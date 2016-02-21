Город Кошек, 2016

Документальный фильм «Город кошек» сняла турчанка Джейда Торун, которая ранее работала лишь с коротким метром. С юношества она живет в Нью-Йорке, где ни разу не видела уличных кошек, однако в родном Стамбуле наблюдала их каждый день. В ее первом фильме Стамбул показывается с точки зрения бродячих котов и кошек, а так же людей, которые о них заботятся. Герои фильм - семь разных кошек и котов. Среди них есть заботливая мать и отчаянная домохозяйка, местный хулиган.
- «Город кошек» - это первый фильм, снятый Джейдой Торун в качестве режиссёра, продюсера и совладельца независимой кинокомпании «Термит Филмз»
- По ходу съёмок выяснилось, что расхожее представление о «безумных кошатницах», подкармливающих бездомных кошек, не соответствует реальности. Большинство кошачьих фанатов в Стамбуле – это абсолютно нормальные мужчины в полном расцвете сил.
- При съемках фильма использовались квадрокоптер и машинка с дистанционным управлением
- Премьера фильма «Город кошек» состоялась в конце февраля 2016 года на фестивале независимого кино в Стамбуле
Улицы Стамбула принадлежат тем, кто гуляет по ним сам по себе, а именно – тысячам котов и кошек.
«Город Кошек» – история города, увиденная глазами семи очаровательных и очень независимых кошек, а также людей, которые заботятся о них.