять). И картина сразу разваливается, как разваливаются от одного единственного удара цепочки домино, которые так упорно выстраивает потерявший сам себя Говард…

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 14 декабря

Расписание и покупка билетов на фильм «Призрачная красота»