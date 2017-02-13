«Лунный свет»: Рецензия Киноафиши
«Гадкий утенок из негритянского гетто» – так могли бы сказать о восьмилетнем Широне, если бы кто-то захотел потратить на него пару слов. Но разве это нужно кому? Широн до такой степени забит и затюкан, что его гораздо проще не замечать. Ну, никто и не замечает. К тому же, пацан обыкновенен до неприличия и никакими талантами похвалиться не может. Кроме, разве, таланта молчать: он не выдает больше трех междометий за раз и способен часами играть в молчанку, хоть жги его на костре.
Но, как ни странно, у этого темнокожего замухрышки вдруг появляются два настоящих друга. Первый – ровесник Кевин, гораздо более популярный паренек в школе, чем сам Широн. Второй – Хуан, местный драгдилер (Махершала Али), который мог бы заменить мальчугану отца, если бы не сомнительная «профессия». И если бы не мать Широна, которая начала ненавидеть Хуана с первого же дня. Тем не менее, именно этот, отнюдь не законопослушный бизнесмен, дает пацану первые уроки уважения к самому себе – и первые уроки выживания в этом далеко не самом прекраснейшем из миров…
Если вы считаете, что лучшим фильмом 2016-го года на «Золотом Глобусе» признали «Ла-Ла Ленд», то вы, конечно же, правы. Однако есть одно, едва заметное «но». На самом деле, «Ла-Ла Ленд» стал лучшим фильмом в категории «Комедия или мюзикл». А вот лучшим фильмом в категории «Драма» был назван именно «Лунный свет». И помимо этой награды «Свет» может похвастаться:
а) еще пятью номинациями всё на том же «Глобусе»;
б) восьмью номинациями на премию «Оскар», итоги которой будут ясны уже 26-го февраля. Кстати, судя по всему, картина Барри Дженкинса с этой церемонии без наград не уйдет.
Что же касается зрительского успеха, то и тут «Лунному свету» жаловаться не приходится: снятый за каких-то жалких пять миллионов, фильм собрал сумму, в четыре раза превышающую его бюджет. Правда, это данные лишь американского проката. У нас же прокатная судьба «Лунного света», скорее всего, вызовет массу вопросов. Взросление негритянского мальчика и его подростковое увлечение своим другом, переросшее в большую любовь – это не та тема, которая способна привлечь в наши кинозалы толпы народа. Скорее, наоборот. У нас легче представить толпу возмущенных «праведников» с лозунгами «не смотрел, но осуждаю». Что, кстати, зря. Потому что кино – хорошее. И очень чистое, даже без намека на пошлость.
Сложно поверить, но в работе Барри Дженкинса нет никаких провокаций, нет эпатажа. Совсем. Зато есть что-то очень искреннее, настоящее. По сути, это ведь фильм об одиночестве. О неприкаянности длиною в жизнь. Простой невзрачный пацан; потом изгой, которого травит вся школа, а под конец – король, хозяин жизни, сумевший выжить, но не пожелавший смириться – вот три этапа жизни Широна. Между каждым из этих этапов проходит около десяти лет. «Гадкий утенок» меняется внешне – но внутри остается прежним: таким же неприкаянным – и таким же чистым.
Таким образом, Широн взрослеет на наших глазах. Вместе с ним взрослеет и его отношение к Кевину. Да, человеку зрелому эта «дружба» может показаться нечего не значащим подростковым капризом, блажью или даже случайностью. Однако именно она становится для парня определяющей. И та короткая фраза, которую в конце фильма говорит Широн, действует на зрительный зал сильнее, чем самые пламенные и многоречивые монологи о «большой и чистой любви». А ведь произносит ее неисправимый молчун. Такой вот парадокс.
Кстати, несмотря на пропитанное дешевым сентиментализмом название, «Лунный свет» не пытается своих героев романтизировать. Он вообще от романтизма далек. Впрочем, и от чернухи тоже. Барри Дженкинс говорит со зрителем на предельно простом языке (что не отменяет виртуозно-изобретательную работу оператора). А еще ему очень важны актеры – их максимально естественное бытование в кадре. Вот два человека столкнулись в кафе и неловко молчат – и может показаться, что ничего не происходит. Но нервное напряжение зашкаливает – и мы это ощущаем. Внутреннее состояние персонажа (предельно простыми средствами!) «Лунный свет» передает безупречно. А это сегодня не так часто встретишь.
Вера Алёнушкина
В российском прокате с 16-го февраля
Расписание и покупка билетов на фильм «Лунный свет»