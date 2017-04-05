«Уйти красиво»: Рецензия Киноафиши

Зак в бороду — Брафф в ребро

Говорят, молодёжь нынче не та пошла. Пьют, курят, матерятся, сидят в проклятущих «интернетах», света белого не видя, стариков не уважают и снимают плохое кино. Традиции не чтят, одним словом, былую школу не признают. Им теперь эфемерный арт-хаус подавай о смыслах всяческих да любовях приторных или же блокбастеры позрелищнее, чтоб попкорн на зубах хрустел звонче да «пепси-колы» токсичные ручьями разливались. То ли дело раньше! Высоко-концептуальная драматургия, строго прописанные персонажи, — всякий краше другого, — матёрый актёрский состав, закалённый в ожесточённых боях за зрительское внимание на театральных помостах! Так, отцы и дети от кинематографа, не найдя точек соприкосновения, поделились на два индифферентных лагеря, и стали снимать о своём. Старшие для старших, а молодые для молодых и вообще, нередко закрадывается впечатление, неизвестно для кого. Однако там, где есть закономерность, найдётся и исключение из правил.

Кадр из фильма «Уйти красиво»

Захарий «Зак» Брафф, кажется, стал Избранным во многолетней войне поколений и решил разрушить бездушную Матрицу «попкорнового» массового кино, воскресив дух одухотворённой и чувственной комедии. Встав однажды перед выбором, выпускник факультета искусств в сфере кинематографа выпил и красную, и синюю пилюли, став вполне успешным театралом и телевизионной звездой. За роль Джона Дориана в культовом сериале «Клиника» Зак трижды был номинирован на премию «Золотой глобус», а в 2007 году стал и вовсе самым оплачиваемым сериальным актёром в Америке. И всё это не мешало молодому дарованию попутно работать над сценариями собственных фильмов. В 2004 году Брафф снимает драматическую комедию «Страна садов» и сразу же рекомендует себя как неплохого режиссёра, однако на которого не возлагают особых надежд из-за ослепительной актёрской карьеры. Но не тут-то было! Далее следуют несколько срежиссированных клипов, в 2014 году выстреливает сорвавший овации на фестивале в Санденсе «Хотел бы я быть здесь», и теперь — «Уйти красиво» (Going in style). Ремейк одноимённой картины 1979 года, который не только не уступает оригиналу, но и отдаёт честь старой школе, качественно возвышая её в глазах нынешних современников. Стоит только взглянуть на актёрский состав, как сразу же кредит доверия к переосмыслению классики становится сложно переоценить.

Кадр из фильма «Уйти красиво»

Оскароносные Морган Фриман («Малышка на миллион»), Майкл Кейн («Правила виноделов», «Ханна и её сёстры») и Алан Аркин («Маленькая мисс Счастье», «Гаттака», «Эдвард руки-ножницы») объединяются в великовозрастную банду в ролях Вилли, Джо и Аль, чтобы на закате дней устроить ограбление банка и напоследок потрясти стариной в Вегасе. Ну а что ещё остаётся трём законопослушным пай-старичкам, которые всю жизнь отдали фирме, которая в одночасье лишила их пенсионных накоплений? Терять однозначно нечего. Выйди они победителями, обеспечат себя баснословными суммами, которой ещё и на внуков хватит, а попадутся — будут обеспечены бесплатной крышей над головой и сбалансированным старческим рационом. В любом случае, жаловаться не придётся, в отличие от их настоящей жизни, когда и остаётся только сидеть на лавочке в общественном парке или перед телевизором да бурчать на мельтешащий «молодняк».

Кадр из фильма «Уйти красиво»

Зака Браффа сложно назвать «певцом смерти». Однако её сопутствующее осознание и предощущение конца постоянно преследуют героев его картин, что автоматически превращает их из безропотных прогульщиков на празднике жизни в людей осознанных и ответственных. Немного развеявшись в экспозиции, троица пенсионеров невинно шутит, опускает старческие колкости и даже позволяет себе бородатые анекдоты, которые в рамках ленты выглядят очень даже умилительными. Но стоит только линейному повествований найти свою переломную точку, комедия перестаёт шумно улюлюкать и корчить рожи. За маской паяца промелькнул хитрый блеск наполненных мудростью глаз, и герои, а вместе с ними и зритель, задумываются, так ли они прожили свою жизнь, как хотелось бы? И что ещё можно сделать, чтобы вывернуть эту дорогу «не туда» в нужную сторону и не вылететь за отбойник? Практика же показывает, что ответы приходят совсем не с той стороны, с которой их ждёшь.

Кадр из фильма «Уйти красиво»

Вот уже третью картину режиссёра предваряет мотив преемственности и важности наставника. В особенности, в жизни мужчины. Будь то умудрённый жизненным опытом товарищ, дядя, отец, дедушка, — все они играют очень важную роль равно как в становлении личности, так и в её сопровождении. Зачастую это влияние остаётся незамеченным, а оттого недооценённым. Но фильмы Зака Браффа буквально как открытки на важные семейные праздники напоминают о столь важных и неизменных ценностях.

Кадр из фильма «Уйти красиво»

Здесь от всякой сцены чувствуется забота, будто тебя объяли дружеским плечом, предоставив беспрекословную опору и веру в то, что всё будет хорошо. Особенно чутко это ощущается в игре тех же Фримана, Кейна и Аркина. Вы только задумайтесь: этим беззаветным фланёрам, впавшим в оголтелое ребячество, уже за 80, а они раскатывают на торговых тележках, устраивают максималистские брифинги, будто подсевшие на нафталин Тимур и его команда, и устраивают чреду крайне рискованных афер с прытью гиперактивных дошкольников.

Резюмируя, «Уйти красиво» на поверку оказывается предельно понятной и по-настоящему смешной комедией с достаточно прозрачной сентенцией — живи, пока живой и, что говорится, уважай стариков. А сам Зак Брафф в свою очередь своим примером доказывает по недоразумению ставшую архаизмом просторечную поговорку: «Не лезь поперёд батьки в пекло». Иными словами, новая школа — это хорошо, но когда хочешь сыграть самостоятельную партию, будь добр выучить мат часть и узнать на чём свет держится. Иначе всякое модернистское веяние станет не более, чем своевольным бунтарством, и называться сможет не более, чем нью-вейвом. А это уже, простите, пошло.

Евгений Антипин

В российском прокате с 6 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Уйти красиво»