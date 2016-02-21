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Город Кошек Город Кошек
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Kedi

Город Кошек, 2016

2016 / США / Турция
7.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Фильм про кошек, живущих в Стамбуле
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Причины посмотреть Факты О фильме

Документальный фильм «Город кошек» сняла турчанка Джейда Торун, которая ранее работала лишь с коротким метром. С юношества она живет в Нью-Йорке, где ни разу не видела уличных кошек, однако в родном Стамбуле наблюдала их каждый день. В ее первом фильме Стамбул показывается с точки зрения бродячих котов и кошек, а так же людей, которые о них заботятся. Герои фильм - семь разных кошек и котов. Среди них есть заботливая мать и отчаянная домохозяйка, местный хулиган.

- «Город кошек» - это первый фильм, снятый Джейдой Торун в качестве режиссёра, продюсера и совладельца независимой кинокомпании «Термит Филмз»

- По ходу съёмок выяснилось, что расхожее представление о «безумных кошатницах», подкармливающих бездомных кошек, не соответствует реальности. Большинство кошачьих фанатов в Стамбуле – это абсолютно нормальные мужчины в полном расцвете сил.

- При съемках фильма использовались квадрокоптер и машинка с дистанционным управлением

- Премьера фильма «Город кошек» состоялась в конце февраля 2016 года на фестивале независимого кино в Стамбуле

Улицы Стамбула принадлежат тем, кто гуляет по ним сам по себе, а именно – тысячам котов и кошек. 

«Город Кошек» – история города, увиденная глазами семи очаровательных и очень независимых кошек, а также людей, которые заботятся о них. 

 

 

7.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 ноября 2017
Премьера онлайн 10 мая 2017
Премьера в мире 21 февраля 2016
Возраст 6+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Джейда Торун
Джейда Торун
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Город Кошек
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Кошки – символ и талисман Стамбула; без них невозможно представить уже улочки этого дружелюбного турецкого города. Его жители, хоть и не все поголовно кошатники, но отдают дань уважения мохнатым и усатым соседям, кормят, оберегают и приглядывают за своенравными соседями. «Мы - люди, мы сильнее, а значит нашей задачей является оберегать младших братьев» - считают турки. Кошки чувствуют теплую заботу с их стороны и отвечают тем же. Сари, Бенгу, Злюка, Дениз, Аслан Паркаси, Думан…
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Мария Утехина 2 июля 2018, 17:15
Фильм Джейды Торун "Город кошек" - это история об уличных котиках, которые правят Стамбулом, и о людях, которые стараются о них… Читать дальше…
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