«Дом странных детей мисс Перегрин»: Рецензия Киноафиши

Оставайся особенным

Джейк Портман (Эйса Баттерфилд) самый обычный подросток. Обычнее просто некуда. Нет, даже не так. На конкурсе «А кто тут у нас самый невзрачный?» он вполне мог бы рассчитывать на главный приз. Вот поэтому и девушки на него не смотрят. И друзьям до него дела нет. А так как родители парня вечно заняты, то единственный человек, с которым Джейк неразлучен – это его дед. А вот он-то как раз явно не от мира сего.

Кадр из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»

Во время войны дед охотился за чудовищами. Да-да, именно так. Во всяком случае, все его рассказы как раз об этом. Да и рос дед в каком-то странном детдоме: мол, его наставница, мисс Перегрин (Ева Грин) иногда превращалась в большую синюю птицу. Может, поэтому и дети в этом приюте жили один чуднее другого: у семилетнего пацана в животе поселились пчелы; крошечная девчушка обладала силой, которой нет и у десяти мужчин; девушка-подросток Оливия держала в руках огонь, а ее ровесница Эмма (Элла Пернелл) была легче воздуха – чтобы не улететь, она привязывала к поясу веревку и давала её кому-нибудь из своих друзей. А потом, как воздушный шарик, взмывала в небо. Выдумки, конечно – Джейк понимал. Но вот ведь какая штука: перед смертью дед взял с него слово навестить этот сказочный детский дом. Придется ехать…

Ева Грин в фильме Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»

Новый фильм Тима Бёртона зрители ждали: рейтинги ожидания у «Дома странных детей мисс Перегрин» действительно впечатляли. И это несмотря на то, что последняя работа мастера – «Большие глаза» - разочаровала многих. И дело не в том, что картина оказалась слабой – слабой она не была. Но разглядеть в ней своего кумира фанаты не смогли: нечто подобное снял бы любой профессионал средний степени одаренности. Наверное, именно поэтому на «Дом странных детей» надежды возлагались особенные: режиссер «обещал» «вернуться к истокам» – снять фильм в своей привычной манере.

Кадр из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»

И это обещание маэстро выполнил. Экранизация по одноименной книге Рэнсома Риггза – это почти классический Тим Бёртон времен «Эдварда руки-ножницы»: с привычно странными героями, изощренно-изысканной стилистикой, откровенной театральностью, темой детства и т.д. Правда, теперь особая бёртоновская готика становится еще более «игрушечной» – фильм снимался прежде всего для подростков, чего режиссер и не скрывает. А ближе к финалу мы сталкиваемся и вовсе с клоунадой для самых маленьких: оказывается, что пятиметрового монстра можно легко победить, просто закидав снежками или метнув в него коняжку, сорванную с детской карусели…

Кадр из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»

Но кое-что, конечно, пришло в фильм и со стороны. Например, очень сильно ощущается связь с «Лабиринтом Фавна»: в картину врывается война (питомцы мисс Перегрин навечно застряли в 1943-м) да и сами монстры подозрительно смахивают на своего «брата-близнеца» из картины Гильермо дель Торо. Впрочем, такое родство более чем органично. И пусть «Дом странных детей мисс Перегрин» не перевернет ваш мир с ног на голову, как могли бы сделать его другие шедевры – но от пронзительных бертоновских интонаций все равно что-то внутри вздрагивает. Ведь этот фильм – реквием по детству, плач по мечте: когда летящую на тебя бомбу можно остановить чуть заметным движением пальца, а безразмерное кровожадное чудовище падет от простого снежка, вылепленного крошечной детской ручонкой…

Ева Грин в фильме Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 6 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Дом странных детей мисс Перегрин»