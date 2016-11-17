«28 панфиловцев»: Рецензия Киноафиши

Четвертая рота

16 ноября 1941-го года. Разъезд Дубосеково (восемь километров к юго-востоку от Волоколамска). Здесь стояла 316-ая стрелковая дивизия (ставшая позже 8-ой гвардейской) под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Вверенный этому подразделению участок фронта растянулся почти на 20 километров. И именно здесь пошла в наступление 2-ая танковая дивизия немцев. Ее встретил 1075-ый стрелковый полк. В том числе и четвертая рота, где политруком был Василий Клочков. Легендарные 28 панфиловцев – бойцы именно этой роты…

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

Говорить о фильме «28 панфиловцев» трудно невероятно. По многим причинам. В том числе и потому, что до сих пор сложно понять, как легенда о героических защитниках Москвы соотносится с реальностью. Напомню, что в начале октября г-н Мединский назвал «конченными мразями» тех, кто пытается критиковать историю о 28-ми панфиловцах (тогда как Главная военная прокуратура дважды (!) – в 1948-м и 1988-м – называла эту легенду мистификацией, подчеркнув, что героически дралась вся дивизия). Но мы намеренно оставим данную дискуссию за бортом. Потому что, во-первых, полноценно обсудить этот вопрос в рамках рецензии все равно невозможно, а, во-вторых, подвиг солдат, погибших или выживших в той войне, никаких сомнений не вызывает. И не важно, в какой именно роте, дивизии или армии они воевали.

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

Но помимо этого, к фильму Андрея Шальопы и Кима Дружинина возникают и другие вопросы. «Панфиловцы» пробивались к зрителям мучительно долго. Студии не спешили браться за сценарий, инвесторов не было. Тогда авторы начали собирать деньги сами: с помощью краудфандинга (то есть добровольных пожертвований). И собрали почти 35 миллионов. Сумма рекордная. Поэтому везде и всюду картина стала позиционироваться как «снятая на народные средства». К сожалению, это не так. Народных средств в ней всего пятая часть. Она была народной только в самом начале. Реальный же бюджет «28-ми панфиловцев» - 150 миллионов. Остальные деньги – грант от правительства Казахстана, помощь от Фонда Кино (того самого Фонда Кино, назло которому пожертвования изначально и собирались) плюс финансовая поддержка спонсора – разработчика военной онлайн игры War Thunder.

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

Таким образом, презентовать проект как «полностью независимый от любых государственных или коммерческих структур» я бы не стала. С другой стороны, всё это не так уж и важно. Был бы хорошим фильм. Но и здесь возникают сложности. Сказать однозначно «фильм плохой» или «фильм отличный» лично я не могу. Моментов положительных в нем много. Например, отсутствие исторических ляпов: солдатская форма, оружие, техника – все это проработано до мельчайших деталей и выверено очень точно (кстати, в данном случае я ссылаюсь не на свою девичью фантазию, а на мнение профессиональных историков, которые картину уже посмотрели и которым я доверяю).

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

Другой плюс – отлично снятые бои. Хорошо смонтированные, с приличным драйвом. И очень мощным звуком. Но… но беда в том, что о фильме, который посвящен людям, оставшимся в той войне, я бы хотела говорить другими словами. «Хорошо смонтированный бой и чумовой драйв» - это фильм из серии «300 спартанцев». Здесь же всё должно быть по-другому. Должно болеть сердце. Когда смотришь «В бой идут одни старики», тебя разрывает на части. А тут перед глазами военный аттракцион. Компьютерная игра. Хорошо сделанная, но не более.

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

Героям не сочувствуешь. Собственно, их даже и не запоминаешь (кроме двух-трех, разумеется). Персонажи шутят, демонстрируют говорок – и остаются шаблонными, картонными, плоскими. И вроде бы диалоги есть интересные, а характеры все равно не прорисовываются. Так что в плане драматургии у фильма серьезные проблемы. Настолько серьезные, что даже драматургический конфликт отсутствует совершенно. Да и откуда ему взяться? – здесь же все идеально: и политрук солдатам отец родной, и на отсутствие боеприпасов никто не жалуется. И даже конь у командира – и тот снега белей. Чудеса, в общем.

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

Есть чудеса и другие. Например, когда простой русский солдат начинает пересказывать сюжет «Семи самураев», снятых в 1954-м году. А другой (не менее простой русский солдат) в ответ пересказывает «Великолепную семерку» 1960-го. Комментарии по этому поводу придумайте сами. Неправдоподобными кажутся и те слова, которые постоянно повторяет политрук: «За Россию сегодня помирать не треба, за Россию сегодня пожить треба». Я знаю, что многих зрителей эта фраза зацепила (мол, нет в ней нарочитой героики, фальшивого пафоса и т.д.). Да, фальши здесь действительно нет. Плохо лишь то, что к историческим реалиям такая психологическая установка отношения не имеет: в то время жизнь человека принадлежала Родине. А политрук за свое «помирать не треба» легко бы мог отправиться в штрафную роту. Или подальше куда.

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

И последнее. Немцы. Дело в том, что ассоциация с компьютерной игрой возникает не случайно. Ибо в компьютерных играх фашисты выглядят именно так. Враги в фильме не просто безлики. Они даже не люди – они роботы. Армия Дарта Вейдера. При появлении которой слышен звук тревоги то ли из «Звездных войн», то ли из какого-то другого космического блокбастера. Лично я после первой же их атаки сразу перестала «Панфиловцам» доверять. Потому что ничего общего с реальной войной подобная трактовка не имеет. Впрочем, справедливости ради повторю: сами бои сняты довольно эффектно. Так что если авторы старались сделать зрелищное кино, то оно у них получилось.

Кадр из фильма «28 панфиловцев»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 24 ноября

Расписание и покупка билетов на фильм «28 панфиловцев»