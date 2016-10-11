«Кубо. Легенда о самурае»: Рецензия Киноафиши

Кукла, которая уцелела

Древняя Япония, земля колдунов и самураев. На живописном утёсе над морской ширью в пещере обитает одноглазый мальчик. Днём развлекает публику в соседней деревне, по вечерам ухаживает над лишь изредко приходящей в себя матерью. Идиллия сомнительна, юное сердце требует перемен - и те внезапно приходят в обличии злых духов, отправляя Кубо в долгий путь с ожившим оберегом в качестве защитника.

Кадр из фильма «Кубо. Легенда о самурае»

Трэвис Найт, президент хорошо известной в узких кругах анимационной студии Laika, впервые выступил как режиссёр в четвёртом её полнометражном проекте. За сценарий отвечают ещё два дебютанта да Крис Батлер, доселе создавший «Паранормана» для той же Laika. Прочно окопавшись в своей уникальной нише, она может себе позволить творить шедевры, полагаясь лишь на визуальные достоинства. Но в том, что очередная картина не имеет под собой литературной основы, я позволю себе усомниться. Несмотря на весь свой паназиатский колорит, она словно написана по мотивам последней книги «поттерианы»: о поиске волшебных артефактов небольшой группой преимущественно в пустынных местностях. Даже члены группы, если абстрагироваться от внешности, идентичны: парнишка-маг, непонятно как, но близко связанный с главзлодеем; его строгая и умелая спутница и добродушный увалень, плавно перерастающий из зав-по-шуточкам в мелодраматическую фигуру. Прочие сюжетные аналогии перечислять не буду - я всё ж не намерен упрекать авторов в плагиате. Гораздо важнее то, что похожа и атмосфера фильма в целом: постоянное ощущение мрачной тайны, смертельной опасности... и, увы, затянутости, за которую многие так порицали работу Йейтса.

Кадр из фильма «Кубо. Легенда о самурае»

Те, кто уже посмотрел трейлер «Легенды о самурае», со мной согласятся: не зная наперёд, сложно заподозрить видеоряд в том, что он не на компьютере нарисован, а по большей части изготовлен из настоящих материалов, аккуратно расставлен на съёмочной площадке, сфотографирован - и так более ста тысяч раз! Технологии 3D-печати и лазерной резки продолжают развиваться, и новые персонажи гораздо симпатичнее предшественников не только благодаря искусству дизайнеров или анимэшной стилистике. Прежде всего, это касается даже не главного героя, а Обезьяны - с виду пушистой, но жёсткой, как и большинство образов Шарлиз Терон (немалая часть бюджета ушла на звёздную озвучку, но нам, конечно, этот факт малополезен). У первенца студии «Коралины» модели и впрямь напоминали кукол. Паранормановские зомби и коробяки из «Семейки монстров» скорее навевали мысли о пластилине. Кубо и сотоварищи по большей части выглядят... собственно, как будто они нарисованы. Правда, отнюдь не диснеевскими художниками, и даже не их коллегами Dreamworks. Подозреваю, что мастера из Орегона наконец преуспели в своём стремлении достичь пределов кукольной анимации. Вот только переступить те им уже не удастся. Разве что мелкие недоработки устранить, особенно заметные в начальных сценах, где плавность смены эмоций на показанном крупным планом лице героя даёт видимый сбой.

Кадр из фильма «Кубо. Легенда о самурае»

По этой же причине создателям пришлось отказаться от зрелищных завершений сражений: обозначена решающая атака, следуют вспышка или затемнение и... важен ведь лишь итог? Один раз я ещё мог моргнуть вопреки открывающей историю фразе, но не на всём же протяжении. Вдобавок российские локализаторы совершенно напрасно изменили подзаголовок: напряжённый поединок на мечах тут есть, и не один, вот только Несокрушимый Меч в мальчишеских руках оказывается едва ли более полезен, чем игрушечный. Не то что балалайка-переросток, словно волшебная палочка дарующая умелому музыканту власть над кусочками древесины - от складывающихся на лету листов оригами до листочков и веточек, образующих парусник. Жаль, иллюстрации спасительного клише «боец воспользовался магией» поданы без каких-либо подробностей или хотя бы пояснений их природы. Не каждый способен сам себе домыслить правдоподобное устройство мира на базе показанного.

Кадр из фильма «Кубо. Легенда о самурае»

Впрочем, высказывая свои опасения насчёт особенностей мультфильма, я отнюдь не хотел бы кого-либо отпугнуть от просмотра. Поклонник столь кропотливого и трудоёмкого занятия, как покадровая анимация, его в любом случае не пропустит. Остальным просто стоит заранее себя к ним подготовить. Тем более, что японская тематика пользуется неугасающей популярностью, а тут изображена со всевозможным вниманием к деталям. Конечно, нет гарантии, что юных зрителей, привыкших к непрерывной череде сражений и гэгов, заинтересует практическая сторона ритуалов синтоизма и трансформация традиционной для жанра «бродилки» в поиск скрытой истины о взаимоотношениях с родителями (в том числе с безвременно ушедшими) - тут уже уместно сравнение с недавней «Головоломкой». А вот те, кто умеет ценить разнообразие даже в развлечениях, получат немалое эстетическое наслаждение, созерцая живописные пейзажи и полные гармонии интерьеры под мелодичное треньканье сямисэна.

Кадр из фильма «Кубо. Легенда о самурае»

Потрясающий кавер на песню The Beatles на титрах поможет дождаться завершающую их сцену - она лучше любых слов поможет проникнуться уважением к труду творцов. В наш век его легко назвать сизифовым, но лично меня весьма интересует, что происходит после съёмки с мириадами разномасштабных элементов декораций, сотнями костюмированных фигурок и десятками тысяч сменных мордашек. Учитывая нелёгкую прокатную судьбу проектов Laika, хотелось бы надеяться, что хотя бы их коллекционная ценность поспособствует продолжению крестового похода неутомимых кукловодов через мир, стремительно избавляющийся от материальных корней.

Тимофей Сусалёв

В российском прокате с 20 октября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Кубо. Легенда о самурае»