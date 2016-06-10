«Славные парни»: Рецензия Киноафиши

Убойная парочка: Хили и Марч

История эта, как оно частенько бывает, началась из-за девушки. Один из героев расследует её исчезновение, а второго она наняла, чтобы навалять первому. Так и встретились Джексон Хили (Рассел Кроу) и Холланд Марч (Райан Гослинг). Их знакомству сопутствовали сломанная рука и взаимная неприязнь, но злая судьба в итоге заставила героев объединить усилия ради того, чтобы отыскать пустившуюся в бега Эмилию. С каждой минутой дело приобретает всё более неожиданные повороты, а пока вокруг свистят пули, и один за другим живые превращаются в трупов, между мужчинами завязываются дружеские отношения.

Кадр из фильма «Славные парни»

Фильм «Славные парни» снял Шейн Блэк, режиссёр картин «Железный человек 3» и «Поцелуй навылет», а также сценарист всех частей «Смертельного оружия». Поэтому справедливо будет отметить, что у постановщика неплохой опыт в создании криминальных комедий. И в этот раз он, вне сомнений, превзошёл себя. Сразу стоит предостеречь особо чувствительных к чёрному юмору, ведь в этом случае он представляет собой кровеносную систему фильма. К сожалению, многие из самых забавных шуток уже можно было увидеть в трейлере, который является, пожалуй, единственным недостатком «Парней». Поэтому, если вы его ещё не видели, то лучше постарайтесь не угодить в этот коварный капкан.

Кадр из фильма «Славные парни»

По-настоящему крепких и качественных комедий в последнее время выходит не так много. По большей части они изрядно приправлены сортирным юмором и не отличаются оригинальностью. Однако у Блэка получилось действительно захватывающее, остроумное и уникальное зрелище. Хотите погрузиться в атмосферу убойных 70-х? Пожалуйста! А, может, не хватает в жизни прекрасных ретро-усов Райана Гослинга и его самого без привычной драматической маски? Получите, распишитесь! Соскучились по старому доброму Расселу Кроу, демонстрирующему силу своих кулаков? Его тут даже в избытке! Или же просто хотите от души посмеяться, неустанно удивляясь неожиданным поворотам сюжета? Снова попали в яблочко! Ну и про нескучную детективную историю тут, конечно, тоже не забыли.

Кадр из фильма «Славные парни»

Но самое главное, что за всеми падениями Райана Гослинга из окон и серьёзностью Рассела Кроу скрывается история о спасении двух человеческих душ, благодаря появлению в жизни настоящего друга, как бы банально это ни звучало. Не совсем уместно выделять в комедии, особенно такой чёрной, какой-то более высокий смысл, чем просто возможность посмеяться, но и совсем обойти стороной его нельзя. Главные герои – это двое взрослых мужчин, каждый из которых страдает от одиночества по-своему. Один, потеряв близкого человека, практически забывает, что у него остался кое-кто ещё, и стремительно становится алкоголиком. Второй, вроде бы уже преклонных лет, живёт в дешёвенькой квартирке и зарабатывает на жизнь тем, что бьёт лица совратителям малолетних. И чтобы изменить что-то, им потребовалась не столько совместная работа, сколько необходимость в близком товарище. В результате на экране родилась слегка неуклюжая, но при этом яркая и сильная химия.

Кадр из фильма «Славные парни»

Отдельно стоит отметить совсем ещё юную актрису Энгаури Райс, которая совсем не блекнет на фоне матёрых и взрослых коллег, а порой даже затмевает их своей сообразительностью. Порой кажется, что из всех троих именно она является настоящим детективом. При этом девочка ещё умудряется своим чистейшим и незапятнанным мировосприятием оказать положительное воздействие на обоих мужчин: папу и его напарника. Да и остальные актёры весьма удачно вписались в образы. Именно исполнители главных и второстепенных ролей, не без помощи изумительного, саркастичного сценария, запоминающихся моментов и непрекращающегося драйва, сделали «Славных парней» фильмом, который обязательно стоит рекомендовать к просмотру.

Кадр из фильма «Славные парни»

Кадр из фильма «Славные парни»

В российском прокате с 16 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Славные парни»

Трошина Олеся