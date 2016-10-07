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Киноафиша Рецензии «Дом странных детей мисс Перегрин»: Рецензия Киноафиши

«Дом странных детей мисс Перегрин»: Рецензия Киноафиши

7 октября 2016 00:00
«Дом странных детей мисс Перегрин»: Рецензия Киноафиши
Оставайся особенным

Джейк Портман (Эйса Баттерфилд) самый обычный подросток. Обычнее просто некуда. Нет, даже не так. На конкурсе «А кто тут у нас самый невзрачный?» он вполне мог бы рассчитывать на главный приз. Вот поэтому и девушки на него не смотрят. И друзьям до него дела нет. А так как родители парня вечно заняты, то единственный человек, с которым Джейк неразлучен – это его дед. А вот он-то как раз явно не от мира сего.

Кадр из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»
Кадр из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»

Во время войны дед охотился за чудовищами. Да-да, именно так. Во всяком случае, все его рассказы как раз об этом. Да и рос дед в каком-то странном детдоме: мол, его наставница, мисс Перегрин (Ева Грин) иногда превращалась в большую синюю птицу. Может, поэтому и дети в этом приюте жили один чуднее другого: у семилетнего пацана в животе поселились пчелы; крошечная девчушка обладала силой, которой нет и у десяти мужчин; девушка-подросток Оливия держала в руках огонь, а ее ровесница Эмма (Элла Пернелл) была легче воздуха – чтобы не улететь, она привязывала к поясу веревку и давала её кому-нибудь из своих друзей. А потом, как воздушный шарик, взмывала в небо. Выдумки, конечно – Джейк понимал. Но вот ведь какая штука: перед смертью дед взял с него слово навестить этот сказочный детский дом. Придется ехать…

Ева Грин в фильме Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»
Ева Грин в фильме Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»

Новый фильм Тима Бёртона зрители ждали: рейтинги ожидания у «Дома странных детей мисс Перегрин» действительно впечатляли. И это несмотря на то, что последняя работа мастера – «Большие глаза» - разочаровала многих. И дело не в том, что картина оказалась слабой – слабой она не была. Но разглядеть в ней своего кумира фанаты не смогли: нечто подобное снял бы любой профессионал средний степени одаренности. Наверное, именно поэтому на «Дом странных детей» надежды возлагались особенные: режиссер «обещал» «вернуться к истокам» – снять фильм в своей привычной манере.

Кадр из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»
Кадр из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»

И это обещание маэстро выполнил. Экранизация по одноименной книге Рэнсома Риггза – это почти классический Тим Бёртон времен «Эдварда руки-ножницы»: с привычно странными героями, изощренно-изысканной стилистикой, откровенной театральностью, темой детства и т.д. Правда, теперь особая бёртоновская готика становится еще более «игрушечной» – фильм снимался прежде всего для подростков, чего режиссер и не скрывает. А ближе к финалу мы сталкиваемся и вовсе с клоунадой для самых маленьких: оказывается, что пятиметрового монстра можно легко победить, просто закидав снежками или метнув в него коняжку, сорванную с детской карусели…

Кадр из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»
Кадр из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»

Но кое-что, конечно, пришло в фильм и со стороны. Например, очень сильно ощущается связь с «Лабиринтом Фавна»: в картину врывается война (питомцы мисс Перегрин навечно застряли в 1943-м) да и сами монстры подозрительно смахивают на своего «брата-близнеца» из картины Гильермо дель Торо. Впрочем, такое родство более чем органично. И пусть «Дом странных детей мисс Перегрин» не перевернет ваш мир с ног на голову, как могли бы сделать его другие шедевры – но от пронзительных бертоновских интонаций все равно что-то внутри вздрагивает. Ведь этот фильм – реквием по детству, плач по мечте: когда летящую на тебя бомбу можно остановить чуть заметным движением пальца, а безразмерное кровожадное чудовище падет от простого снежка, вылепленного крошечной детской ручонкой…

Ева Грин в фильме Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»
Ева Грин в фильме Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 6 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Дом странных детей мисс Перегрин»

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