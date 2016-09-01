Новый фильм «Рай» Андрея Кончаловского («Глянец», «Юрий Андропов») в 2016 году стал кандидатом от России на премию «Оскар». В главных ролях в картине российско-немецкого производства представлены такие актёры, как Юлия Высоцкая («Глянец», «Дом дураков»), Виктор Сухоруков («Брат», «Остров»), Рамона Либноу («Спецотряд "Кобра"»), Жан Денис Рёмер («Четвёртая власть»), Петер Курт («Гуд бай, Ленин!») и другие.
Действие фильма «Рай» развернётся в годы Второй мировой войны. Это история трёх разных людей: эмигрантки из России Ольги, которая становится участницей французского сопротивления, коллаборациониста Жюля и немца по имени Хельмут, который служит офицером СС. Их судьбы тесным образом переплетаются, являя на свет нечто, о чём необходимо помнить и что необходимо чтить.
- Премьера картины «Рай» состоялась на Венецианском кинофестивале. Там она получила «Серебряного льва за лучшую режиссёрскую работу»
- Бюджет фильма составил 4,5 миллиона евро
- Фильм Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» также, как и «Рай», был в списке кандидатов на выдвижение на «Оскар», однако тогда режиссёр наотрез отказался от выхода фильма в прокат и показал его по телевидению
- Юлия Высоцкая уже четыре раза сотрудничала с Кончаловским. «Рай» - это их пятый совместный фильм
- Всего за несколько месяцев работы над сценарием Кончаловским была проделана колоссальная работа по изучению материалов периода Второй мировой войны, о движении французского Сопротивления, устройстве концентрационных лагерей и оккупации Франции. В этом создателям помогли историки и доступ к архивным материалам
- При подготовке к съёмкам члены съёмочной группы посмотрели несколько сотен часов архивных видео из России, Франции, Германии и Америки
- Решение снимать картину на трёх языках (русский, немецкий, французский) было принято режиссёром изначально рали создания максимальной правдоподобности
- Актёры не заучивали дословный текст сценарий, а по просьбе Андрея Кончаловского импровизировали в его рамках
- На главные роли намеренно не приглашались знаменитые актёры, чтобы они не ассоциировались у зрителей с героями других фильмов
- Прослушивание на роль Кристиана Клауса длилось 5 часов. Также режиссёр выслал ему список из 40 книг, которые обязательны к прочтениб для детального изучения роли
- Юлия Высоцкая, она же жена Кончаловского, для роли похудела до истощённого состояния, а также подстригла волосы
- Из бюджетных соображений съёмки французского блока истории были перенесены в Германию
- Часть сцен снималась в настоящем немецком замке, который был полон предметов XVI-XIX веков. Его хозяева дали разрешение на съёмки, так как были поклонниками творчества Тарковского
- Съёмки также проходили в павильонах «Мосфильма» и в Крыму
- Каждая сцена снималась одновременно на пять камер
- Некоторые сцены переписывались в сценарии прямо на съёмочной площадке
Фильм рассказывает о людях, жизни которых переплелись в страшное время невиданной доселе войны. В этой истории переплетаются три судьбы — русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС.
Цель фильма можно выразить словами немецкого философа Карла Ясперса: «Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. Надо всё время напоминать о прошлом. Оно было, оказалось возможным, и эта возможность остаётся. Лишь знание способно предотвратить её.»