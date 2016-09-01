- Премьера картины «Рай» состоялась на Венецианском кинофестивале. Там она получила «Серебряного льва за лучшую режиссёрскую работу»

- Бюджет фильма составил 4,5 миллиона евро

- Фильм Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» также, как и «Рай», был в списке кандидатов на выдвижение на «Оскар», однако тогда режиссёр наотрез отказался от выхода фильма в прокат и показал его по телевидению

- Юлия Высоцкая уже четыре раза сотрудничала с Кончаловским. «Рай» - это их пятый совместный фильм

- Всего за несколько месяцев работы над сценарием Кончаловским была проделана колоссальная работа по изучению материалов периода Второй мировой войны, о движении французского Сопротивления, устройстве концентрационных лагерей и оккупации Франции. В этом создателям помогли историки и доступ к архивным материалам

- При подготовке к съёмкам члены съёмочной группы посмотрели несколько сотен часов архивных видео из России, Франции, Германии и Америки

- Решение снимать картину на трёх языках (русский, немецкий, французский) было принято режиссёром изначально рали создания максимальной правдоподобности

- Актёры не заучивали дословный текст сценарий, а по просьбе Андрея Кончаловского импровизировали в его рамках

- На главные роли намеренно не приглашались знаменитые актёры, чтобы они не ассоциировались у зрителей с героями других фильмов

- Прослушивание на роль Кристиана Клауса длилось 5 часов. Также режиссёр выслал ему список из 40 книг, которые обязательны к прочтениб для детального изучения роли

- Юлия Высоцкая, она же жена Кончаловского, для роли похудела до истощённого состояния, а также подстригла волосы

- Из бюджетных соображений съёмки французского блока истории были перенесены в Германию

- Часть сцен снималась в настоящем немецком замке, который был полон предметов XVI-XIX веков. Его хозяева дали разрешение на съёмки, так как были поклонниками творчества Тарковского

- Съёмки также проходили в павильонах «Мосфильма» и в Крыму

- Каждая сцена снималась одновременно на пять камер

- Некоторые сцены переписывались в сценарии прямо на съёмочной площадке