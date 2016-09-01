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Рай, 2016

2016 / Россия / Германия
7.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Новый фильм «Рай» Андрея Кончаловского («Глянец», «Юрий Андропов») в 2016 году стал кандидатом от России на премию «Оскар». В главных ролях в картине российско-немецкого производства представлены такие актёры, как Юлия Высоцкая («Глянец», «Дом дураков»), Виктор Сухоруков («Брат», «Остров»), Рамона Либноу («Спецотряд "Кобра"»), Жан Денис Рёмер («Четвёртая власть»), Петер Курт («Гуд бай, Ленин!») и другие.

Действие фильма «Рай» развернётся в годы Второй мировой войны. Это история трёх разных людей: эмигрантки из России Ольги, которая становится участницей французского сопротивления, коллаборациониста Жюля и немца по имени Хельмут, который служит офицером СС. Их судьбы тесным образом переплетаются, являя на свет нечто, о чём необходимо помнить и что необходимо чтить.

- Премьера картины «Рай» состоялась на Венецианском кинофестивале. Там она получила «Серебряного льва за лучшую режиссёрскую работу»

- Бюджет фильма составил 4,5 миллиона евро

- Фильм Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» также, как и «Рай», был в списке кандидатов на выдвижение на «Оскар», однако тогда режиссёр наотрез отказался от выхода фильма в прокат и показал его по телевидению

- Юлия Высоцкая уже четыре раза сотрудничала с Кончаловским. «Рай» - это их пятый совместный фильм

- Всего за несколько месяцев работы над сценарием Кончаловским была проделана колоссальная работа по изучению материалов периода Второй мировой войны, о движении французского Сопротивления, устройстве концентрационных лагерей и оккупации Франции. В этом создателям помогли историки и доступ к архивным материалам

- При подготовке к съёмкам члены съёмочной группы посмотрели несколько сотен часов архивных видео из России, Франции, Германии и Америки

- Решение снимать картину на трёх языках (русский, немецкий, французский) было принято режиссёром изначально рали создания максимальной правдоподобности

- Актёры не заучивали дословный текст сценарий, а по просьбе Андрея Кончаловского импровизировали в его рамках

- На главные роли намеренно не приглашались знаменитые актёры, чтобы они не ассоциировались у зрителей с героями других фильмов

- Прослушивание на роль Кристиана Клауса длилось 5 часов. Также режиссёр выслал ему список из 40 книг, которые обязательны к прочтениб для детального изучения роли

- Юлия Высоцкая, она же жена Кончаловского, для роли похудела до истощённого состояния, а также подстригла волосы

- Из бюджетных соображений съёмки французского блока истории были перенесены в Германию

- Часть сцен снималась в настоящем немецком замке, который был полон предметов XVI-XIX веков. Его хозяева дали разрешение на съёмки, так как были поклонниками творчества Тарковского

- Съёмки также проходили в павильонах «Мосфильма» и в Крыму

- Каждая сцена снималась одновременно на пять камер

- Некоторые сцены переписывались в сценарии прямо на съёмочной площадке

 

Фильм рассказывает о людях, жизни которых переплелись в страшное время невиданной доселе войны. В этой истории переплетаются три судьбы — русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС.

Цель фильма можно выразить словами немецкого философа Карла Ясперса: «Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. Надо всё время напоминать о прошлом. Оно было, оказалось возможным, и эта возможность остаётся. Лишь знание способно предотвратить её.»

7.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 января 2017
Премьера в мире 1 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Кристиан Клаусс
Филипп Дюкен
Филипп Дюкен
Петер Курт
Петер Курт
Якоб Диль
Якоб Диль
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рай 2 постера
Премия Золотой Орел Лучший фильм
Венецианский кинофестиваль «Серебряный лев» за лучшую режиссерскую работу
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Она сидит перед камерой и пытается говорить. «Я очень боюсь боли, очень… И ненавижу себя, когда мне страшно»… Странное существо, жуткое – на женщину не похожа совсем. Это скелет женского рода. Или затравленное животное, которое знает – его будут бить. Будут, потому что били всегда. И единственный способ остаться в живых – молчать и ползти на брюхе. По-другому – никак… Кадр из фильма Андрея Кончаловского «Рай» Такой…
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viktorya_zubkova 26 января 2017, 17:08
Шла баз особых ожиданий,но фильм превзашел себя. Я замечала огрехи, но в целом фильм гениальный. Он попадает точно в цель. Туда ,куда не просто… Читать дальше…
Валентин Яшкин 28 января 2017, 09:28
Согласен с Вами, фильм гениальный. К сожалению спонсоры киноакадемии не любят фильмы, которые без попкорна и заставляют зрителя мыслить. Очень… Читать дальше…
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