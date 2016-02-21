Город Кошек, 2016

- «Город кошек» - это первый фильм, снятый Джейдой Торун в качестве режиссёра, продюсера и совладельца независимой кинокомпании «Термит Филмз»

- По ходу съёмок выяснилось, что расхожее представление о «безумных кошатницах», подкармливающих бездомных кошек, не соответствует реальности. Большинство кошачьих фанатов в Стамбуле – это абсолютно нормальные мужчины в полном расцвете сил.

- При съемках фильма использовались квадрокоптер и машинка с дистанционным управлением

- Премьера фильма «Город кошек» состоялась в конце февраля 2016 года на фестивале независимого кино в Стамбуле