Постер фильма SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE
1 постер
SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE

슈가│어거스트 디 투어 ‘디-데이’ 더 무비 18+
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 июня 2025
Премьера в мире 8 апреля 2024
Дата выхода
10 апреля 2024 Австралия
10 апреля 2024 Австрия
10 апреля 2024 Азербайджан
10 апреля 2024 Аргентина
10 апреля 2024 Армения
10 апреля 2024 Бельгия
10 апреля 2024 Болгария
10 апреля 2024 Босния и Герцеговина
10 апреля 2024 Бразилия
10 апреля 2024 Бруней
10 апреля 2024 Великобритания
10 апреля 2024 Венгрия
10 апреля 2024 Венесуэла
10 апреля 2024 Вьетнам
10 апреля 2024 Германия
10 апреля 2024 Гондурас
10 апреля 2024 Гонконг
10 апреля 2024 Греция
10 апреля 2024 Грузия PG-13
10 апреля 2024 Дания
10 апреля 2024 Израиль
10 апреля 2024 Индонезия
10 апреля 2024 Ирландия 12A
10 апреля 2024 Исландия
10 апреля 2024 Испания
10 апреля 2024 Италия
10 апреля 2024 Казахстан 12+
10 апреля 2024 Канада
10 апреля 2024 Кипр
10 апреля 2024 Колумбия
10 апреля 2024 Косово
10 апреля 2024 Коста-Рика
10 апреля 2024 Кыргызстан 12+
10 апреля 2024 Лаос
10 апреля 2024 Латвия 12+
10 апреля 2024 Литва N13
10 апреля 2024 Лихтенштейн
10 апреля 2024 Люксембург
10 апреля 2024 Макао
10 апреля 2024 Малайзия
10 апреля 2024 Мальта
10 апреля 2024 Мексика
10 апреля 2024 Молдавия AP 12
11 апреля 2024 Монако
10 апреля 2024 Нидерланды
10 апреля 2024 Новая Зеландия
10 апреля 2024 Норвегия
18 апреля 2024 ОАЭ 18TC
10 апреля 2024 Панама
10 апреля 2024 Парагвай
10 апреля 2024 Перу
10 апреля 2024 Польша
10 апреля 2024 Португалия
10 апреля 2024 Пуэрто-Рико
10 апреля 2024 Румыния o.A.
10 апреля 2024 США
10 апреля 2024 Сербия
10 апреля 2024 Сингапур
10 апреля 2024 Словакия
10 апреля 2024 Словения
10 апреля 2024 Таиланд
10 апреля 2024 Тайвань
10 апреля 2024 Узбекистан 12+
10 апреля 2024 Украина
10 апреля 2024 Уругвай
10 апреля 2024 Филиппины
10 апреля 2024 Финляндия Tulossa
11 апреля 2024 Франция
10 апреля 2024 Хорватия
10 апреля 2024 Черногория
10 апреля 2024 Чехия
10 апреля 2024 Чили
10 апреля 2024 Швейцария
10 апреля 2024 Швеция
10 апреля 2024 Эквадор
10 апреля 2024 Эстония
10 апреля 2024 ЮАР
10 апреля 2024 Южная Корея 12
Сборы в мире $6 791 851
Производство HYBE
Другие названия
SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE, SUGA: Agust D Tour 'D-DAY' the Movie, SUGA - Agust D Tour 'D-DAY' the Movie, SUGA Agust D TOUR 'D-DAY' the MOVIE
В ролях
Мин Юн-ги
Jimin
Jungkook
RM
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

115 голосов
Место в рейтинге
В общем рейтинге  10
