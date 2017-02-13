«Лунный свет»: Рецензия Киноафиши

Кто ты, Широн?

«Гадкий утенок из негритянского гетто» – так могли бы сказать о восьмилетнем Широне, если бы кто-то захотел потратить на него пару слов. Но разве это нужно кому? Широн до такой степени забит и затюкан, что его гораздо проще не замечать. Ну, никто и не замечает. К тому же, пацан обыкновенен до неприличия и никакими талантами похвалиться не может. Кроме, разве, таланта молчать: он не выдает больше трех междометий за раз и способен часами играть в молчанку, хоть жги его на костре.

Кадр из фильма «Лунный свет»

Но, как ни странно, у этого темнокожего замухрышки вдруг появляются два настоящих друга. Первый – ровесник Кевин, гораздо более популярный паренек в школе, чем сам Широн. Второй – Хуан, местный драгдилер (Махершала Али), который мог бы заменить мальчугану отца, если бы не сомнительная «профессия». И если бы не мать Широна, которая начала ненавидеть Хуана с первого же дня. Тем не менее, именно этот, отнюдь не законопослушный бизнесмен, дает пацану первые уроки уважения к самому себе – и первые уроки выживания в этом далеко не самом прекраснейшем из миров…

Кадр из фильма «Лунный свет»

Если вы считаете, что лучшим фильмом 2016-го года на «Золотом Глобусе» признали «Ла-Ла Ленд», то вы, конечно же, правы. Однако есть одно, едва заметное «но». На самом деле, «Ла-Ла Ленд» стал лучшим фильмом в категории «Комедия или мюзикл». А вот лучшим фильмом в категории «Драма» был назван именно «Лунный свет». И помимо этой награды «Свет» может похвастаться:

а) еще пятью номинациями всё на том же «Глобусе»;

б) восьмью номинациями на премию «Оскар», итоги которой будут ясны уже 26-го февраля. Кстати, судя по всему, картина Барри Дженкинса с этой церемонии без наград не уйдет.

Что же касается зрительского успеха, то и тут «Лунному свету» жаловаться не приходится: снятый за каких-то жалких пять миллионов, фильм собрал сумму, в четыре раза превышающую его бюджет. Правда, это данные лишь американского проката. У нас же прокатная судьба «Лунного света», скорее всего, вызовет массу вопросов. Взросление негритянского мальчика и его подростковое увлечение своим другом, переросшее в большую любовь – это не та тема, которая способна привлечь в наши кинозалы толпы народа. Скорее, наоборот. У нас легче представить толпу возмущенных «праведников» с лозунгами «не смотрел, но осуждаю». Что, кстати, зря. Потому что кино – хорошее. И очень чистое, даже без намека на пошлость.

Кадр из фильма «Лунный свет»

Сложно поверить, но в работе Барри Дженкинса нет никаких провокаций, нет эпатажа. Совсем. Зато есть что-то очень искреннее, настоящее. По сути, это ведь фильм об одиночестве. О неприкаянности длиною в жизнь. Простой невзрачный пацан; потом изгой, которого травит вся школа, а под конец – король, хозяин жизни, сумевший выжить, но не пожелавший смириться – вот три этапа жизни Широна. Между каждым из этих этапов проходит около десяти лет. «Гадкий утенок» меняется внешне – но внутри остается прежним: таким же неприкаянным – и таким же чистым.

Кадр из фильма «Лунный свет»

Таким образом, Широн взрослеет на наших глазах. Вместе с ним взрослеет и его отношение к Кевину. Да, человеку зрелому эта «дружба» может показаться нечего не значащим подростковым капризом, блажью или даже случайностью. Однако именно она становится для парня определяющей. И та короткая фраза, которую в конце фильма говорит Широн, действует на зрительный зал сильнее, чем самые пламенные и многоречивые монологи о «большой и чистой любви». А ведь произносит ее неисправимый молчун. Такой вот парадокс.

Кадр из фильма «Лунный свет»

Кстати, несмотря на пропитанное дешевым сентиментализмом название, «Лунный свет» не пытается своих героев романтизировать. Он вообще от романтизма далек. Впрочем, и от чернухи тоже. Барри Дженкинс говорит со зрителем на предельно простом языке (что не отменяет виртуозно-изобретательную работу оператора). А еще ему очень важны актеры – их максимально естественное бытование в кадре. Вот два человека столкнулись в кафе и неловко молчат – и может показаться, что ничего не происходит. Но нервное напряжение зашкаливает – и мы это ощущаем. Внутреннее состояние персонажа (предельно простыми средствами!) «Лунный свет» передает безупречно. А это сегодня не так часто встретишь.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 16-го февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Лунный свет»